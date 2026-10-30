Оформление карты Армении для россиянина. Пошаговый гайд

Россияне могут открыть счет в Армении и получить международную карту без переезда и подтверждения резидентства — страна остается одним из немногих направлений с лояльными условиями. Банки государства работают с нерезидентами, выпускают VISA и MasterCard, а пополнение проходит напрямую из российского банка.
В статье разберем, что дает карта армянского банка, какие организации принимают заявки от граждан РФ, как выглядит процедура оформления по шагам и на что обращают внимание при проверке документов.
Почему банк Армении для россиян остается доступным вариантом
Европейские и американские банки требуют личного визита от нерезидентов при оформлении карты, проверяют документы месяцами и часто отказывают клиентам из России. Армянские организации работают иначе: счет нерезиденту открывают по паспорту, без ВНЖ и без подтверждения длительного пребывания в стране. Конкретный набор документов у каждого банка свой, но общий порог входа заметно ниже европейского.
Второй аргумент — связь с российской финансовой системой. Пополнение возможно напрямую со счета в РФ благодаря взаимодействию «МИР» с армянской платежной системой и использованию СПФС. Обходные схемы через криптовалюту или посредников не требуются.
Третий — стоимость. Выпуск и обслуживание в Армении обычно обходятся дешевле, чем в европейских юрисдикциях, а сроки рассмотрения заявок измеряются днями и неделями, а не месяцами.
Что дает армянская банковская карта
Возможности зависят от банка и выбранного тарифа, но в общем виде карты в Армении (банковские) закрывают такие задачи:
оплата в магазинах, отелях и ресторанах за рубежом;
продление подписок на иностранные сервисы и покупки в зарубежных интернет-магазинах;
международные переводы — через SWIFT и MasterCard MoneySend, если продукт их поддерживает;
хранение средств в долларах или евро, у части банков доступны счета в драмах и рублях;
бесконтактная оплата через Apple Pay и Google Pay — поддержка зависит от эмитента;
бронирование отелей и аренда автомобиля по продуктам с кредитным BIN.
На два параметра стоит смотреть внимательнее остальных. Первый — кредитный BIN: он нужен там, где при оплате замораживают депозит — в прокатах автомобилей и отелях с предавторизацией. Есть такая опция не у всех продуктов. Второй — к SIM-карте какой страны банк разрешает привязать счет: от этого зависит, будете ли вы получать коды подтверждения, оставаясь в России. Часть армянских организаций допускает российский номер, часть требует местный.
Отдельный сценарий — работа с зарубежными заказчиками. Для фрилансеров и digital-специалистов карта в армянском банке закрывает сразу две задачи: оплату сервисов и прием поступлений из-за границы.
Банки Армении: открыть карту нерезиденту готовы не все
Заявки от граждан РФ рассматривают несколько организаций, условия у них различаются — тарифами, сроками проверки, списком документов и вероятностью одобрения. Вот несколько организаций, которыми иногда пользуются жители России. Список стран и их условия могут меняться.
Unibank. Распространенный вариант у россиян. Работает с нерезидентами, продукты подходят для повседневных расчетов, зарубежных сервисов, поездок и снятия наличных.
Inecobank. Обслуживает нерезидентов и предлагает счета в нескольких валютах, включая AMD, USD, EUR и RUB. Подойдет тем, кому нужны платежи, переводы и хранение средств в валюте.
AmeriaBank. Крупный банк с развитой инфраструктурой. Заявки нерезидентов рассматривает индивидуально, поэтому требования могут оказаться строже.
Converse Bank. Также допускает обслуживание нерезидентов, но чаще запрашивает дополнительные документы, а отдельные продукты открывает только после расширенной проверки.
Этим списком выбор не ограничивается — с россиянами работают и другие организации. Поэтому вопрос, какой банк Армения открыть карту позволит быстрее, решается под конкретные задачи: сроки, валюта счета, нужен ли кредитный BIN и SWIFT.
Два способа получить карту Армении
Желающие оформить карту банка Армении могут воспользоваться одним из двух основных способов.
Личный визит. Предполагает поездку в страну и подачу документов в отделение. Банковская карта в Ереване при личном обращении иногда открывается в день визита, но срок выпуска пластика зависит от тарифа и правил банка — возможно, придется ждать его в стране или возвращаться за ним позже. К расходам добавляются дорога и проживание, а при расхождении требований отделения с информацией на сайте есть риск отказа.
