НДС при оказании иностранным организациям услуг в электронной форме. Что нужно знать бухгалтерам

В настоящее время при работе с иностранными фрилансерами есть возможность использовать сервисы, которые оказывают электронные услуги. Так снимаются многие организационные вопросы по взаимодействую между фрилансером и заказчиком. Но если договор заключается с иностранным сервисом, у российского заказчика возникает вопрос: нужно и в таком случае уплачивать НДС при выплате вознаграждения? Поговорим об этом в нашей статье.

Налог на добавленную стоимость в российский бюджет уплачивают не только отечественные налогоплательщики, но и иностранные организации. Такая обязанность у них возникает в случае, если они оказывают услуги в электронном виде.

Что такое «электронные услуги»?

Все уже не могут даже представить себе жизнь без интернета. Откуда узнать последние новости, скачать понравившийся фильм или книгу, заказать билет на самолет, доставку еды в дом — это привычные вещи для рядового гражданина. Что говорить о компаниях, которые через интернет пользуются различными программными продуктами для развития своего бизнеса. Но кто- то же предоставляет все эти возможности использования интернета? И если подобные услуги оказываются иностранными компаниями и подпадают под понятие «электронных», то иностранные компании от их реализации обязаны уплачивать НДС.

В п. 1 ст. 174.2 НК РФ дано следующее определение: оказанием услуг в электронной форме признается оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», автоматизированно с использованием информационных технологий. И далее приведен перечень электронных услуг.

Ранее покупателям нужно было платить НДС за иностранного продавца, выступать налоговым агентом. Теперь иностранные продавцы электронных услуг сами исчисляют и уплачивают НДС от реализации на территории Российской Федерации. Такой порядок применяется с 01.01.2019 года.

Как иностранные организации исчисляют и уплачивают НДС в бюджет при оказании электронных услуг

Если иностранная организация оказывает электронные услуги покупателям, находящимся на территории Российской Федерации, то НК РФ обязывает их встать на налоговый учет в РФ (п. 4.6 ст. 83 НК РФ). По итогам налогового периода (квартала) иностранные организации исчисляют НДС и уплачивают его в бюджет до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Сумма налога такими иностранными организациями определяется по ставке 16,67 % из общей стоимости оказанной услуги (п. 5 ст. 174.2 НК РФ). Т.е. формула для расчета выглядит так:

Стоимость услуги / 120 * 20

Иностранцы — поставщики электронных услуг обязаны отчитаться по суммам НДС в инспекцию, подав электронную декларацию.

Как получить вычет по НДС при приобретении электронных услуг у иностранной компании

При оказании электронных услуг, перечисленных в п. 1 ст. 174.2 НК РФ, иностранные компании счета-фактуры не составляют, книги покупок, книги продаж, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур не ведут (п. 3.2 ст. 169 НК РФ).

Вычет по НДС по приобретенным электронным услугам у иностранной компании российские налогоплательщики вправе применить при наличии (п. 2.1 ст. 171 НК РФ, письмо Минфина России от 02.07.2018 N 03-07-08/45522):

договора и (или) расчетного документа с выделением суммы НДС и указанием ИНН и кода причины постановки на учет иностранной организации; документов на перечисление оплаты (платежного поручения с указанием суммы НДС) иностранному поставщику электронных услуг.

Книгу покупок следует заполнить следующим образом (Письмо ФНС России от 14.05.2019 № СД-43/8916@):

в графе 2 указать код вида операции — 45;

в графе 3 указать номер и дату договора или расчетного документа (счета на оплату услуг, акта об оказании услуг или иного документа со стороны иностранной организации), в которых указаны ИНН и КПП иностранной организации, а также сумму НДС;

в графе 7 — номер и дату документа, свидетельствующего о перечислении оплаты, а при безденежных формах расчетов — номер и дату документа, свидетельствующего о погашении задолженности.

Подведем итог: если ваша организация как заказчик использует труд иностранных физических лиц — фрилансеров, то он может использовать электронный сервис, владельцем которого выступает иностранная компания, например, EasyStaff без налоговых рисков и лишней отчетности.