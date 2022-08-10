Как оптимизировать работу агентства цифровых услуг и сэкономить до 20% на ФОТ

Как организована работа агентства цифровых услуг

Агентство цифровых услуг или digital-агентство — это компания, занимающаяся оказанием услуг в области цифровых технологий. К таким услугам относятся:

проектирование, разработка и продвижение сайтов;

создание мобильных приложений;

графический дизайн;

интернет-маркетинг;

проведение рекламных кампаний в соцсетях, мониторинг;

брендинг и другие.

Как правило, для выполнения поставленных задач специалистам достаточно иметь компьютер и доступ в интернет. А характер работы не требует ежедневного присутствия в офисе с высиживанием восьмичасового рабочего дня. Работа выполняется под каждый конкретный заказ.

Поэтому среди работников цифровых агентств часто встречаются те, кто работают удаленно — из дома, и сидя на даче, находясь в отпуске по основной работе, даже с другого конца земного шара. География — обширна, но для работы и расчетов нахождение сотрудника значения не имеет.

Об этом мы уже рассказывали в статье «Как компаниям из РФ и Европы платить удаленным сотрудникам и фрилансерам за границей в 2022 году».

Некоторые digital-агентства оформляют персонал в штат по трудовому договору. Соответственно компания в полном объеме платит страховые взносы и выполняет функцию налогового агента.

Встречаются и те, кто работают с самозанятыми и просто физлицами по договору ГПХ. Работа с ними менее затратна, так как за исполнителей по гражданско-правовым договорам не платятся взносы на обязательное социальное страхование, а за самозанятых — вообще никакие взносы. Но работа с ними рискованна:

Можете нарваться на недобросовестного самозанятого, от которого не дождетесь чек, без которого подтвердить расходы в налоговом учете нельзя.

Контролирующие органы могут заподозрить компанию в сокрытии трудовых отношений под видом гражданско-правовых. Если они докажут свою правоту, проблем не оберетесь:

штрафы за нарушение трудового законодательства по ч. 1 ст. 5.27 КоАП и за нарушение сроков выплаты зарплаты по ч. 6 ст. 5.27 КоАП

доначисление страховых взносов;

пени и штрафы за несвоевременную уплату взносов;

доплата зарплаты работникам до МРОТ, если выплаченные гонорары были меньше.

А если работаете с иностранными гражданами, то возникает валютный контроль и потребность работать с банками, которые проводят платежи через SWIFT, если фрилансер не является клиентом одного из банков, работающих через СПФС — российский аналог SWIFT.

Как оптимизировать работу digital-агентства и сэкономить на ФОТ

Способ работать с физлицами, не привязываясь к трудовым отношениям, при этом без риска совершения трудовых и налоговых правонарушений, есть. Воспользуйтесь сервисом EasyStaff, который позволяет платить удаленным сотрудникам и постоянным исполнителям по B2B-договору. EasyStaff играет роль посредника: для компании-заказчика мы исполнитель за 7 — 10% комиссионных, для сотрудников — работодатель.

Работа с персоналом через EasyStaff строится так:

Вы заключаете договор с EasyStaff и регистрируетесь в личном кабинете на нашем сайте. Пополняете баланс в личном кабинете с расчетного или картсчета. Создаете команду из своих работников. Каждый из них получит приглашение на электронную почту, а после ответной регистрации исполнителя, можно работать. Через личный кабинет ставите задачи работникам. Работники видят обозначенный фронт работ и приступают к выполнению. Результат работы удаленного исполнителя вы увидите в личном кабинете. Подтверждаете приемку работы. Деньги автоматически списываются с баланса личного кабинета. EasyStaff самостоятельно проводит расчеты с работником и готовит закрывающие документы. Закрывающие документы появляются в личном кабинете в формате PDF, там же можно проводить и сверку расчетов.

Работа с нами на 100% легальна, заказчик будет получать необходимые для учета в расходах документы, нет рисков, т. к. работаете вы уже не с физ лицами, а с компанией.

Рассмотрим на примере. Расходы web-студии на оплату труда штатных работников по трудовым договорам ежемесячно составляют: 3 000 000 рублей — начисление заработной платы, 906 000 рублей — страховые взносы с ФОТ. Итого 3 906 000 рублей.

Если заключить договор с EasyStaff, то траты студии составят: 3 000 000 рублей — заработная плата и максимально — 300 000 рублей (10%) — комиссия сервиса. Итого 3 300 000 рублей.

Экономия составит 606 000 рублей.

Кроме экономии на взносах, вы получаете:

закрывающие документы;

возможность нанимать персонал из любой точки мира вне зависимости от налогового статуса работника, работать с проверенными исполнителями, выехавшими из страны, быть избирательнее при наборе персонала;

возможность оперативно выдавать работнику задание и ставить задачу в личном кабинете и отслеживать ее исполнение;

экономию времени на подготовке отчетов по персоналу в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат, передачу сведений об иностранных работниках в ФМС;

экономию на содержании бухгалтерии и отдела кадров.

Работа через EasyStaff исключат риск трудовых споров, пени и штрафы со стороны трудовой и налоговой инспекции в части расчетов с персоналом и уплаты страховых взносов.