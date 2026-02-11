Как открыть карту Турции: преимущества, условия, банки

Ограничения на использование российских банковских карт сильно усложнили оплату за границей и работу с иностранными сервисами. Многие привычные сайты и платформы больше не принимают карты из РФ, из-за чего возникают сложности с путешествиями, онлайн-покупками и подписками. В этой ситуации все больше людей обращают внимание на банковские карты Турции — они помогают обходить ограничения и снова свободно расплачиваться за рубежом.

Карта турецкого банка подходит для оплаты иностранных сервисов, покупок в поездках и повседневных расходов за границей. При этом оформить ее можно не только при личном визите в страну, но и удаленно — при поддержке специалистов. В этой статье разберем, какие преимущества дает карта Турции, как проходит оформление, какие документы нужны и на что стоит обратить внимание перед открытием.