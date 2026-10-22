Где оформить зарубежную карту россиянину: топ стран

Так в каких же странах оформить иностранную карту проще? В этом материале разберем, где россиянам предлагают реальную возможность выпустить зарубежную банковскую карту быстро и без лишних барьеров. Вы узнаете, почему регион СНГ становится приоритетным выбором, какие варианты карт доступны и как подобрать продукт под конкретные задачи.

Банковская карта иностранного банка предлагает россиянам широкий набор полезных функций, именно поэтому их дистанционное оформление набирает все большую популярность. Картами можно оплачивать подписки на международные сервисы и проводить переводы в разных валютах, платить в путешествиях. Однако получить такую карту самому сложнее, чем кажется. Европейские и азиатские банки требуют личного визита, долго проверяют документы и часто отказывают резидентам России.

Банки Киргизии, Армении и других стран СНГ работают иначе. Они принимают российских клиентов без избыточных формальностей, допускают удаленное оформление через представителей и выпускают карты за срок от одного рабочего дня до двух недель. Выпущенные карты работают в международных платежных системах VISA и MasterCard. Это делает их удобным инструментом для расчетов по всему миру.

Европейские и американские банки требуют личного визита, проверяют документы месяцами и часто отказывают клиентам из России. Процесс затягивается или заканчивается отказом. Многомесячная проверка комплаенса (соответствия требованиям банка) и высокие пороги сильно усложняют получение карты.

Второй важный момент связан с возможностью пополнения с российских счетов. Большинство продуктов принимают переводы со Сбера, Т-Банка, ВТБ и других банков РФ. Не нужно искать обходные пути через криптовалюту или платежные системы. Достаточно обычного банковского перевода.

Главное отличие от западных банков заключается в скорости и простоте выпуска. В европейских или азиатских организациях процесс растягивается на месяцы, в странах ближнего зарубежья счет открывают за несколько дней. Многие банки региона позволяют провести всю процедуру дистанционно. Клиент передает документы через посредника или специализированный сервис, а готовую карту получает курьерской доставкой.

Где оформить иностранную банковскую карту

К россиянам лояльнее всего относятся банки СНГ: здесь проще пройти проверку, а открытие и обслуживание счета стоит заметно дешевле, чем в Европе.

Киргизия

Киргизские банки сегодня дают россиянам самые мягкие условия. Счет нерезиденту готовы открыть сразу несколько финансовых организаций, при этом доступны варианты в срок от 1 дня. Набор документов у каждой свой, но обычно хватает внутреннего или заграничного паспорта, иногда нужна доверенность. Чем карты этой страны привлекают россиян: работают с Apple Pay и Google Pay;

проходят оплату в зарубежных интернет-магазинах и сервисах;

не создают сложностей в поездках;

позволяют снимать наличные в банкоматах других стран;

есть кредитный BIN-номер для аренды авто и жилья. Чаще всего путешественники склоняются именно к картам этой страны. Удаленно оформить карту Кыргызстана или другой страны СНГ помогут специалисты Easy Payments. Оформление иностранных банковских карт Поможем удаленно открыть зарубежную мультивалютную карту Visa / Mastercard на ваше имя. Подробнее

Армения

Армянские банки также открывают счета нерезидентам и остаются одним из самых удобных направлений для россиян. Карта выпускается на 4 года, привязывается к сим-карте любой страны (включая российскую), поддерживает Apple Pay и Google Pay, а счет обычно ведется в долларах или евро. Доступны переводы через SWIFT и MasterCard MoneySend, а отдельные продукты идут с кредитным BIN — он нужен для аренды авто и брони отелей с предавторизацией. При дистанционном оформлении через Easy Payments достаточно сканов внутреннего и заграничного паспортов — доверенность не нужна. Счет открывают примерно за 10 рабочих дней, после чего готовую карту привозит курьер. При личном визите в отделение счет иногда открывают в тот же день, но срок выпуска пластика зависит от тарифа и правил банка. На итоговые сроки влияют полнота документов, загруженность банка, налоговый статус клиента и необходимость подтвердить происхождение средств. Счет пополняется напрямую с российского банковского счета по платежному поручению: это работает благодаря связке «МИР» с армянской системой и СПФС. Комиссия обычно около 1%, зачисление занимает несколько минут. Лимиты и ограничения стоит уточнять в своем банке. Каждую заявку проверяет комплаенс. Причинами отказа становятся неполный пакет документов, ошибки в анкете, расхождения данных в паспортах или непонятная банку цель открытия счета. Отдельно банки реагируют на признаки рискованных операций: частые переводы третьим лицам, неясные источники поступлений, расчеты с сомнительными контрагентами или использование личного счета для коммерческих платежей.

Казахстан

В 2022 году республика входила в число лидеров по числу счетов, открытых россиянами. Банки выпускали виртуальные карты с широким набором возможностей, не дожидаясь пластика, запрашивали минимум бумаг и быстро доставляли документы курьером. Многие продукты привязывались к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, так что платить за онлайн-сервисы или рассчитываться в поездке можно было сразу после открытия счета. Законодательство с тех пор изменилось, и процедура усложнилась. Теперь гражданину РФ придется лично приехать в отделение и предъявить ИИН. Индивидуальный идентификационный номер оформляют в Центре обслуживания населения: понадобятся заявление и загранпаспорт — оригинал с копией либо нотариальный перевод российского. Детали процедуры есть на официальном сайте посольства. Карты нерезидентам выпускает не один банк, так что выбор остается. При личном визите потребуются ИИН и загранпаспорт, а отдельные банки разрешают привязать счет к российскому номеру телефона.

Узбекистан

Сотрудничать с нерезидентами готовы несколько местных банков. Базовое требование — загранпаспорт, отдельные организации просят дополнительные бумаги. Плюсы узбекских карт: выпуск в системах VISA и MasterCard;

мобильные приложения с русским интерфейсом;

привязка 3D Secure к российскому номеру;

поддержка Google Pay. Точные условия стоит уточнять в выбранном банке. Пополнить счет можно переводом из российского банка, по SWIFT или через P2P.

Азербайджан

Нерезидентам карты выдают ABB, VTB Azərbaycan, Muğanbank и Kapital Bank. Для открытия счета понадобятся загранпаспорт, местная сим-карта и ВНЖ либо временная регистрация. Kapital Bank иногда запрашивает дополнительно разрешение на работу и справку с места трудоустройства. Из-за громоздкого пакета документов этот вариант у россиян востребован мало.

Беларусь