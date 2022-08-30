Четыре аргумента, почему вам стоит нанять удаленщиков из СНГ. Спойлер: просят оплату меньше и не надо платить налоги

Просят зарплату ниже, чем российские коллеги

В странах СНГ удаленщики просят зарплату меньше, чем российские специалисты. Показываем примеры по трем специальностям — данные взяли у исследовательского сайта Glassdoor.

Android-разработчики. Российские специалисты в среднем зарабатывают около 865 000 рублей в год. Это примерно 72 000 рублей в месяц. Казахстанские разработчики просят 3 млн тенге в год — это 378 300 рублей, или 31 525 рублей в месяц.

Копирайтеры. В России в среднем зарабатывают до 313 000 рублей в год, а на Украине — до 40 000 гривен, или 79 200 рублей.

Бухгалтеры. Российские специалисты в среднем зарабатывают 500 000 рублей в год — около 45 000 рублей в месяц. В Узбекистане согласны на оплату в 5 млн сум в месяц, это 29 000 рублей.

Хорошо владеют русским языком

Представьте: вы нашли разработчика мобильных приложений в Болгарии и ценник вас устраивает, но специалист не владеет русским. Для общения с ним и постановки задач придется нанимать переводчика, а это не всегда выгодно: бюджет в итоге может раздуться так, что ни о какой экономии и речи не идет. К тому же с сотрудниками всегда лучше общаться напрямую, так как переводчики часто что-то упускают, неверно передают смысл. В итоге задача выполняется неправильно, а это потеря денег и времени.

С фрилансерами из СНГ обычно проблем не возникает. В Казахстане, например, по-русски умеют читать и писать 84% населения. В Узбекистане русский в обязательном порядке преподается в вузах, и на нем ведут делопроизводство в крупных городах страны. Свободно владеют языком 90% населения.

Выдержка из Конституции Казахстана, где русскому языку присвоен статус официального

Публикуют резюме и откликаются на вакансии на русскоязычных биржах

Чтобы найти подходящего специалиста из СНГ, вам не придется идти на зарубежные сайты. На русскоязычных биржах всегда много исполнителей из Беларуси, Молдовы, Армении и других стран СНГ. Вот популярные площадки:

FL.ru,

Freelance.ru,

Freelancehunt.ru,

Weblancer.net,

Kwork.ru,

Youdo.com.

На этих биржах есть фильтры для поиска исполнителей по странам. Например, можете выбрать Беларусь и искать фрилансеров только из этого государства.

Например, в Weblancer в поле поиска достаточно указать «Беларусь», и сайт предложит фрилансеров из этой страны

Не нужно оформлять в штат и платить налоги

В отличие от российских сотрудников, за фрилансеров из СНГ не надо платить налоги и делать взносы в пенсионный, страховой и другие фонды. Оформлять в штат тоже необязательно, достаточно заключить договор ГПХ.

Трудности могут возникнуть с заключением договоров и переводом оплаты. Если у вас большая команда исполнителей, с каждым придется оформлять сделку и думать, как с минимальными затратами на комиссии отправить деньги в разные страны. А это лишняя нагрузка на бухгалтерию. Для того чтобы избежать этих проблем, мы создали два сервиса.

EasyStaff— сервис для отправки выплат фрилансерам. Работает он так: вы регистрируетесь, пополняете счет и зовете сотрудников из СНГ на площадку по пригласительной ссылке. Ставите им задачи, подтверждаете выполнение и закидываете деньги в кабинет, после чего сервис автоматически распределит их по сотрудникам. А вы получите инвойс — зарубежный аналог российского счета-акта, который без вопросов примет налоговая.

Вы заключаете только один контракт с EasyStaff и нанимаете неограниченное количество фрилансеров из СНГ. Договоры с ними составлять не нужно. Комиссия сервиса — 7–10% от платежа.

Так в личном кабинете выглядит список ваших сотрудников. У каждого фрилансера есть четыре профиля для получения оплаты в разных валютах: рублях, гривнах, долларах и евро

EasyStart — сервис, в котором фрилансеры выставляют счет на оплату заказчикам. Схема сотрудничества такая: работник из СНГ сам регистрируется в сервисе, выставляет счет в личном кабинете и отправляет его вам по электронной почте. Вам нужно только оплатить задачу по реквизитам, а после вы получите инвойс для налоговой. Сервис подойдет, если вы планируете привлечь фрилансера только для разового проекта или раздали много тестовых и теперь отправляете всем деньги.

Коротко о главном

Если хотите сэкономить на выплатах удаленщикам и налогах, необязательно нанимать дешевых и неопытных исполнителей. Можно привлечь фрилансеров из СНГ: