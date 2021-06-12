Платите физлицам? На этом можно экономить: ликбез по расчетам и подтверждению расходов

Для тех, кто работает с фрилансерами и удаленными сотрудниками, одна из самых непростых задач — провести выплаты так, чтобы не переплатить налоги и не нарушить законодательство. Вариантов работы с физлицами несколько. Разбираемся, какие из них самые выгодные и удобные как для заказчика, так и для исполнителя.
Какие варинты есть у организаций и ИП для работы с физлицами:
- Договор ГПХ;
- Договор с самозанятым;
- Иностранные фрилансеры (нерезиденты);
- Работа через специальные сервисы, такие как EasyStaff .
Самые большие риски и проблемы, которые при этом получает наниматель — признание отношений по факту трудовыми, высокие комиссии при переводе средств, валютный контроль, задержка или неполучение подтверждающих документов, которые нужны для принятия в бухгалтерском и налоговом учете расходов.
Как решить эти задачи и преодолеть риски, мы рассказали на нашем бесплатном вебинаре.
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