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Платите физлицам? На этом можно экономить: ликбез по расчетам и подтверждению расходов

Для рубрики Расчеты с работниками
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Для тех, кто работает с фрилансерами и удаленными сотрудниками, одна из самых непростых задач — провести выплаты так, чтобы не переплатить налоги и не нарушить законодательство. Вариантов работы с физлицами несколько. Разбираемся, какие из них самые выгодные и удобные как для заказчика, так и для исполнителя.

Какие варинты есть у организаций и ИП для работы с физлицами:

  • Договор ГПХ;
  • Договор с самозанятым;
  • Иностранные фрилансеры (нерезиденты);
  • Работа через специальные сервисы, такие как EasyStaff .

Самые большие риски и проблемы, которые при этом получает наниматель — признание отношений по факту трудовыми, высокие комиссии при переводе средств, валютный контроль, задержка или неполучение подтверждающих документов, которые нужны для принятия в бухгалтерском и налоговом учете расходов.

Как решить эти задачи и преодолеть риски, мы рассказали на нашем бесплатном вебинаре.

Смотрите запись, мы расскажем много важных нюансов, о которых вы возможно не подозревали.

Если у вас есть вопросы по теме расчетов с физлицами или нашему вебинару — пишите их в комментариях к статье, мы вам обязательно ответим.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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