Турция остается одним из немногих направлений за пределами СНГ, где россиянин может открыть счет и получить карту международной платежной системы VISA или MasterCard. Банки страны обслуживают нерезидентов, а сама юрисдикция не входит в периметр санкционных ограничений, поэтому карта работает в терминалах и онлайн-сервисах по всему миру.

Сложность в другом: самостоятельное оформление в турецком банке обросло требованиями, которых не было несколько лет назад. Разберем, что дает карта, какие варианты оформления доступны и что подготовить заранее.