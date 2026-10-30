Оформление карты Армении для россиянина. Пошаговый гайд

Почему банк Армении для россиян остается доступным вариантом

Европейские и американские банки требуют личного визита от нерезидентов при оформлении карты, проверяют документы месяцами и часто отказывают клиентам из России. Армянские организации работают иначе: счет нерезиденту открывают по паспорту, без ВНЖ и без подтверждения длительного пребывания в стране. Конкретный набор документов у каждого банка свой, но общий порог входа заметно ниже европейского.

Второй аргумент — связь с российской финансовой системой. Пополнение возможно напрямую со счета в РФ благодаря взаимодействию «МИР» с армянской платежной системой и использованию СПФС. Обходные схемы через криптовалюту или посредников не требуются.

Третий — стоимость. Выпуск и обслуживание в Армении обычно обходятся дешевле, чем в европейских юрисдикциях, а сроки рассмотрения заявок измеряются днями и неделями, а не месяцами.