Можно ли работать с фрилансером без договора ГПХ?

Фрилансеров все чаще привлекают для работы. Во-первых, это удобно для разовых или эпизодических рабочих задач. К примеру, сделать сайт для компании, нарисовать макет визиток, подготовить чертежи или сметы и т.д. Во-вторых, такой внештатный исполнитель обходится дешевле, чем штатный сотрудник — ему не нужны отпуска и больничные. Остается только один минус — такая работа требует заключения договора ГПХ. А можно ли обойтись без него?

Можно разделить фрилансеров на три категории:

Индивидуальные предприниматели

Самозанятые

Обычные физлица

С ИП все понятно — с ними заключается договор подряда или услуг, а налоги они платят сами за себя.

Самозанятые (сейчас их очень много, т.к. режим НПД ввели на всей территории РФ) тоже отвечают перед налоговой самостоятельно. И от тех и от других достаточно получить подписанный договор, акт и чек, если расчеты велись наличными (в случае с самозанятыми чек пробивается независимо от того? как проводилась выплата — наличными или безналом).

Остаются физлица. При заключении с ними договора ГПХ заказчик должен заплатить в бюджет практически все те же взносы, что и при найме обычного сотрудника, за исключением взносов в ФСС и, конечно, обязан удержать НДФЛ. Придется включить подрядчика в отчеты — РСВ, 6-НДФЛ, СЗВ-М (и другую пенсионную отчетность), сформировать на него справку 2-НДФЛ и т.д.

Так в чем проблема?

Вы никогда не можете быть уверены, что ИП или самозанятый, с которым вы работаете, останется таковым в течение всего времени действия сделки. Сегодня у вас договор с ИП, а завтра он снялся с учета и на момент оплаты стал обычным физиком. Самозанятые могут потерять свой статус, если, например, превысят лимит выручки в 2,4 млн рублей, но как вы сможете об этом узнать?

Постоянно проверять статус или требовать подтверждающих документов от подрядчика — верный способ и испортить с ним отношения, и добавить себе бумажной работы. Поэтому и возникает вопрос, заданный в самом начале — как работать без договора ГПХ?

Если вы просто не станете заключать договор (что незаконно), то придется придумать, как провести выплаты физику. Оплата авторам, расчет с аналитиком, оплата услуг переводчика и другие выплаты станут проблемой. Но есть вариант, при котором вы сможете получать все те же услуги и не заключать договор ГПХ.

Как работать без договора ГПХ законно

Зарегистрируйтесь в сервисе EasyStaff. Это очень просто:

Перейдите на страницу регистрации и напишите свой e-mail. Вы получите приглашение; Зайдите в сервис и выберите вашу роль: Type — customer (тип — покупатель); Добавьте вашу компанию — наименование, страну (мы работаем с заказчиками со всего мира), адрес; Теперь вы можете подписать контракт с EasyStaff (приглашение также придет на e-mail) в электронном виде через сервис Eversign. Достаточно подтвердить действие и подписанный контракт в формате pdf появится в вашем кабинете. Если у вас несколько компаний? не нужно создавать для них отдельные аккаунты, все они будут отображаться в одном.

Вот и все — вы готовы работать с фрилансерами. Теперь не придется думать, как платить дизайнеру, осуществлять выплаты иностранным работникам или как перевести деньги самозанятому. Да, плательщики НПД тоже могут контактировать с вами через сервис.

Для начала работы понадобится добавить фрилансера в качестве пользователя, если его еще нет на ресурсе:

В разделе Users добавьте нового пользователя с типом Freelancer, указав его электронную почту. В течение 5 минут в разделе My Freelancers появятся три его профиля (для расчетов в основных валютах — рублях, долларах и евро): Теперь фрилансер должен самостоятельно зарегистрироваться под указанной почтой по ссылке ;

Чтобы поставить задачу фрилансеру, перейдите в раздел Tasks, сформируйте ее и отправьте. Если фрилансер готов выполнить работу, он должен принять задачу (изменится ее статус с Sent to FL на Accepted FL). Вы можете общаться с исполнителем в процессе выполнения работы, уточнять детали, обсуждать сроки и т.д.

После выполнения задания вам нужно принять его результат. Либо отклонить (отправить на доработку). Если вы примете работу, то сервис спишет с вашего счета вознаграждение в пользу EasyStaff, зачислит фрилансеру оплату за минусом комиссии сервиса, сформирует инвойсы обеим сторонам.

Обратите внимание! Перед тем, как принять работу, убедитесь, что на вашем балансе достаточно средств. Пополнить его можно с корпоративной карты вашей компании.

Какие плюсы от работы с нами

Вам не нужно заключать договор фрилансером и не придется делать это в будущем. Просто добавляйте в сервис пользователей и проводите расчеты.

Никакой бумажной рутины — забудьте про обмен актами, счетами, сверками и т.д. Документы по работе сервис формирует автоматически, а подписаны они будут электронной подписью с обеих сторон. Сервис Eversign валидирует e-mail подписантов и дает возможность также распознать печать. Документ не только выглядит красиво, но принимается к бухгалтерскому учету и банками (для валютного контроля) без проблем.

Вы не должны платить за фрилансера никаких налогов и взносов , включать его в отчеты также не требуется, ведь у вас контракт с сервисом EasyStaff , а не с исполнителем.

Мы придерживаемся политики «бюрократия не должна управлять бизнесом», поэтому создали наш сервис.

Поделитесь — как вы рассчитываетесь с фрилансерами, какие трудности встречаете, считаете ли, что вам подойдет вариант работы с EasyStaff и есть ли сомнения по работе с сервисом. С удовольствием ответим на ваши вопросы в комментариях.