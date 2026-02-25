Как IT-компаниям из России и Беларуси принимать оплату из-за рубежа

Ограничения для IT-компаний из России и Беларуси

За последние годы прием оплаты от иностранных клиентов для IT-бизнеса стал системной проблемой. Локальные платежные сервисы и эквайринг, как правило, не принимают оплату с иностранных карт, поэтому клиенты из Европы, США и других стран просто не могут заплатить за услуги или цифровые продукты. Дополнительно ситуацию усложняет то, что многие банки СНГ отключены от SWIFT, из-за чего международные переводы либо недоступны, либо работают нестабильно.

При этом напрямую зарегистрироваться в зарубежных платежных системах российским и белорусским компаниям практически невозможно. Большинство иностранных сервисов не открывают аккаунты на бизнес из РФ и РБ или блокируют их на этапе проверки. Даже при наличии зарубежных клиентов и спроса на продукт технической возможности принять оплату стандартными способами у компании нет.

Отдельное ограничение касается мобильных разработчиков. Для компаний и индивидуальных разработчиков из России серьезно осложнена публикация и особенно монетизация приложений в App Store и Google Play. Выплаты на российские счета не производятся, а платные скачивания, подписки и встроенные покупки либо недоступны, либо не приносят доход. В этих условиях IT-компаниям приходится искать альтернативные, но при этом легальные способы приема платежей от иностранной аудитории.