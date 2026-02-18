Как опубликовать и монетизировать платное приложение в Google Play

Публикация платных приложений в Google Play для российских разработчиков стала заметно сложнее. Основная проблема — выплаты: площадка больше не перечисляет доходы на счета российских банков, а стандартные способы монетизации через аккаунты, оформленные в РФ, фактически перестали работать. Это затрагивает как независимых разработчиков, так и компании, которые продают приложения или подписки.

При этом возможность легально публиковать платные приложения и получать доход по-прежнему остается — при соблюдении определенных условий. В этой статье разберем, как в условиях ограничений публиковать платные приложения в Google Play, какие требования предъявляет платформа, какие шаги нужно пройти разработчику и какие решения позволяют получать выплаты без нарушений правил.