Дистанционное оформление со специалистами. Позволяет открыть карту банка Армении без поездки: документы подаются в электронном виде, а готовый пластик доставляет курьер. Такой формат сокращает сроки и снимает риск, что банк откажет уже после приезда.
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Как получить карту Армении: пошаговый процесс
Порядок действий при дистанционном оформлении выглядит примерно одинаково независимо от выбранного банка.
Определение задач. Поездки, подписки, переводы, хранение валюты, аренда автомобиля — от этого зависит, какой банк и тип продукта подойдет.
Подготовка документов. Как правило, требуются паспорт и анкета; часть банков просит оба паспорта — внутренний и заграничный, отдельные организации работают только через доверенность. Документы стоит заранее сверить с требованиями конкретного банка, чтобы исключить задержки.
Открытие счета. Заявка уходит в банк, где проходит комплаенс-проверка. При необходимости банк запрашивает видеоидентификацию или дополнительные сведения о клиенте.
Выпуск и доставка. После открытия счета выпускается пластик, его привозит курьер по указанному адресу. Личное присутствие в стране не требуется.
Уведомление налоговой. После получения карты нужно сообщить в ФНС об открытии счета за рубежом. Это обязанность валютного резидента РФ, и пропускать ее не стоит.
Такой порядок отвечает и на вопрос, как открыть счет в Армении, и на вопрос о сроках: при полном пакете документов цикл вместе с доставкой обычно укладывается в две-три недели, хотя у отдельных банков рассмотрение занимает больше времени.
Как пополнять карту из России
Пополнение проходит напрямую с российского банковского счета по платежному поручению — работает связка «МИР» с армянской системой и СПФС. Комиссия обычно около 1%, зачисление занимает несколько минут. Конкретные условия и доступные способы стоит уточнять в выбранном банке: часть продуктов дополнительно принимает SWIFT-переводы.
Перед переводом стоит уточнить лимиты своего банка и курс конвертации: при отправке рублей сумма пересчитывается в валюту счета по курсу банка-эмитента и может отличаться от расчетной. Для регулярных крупных платежей удобнее переводить средства в той же валюте, в которой открыт счет.
Почему банк Армении может отказать
Каждую заявку проверяет комплаенс, и отказы случаются. Типичные причины:
неполный пакет документов или ошибки в анкете;
расхождения данных во внутреннем и заграничном паспортах;
непонятная банку цель открытия счета;
признаки рискованных операций — частые переводы третьим лицам, неясные источники поступлений, расчеты с сомнительными контрагентами;
попытка использовать личный счет для коммерческих расчетов.
На итоговый срок влияют также полнота документов, загруженность банка, налоговый статус клиента и необходимость подтвердить происхождение средств. Подробности процедуры разобраны в кейсе «Нюансы, о которых стоит знать при открытии карты в банках Армении».
Оформление карты Армении с Easy Payments
Специалисты Easy Payments подбирают продукт под конкретные задачи, готовят документы, ведут коммуникацию с банком и организуют доставку пластика в Россию.
Для оформления достаточно сканов внутреннего и заграничного паспортов, доверенность не потребуется. Счет привязывается к SIM-карте любой страны, включая российскую, поддерживает Apple Pay и Google Pay, доступны переводы MoneySend и прием SWIFT, а кредитный BIN позволяет арендовать автомобиль и бронировать отели с предавторизацией.
Рассмотрение заявки занимает до 10 рабочих дней, после чего карту привозит курьер. Менеджер остается на связи и после получения — по вопросам активации, пополнения и лимитов.
Если условия армянских банков не подходят под задачу, рассматриваются альтернативы: карты Киргизии с экспресс-выпуском за 1–2 дня, мультивалютные продукты и карты других стран СНГ. Выбор зависит от того, что важнее: срок выпуска, набор валют, поддержка SWIFT или наличие кредитного BIN.
Оформить банковскую карту Армении можно дистанционно
Армянские банки остаются доступным направлением для граждан РФ: счет открывают нерезидентам без ВНЖ, карты работают в международных платежных системах и пополняются напрямую из банка в России. Условия при этом различаются от организации к организации — по валютам счета, срокам, поддержке мобильных кошельков и наличию кредитного BIN, поэтому банк подбирают под конкретные задачи.
Больше всего на результат влияют подготовка документов и корректно сформулированная цель открытия счета. Оформить карту в Армении удаленно, без поездки и очередей в отделении, помогут специалисты Easy Payments: оставьте заявку на сайте, чтобы подобрать подходящий продукт.
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