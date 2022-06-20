Как изменилась жизнь предпринимателей, у которых часть команды уехала

Нашли сервисы, чтобы платить сотрудникам, после релокации

Бывает так, что сотрудник переехал, но пока не получил вид на жительство в другой стране. У него остаются карты российских банков или даже статус предпринимателя, зарегистрированный в России. До получения вида на жительство, сотруднику нужно платить, и владельцы бизнеса пытаются найти обходные пути.

Вот что рассказывает владелица сайта о помощи беременным женщинам и молодым матерям:

«Нашим сервисом пользуются женщины по всему миру, но наши корни — в России. У нас есть сотрудница — гражданка РФ. Она уже давно переехала, но у нее остались российские счета и карты. Стать клиенткой банка в другой стране она пока не может, поэтому мы нашли временное решение — сервис Deel. Сотрудница выпустила виртуальную карту и мы переводим ей оплату туда. Единственный минус — с карты нельзя снимать наличку и приходится платить высокую комиссию».

Считаем налоги вручную и тратим время

Трудоустройство удаленных сотрудников в штат — это редкость, но некоторые компании все-таки так делают. И если к налоговому законодательству России все привыкли, в зарубежную систему расчетов приходится вникать. И становится еще сложнее, если в штате есть работники из разных стран с разными системами налогообложения.

Вот опыт владелицы сайта о помощи беременным женщинам и молодым матерям:

«Обычно фрилансеры платят за себя налог сами, но у нас в команде есть несколько трудоустроенных иностранцев. Налог за них платим мы, и на это уходит очень много времени. Мы вручную считаем налог для людей из Бразилии, Мексики, Грузии, везде все по-разному и в итоге нельзя посмотреть общую сумму налога. Приходится сводить все суммы в таблице вручную. А сервисы, которые помогают с выплатами, негибкие и стоят дороговато».

Регистрируем юридические лица в разных странах и держим деньги на разных счетах

До массовых санкций предприниматели могли оплачивать работу удаленной команды простым переводом с карты на карту. Но в ситуации, когда российские банки отключили от SWIFT, а половина из них под ограничениями, приходится выкручиваться.

Вот что рассказывает владелец российского IT-агентства:

«У меня в команде релоцировалось 10 сотрудников. Я недоволен — мне пришлось завести табличку и указать, кто в России, а кто — за границей. Кому платить в рублях, а кому — в местной валюте. Деньги на оплату команде у меня сейчас лежат на счетах: я пользуюсь Тинькофф для физлиц и Тинькофф Бизнес, Альфа-Банком, Deel, Coinbase, Binance, Metamask и TransferWise. И всегда нужно помнить, сколько денег у тебя лежит на том или ином счете и кому откуда платить».

Чаще всего бизнес находится в одной стране, но некоторые компании регистрируют юридические лица по всему миру. Им проще платить фрилансерам из других стран. Но такая возможность есть не у всех.

Вот опыт владельца туристического маркетплейса:

«У нас около 60 сотрудников по всему миру — это полностью распределенная команда. Чтобы платить всем, мы зарегистрировали дополнительные юридические лица в других странах, кроме России — в США, Эстонии и Грузии. Сейчас проблем нет, потому что на счетах есть запас средств. А вот, что будет дальше — непонятно. Например, уже сейчас мы не можем принимать платежи на юрлицо в Эстонии и переводить туда деньги компании».

Ищем банки, готовые выпустить виртуальную карту нерезидентам

В сотрудничестве с фрилансерами есть один момент — отношения с ним могут признать трудовыми. Тогда предпринимателю придется платить налог, как будто работник в штате. Существует несколько признаков трудовых отношений, например, установленное рабочее время или фиксированная оплата за работу. Но даже если в команде всего этого нет, натолкнуть налоговую на проверку может обычный платежный сервис.

Вот опыт владельца американского стартапа по озвучиванию книг с помощью искусственного интеллекта:

«Мы пользовались сервисом Deel для перевода денег фрилансерам из России, Казахстана и Беларуси и нас все устраивало. Кроме одного — сервис указывает, что мы переводим на работника именно зарплату. Поэтому нам пришлось искать банки, которые открывают виртуальные счета и карты для нерезидентов стран — Wise или DukasCopy. Открыть счет и карту удалось лишь паре человек, а остальным отказали».

Пользуемся всеми сервисами, которые есть, потому что их блокируют каждый день

Даже если компании удается найти удобный сервис для перевода денег фрилансерам, нет никаких гарантий, что он не уйдет из России. Дело в репутации — часто на сервисы давит общественность и вынуждает их блокировать российских пользователей.

Вот опыт владельца американской компании в сфере разработки:

«Мой бизнес в США, а сотрудники — в России. В основном я пользуюсь Deel, но держу про запас еще несколько сервисов, среди которых EasyStaff. Просто потому, что непонятно, какой из них заблокируют следующим».

Как упростить работу, если команда находится в разных странах

EasyStaff и EasyStart — это сервисы, которые сохраняют нейтралитет и не реагируют на давление общественности. Каждый клиент в любой точке мира важен, поэтому мы делаем все, чтобы облегчить людям перевод средств.

EasyStaff находится в Литве, поэтому может совершать выплаты в любые страны. Вот почему вам будет удобно пользоваться сервисом, если вы работаете с фрилансерами:

Один B2B-договор на всех — с сервисом EasyStaff. Не придется заключать договоры с каждым фрилансером, что упрощает документооборот в компании.

Закрывающие документы по каждому платежу от сервиса. Не придется напоминать фрилансерам, что вы их ждете.

Удобная схема постановки и приемки задач. После того, как вы зарегистрируетесь в сервисе, нужно пригласить фрилансера в команду. Тогда вы сможете ставить ему задачи и принимать их, как на бирже.

Один личный кабинет для оплаты. Чтобы оплатить работы, вам не придется отправлять деньги из разных личных кабинетов или банковских приложений — все в одном сервисе.

Перевод денег со счета и карт любых банков в рублях, гривнах, долларах и евро. Не придется ничего считать вручную и сверяться с курсом, конвертация происходит автоматически.

Если вы заказываете разовые услуги у фрилансеров, можно воспользоваться сервисом для выставления инвойсов EasyStart. Регистрироваться нужно только фрилансеру, а ваша задача — перевести деньги по счету, который он вам выставит.

Комиссия за использование сервиса EasyStaff — 8–10% в зависимости от типа бизнеса и страны, в которой вы работаете. А если вы пользуетесь EasyStart, комиссию будет платить фрилансер.

Переходите по ссылке, чтобы зарегистрироваться в сервисе и попробовать EasyStaff. Или предложите вашим фрилансерам выставить вам инвойс через EasyStart.