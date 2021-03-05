Расчеты с фрилансерами: бухгалтерский и налоговый учет

У многих компаний периодически возникает потребность в сторонних людях для выполнения каких-то специфических разовых, а порой и многоразовых работ, которые не поручишь штатным сотрудникам. Перевести инструкцию с иностранного на русский, «допилить» сайт компании, написать рекламную статью, отремонтировать офисную технику — все эти задачи можно поручить фрилансерам. Пришел, отремонтировал, ушел... Никаких трудовых обязательств, кадровых оформлений, электронных трудовых и бумажных личных карточек.

Но такие «свободные отношения» надо правильно оформить. Поговорим о том, как расчеты с фрилансерами провести через бухгалтерию.

Заключать договоры ГПХ можно как с простыми физлицами, не обремененными никакими статусами, так и с плательщиками НПД или индивидуальными предпринимателями.

А вот налогообложение сделок по таким договорам будет отличаться в зависимости от того, кто является исполнителем.

Исполнитель — ИП

Тут все просто. ИП сам платит свои налоги, и закрывающие документы тоже сделает самостоятельно. Задача бухгалтерии — правильно оформить платежное поручение и проследить, чтобы акт был составлен правильно и был подписан обеими сторонами сделки.

Пример: ИП Иванов оказал услуги, за которые по договору ему причитается 50 000 рублей.

Бухгалтер сделает следующие проводки и оформит это следующими документами:

Операция Сумма Дебет Кредит Документ Услуги оказаны 50 000,00 20, 25, 26, 44 60 , 76 Договор, акт Услуги оплачены безналом 50 000,00 60, 76 51 Платежное поручение

Исполнитель — самозанятый

Самозанятые, как и ИП, сами платят свой налог. Но все же оформление взаимоотношений с ними несколько отличается. Например, перечисление платежей обычным физикам — это повышенная комиссия банка, а вот для самозанятых сейчас процент намного гуманнее, поэтому работать с СМЗ выгоднее.

Пример: Самозанятый Петров оказал услуги, за которые по договору ему причитается 50 000 рублей.

Бухгалтер сделает следующие проводки и оформит это следующими документами:

Операция Сумма Дебет Кредит Документ Услуги оказаны 50 000,00 20, 25, 26, 44 60 , 76 Договор, акт Услуги оплачены безналом 50 000,00 60, 76 51 Платежное поручение, чек из приложения «Мой налог»

Исполнитель — физлицо

Не всегда нужный человек, который обладает необходимыми навыками и знаниями для выполнения работы, оформлен как ИП или как плательщик НПД. Часто это просто обычный гражданин, с которым заключается договор ГПХ.

Выплаты по таким договорам облагаются НДФЛ, а организация-заказчик признается налоговым агентом.

Кроме того, на сумму вознаграждения надо начислить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Взносами в ФСС (на соцстрахование по временной нетрудоспособности) выплаты по договорам ГПХ не облагаются. Что касается взносов в ФСС на травматизм, то если про такой вид страхования в договоре не упоминается, то и взносы начислять не надо.

Тариф взносов на ОПС и ОМС — такой же, как и для наемных работников. То есть если компания применяет пониженные взносы, то на договорников это тоже распространяется.

Пример: Гражданин Сидоров оказал услуги, за которые по договору ему причитается 50 000 рублей.

Бухгалтер сделает следующие проводки и оформит это следующими документами:

Операция Сумма Дебет Кредит Документ Услуги оказаны 50 000,00 20, 25, 26, 44 60 , 76, 70 Договор, акт Начислены взносы на ОПС (22%) 11 000,00 20, 25, 26, 44 69.02 Карточка учета страховых взносов Начислены взносы на ОМС (5,1%) 2 550,00 20, 25, 26, 44 69.03 Удержан НДФЛ 6 500,00 68.01 60, 76, 70 Регистр налогового учета по НДФЛ Перечислены взносы на ОПС 11 000,00 69.02 51 Платежное поручение Перечислены взносы на ОПС 2 550,00 69.03 51 Платежное поручение Перечислен НДФЛ 6 500,00 68.01 51 Платежное поручение Услуги оплачены безналом 43 500,00 60, 76, 70 51 Платежное поручение

Добавим, что в случае привлечения сторонних физлиц работа бухгалтера не ограничится только лишь оформлением первички. Договорников необходимо отразить в персонифицированных отчетах — СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, а также в РСВ, 6-НДФЛ.

Между тем альтернативой всей этой суете может стать площадка, где фрилансер и заказчик могут свободно взаимодействовать и при этом не заботиться о бюрократической части сделки.

Законно сотрудничать с фрилансерами, в том числе иностранцами, без договоров ГПХ — это реально! Вместо десятков договоров с физлицами можно заключить один договор с EasyStaff и существенно сэкономить на налогах, а также избавиться от бумажной волокиты. Сервис EasyStaff придерживаемся политики «бюрократия не должна управлять бизнесом».

Что касается налогового учета расходов на услуги или работу фрилансеров, то их можно включить в затраты, если имеются все необходимые документы, расходы обоснованы и соответствуют критериям, указанным в НК.

Например, перечень расходов на УСН ограничен (статья 346.16) и если какая-то услуга в него не включена, то и списать ее в налоговом учете не получится. С другой стороны, расходы на некоторых режимах налогообложения вообще не играют роли — например, на УСН «доходы» или патенте.