Как компаниям из РФ и Европы платить удаленным сотрудникам и фрилансерам за границей в 2022 году

✅ Вы не подписываете договор напрямую с фрилансером

Когда вы работаете с фрилансером по договору, приходится учитывать законодательство страны пребывания сотрудника, его налоговый статус и характер оказываемых услуг. Если вы допустите ошибку в документах, к вам может прийти налоговая и выписать штраф.

Через EasyStaff вы документарно не связаны с исполнителем. Сервис заключает с вашей компанией договор B2B, а с удаленным сотрудником — договор оказания услуг. По документам вы «нанимаете» сервис и оплачиваете его услуги, но по факту задачи выполняет фрилансер. Поэтому вы можете нанимать сотрудников из любой страны и в любом налоговом статусе и не переживать, что придется платить двойные налоги или штрафы.

✅ Вы не платите с личной карты или через «серые» схемы

После блокировки платежных систем работодатели начали использовать «серые» способы заплатить своим сотрудникам за рубежом. Например, переводят зарплату с личной карты на карту работника или снимают деньги и закидывают фрилансеру на электронный кошелек. Всё это небезопасно и может привести к блокировке счета.

По документам сервис EasyStaff — ваш подрядчик, услуги которого вы оплачиваете. Поэтому вы можете легально пополнять баланс в личном кабинете с корпоративной карты или расчетного счета, чтобы платить с него зарплату удаленным сотрудникам. По факту приема задачи от исполнителя платеж будет отражен в банковской выписке, а в личном кабинете — сформирован закрывающий документ с реквизитами вашей компании и сервиса. Его можно использовать для подачи налоговой декларации.

✅ Вы можете заплатить с российской карты, даже если ваш банк отключен от SWIFT

Несмотря на то что российские банки отключили от SWIFT, платить сотрудникам за рубежом по-прежнему можно. EasyStaff работает с разными зарубежными банками и международными платежными системами: например, с европейской SEPA, американской ACH, великобританской BACS, европейским электронным кошельком Skrill. Вам не придется заводить карту страны исполнителя или тратить время и деньги, чтобы совершить валютный перевод. За каждую выплату сервис берет только фиксированную комиссию в зависимости от вашего тарифа.

Платить фрилансеру можно в разных валютах: евро, долларах, фунтах, рублях или гривнах

✅ Вы экономите время на бумажной работе

При работе с удаленными сотрудниками приходится подписывать с каждым договор, а еще собирать акты и чеки после выполнения работ. EasyStaff поможет избежать бумажной волокиты: одного контракта с сервисом достаточно для работы со всеми удаленными сотрудниками. Просто пригласите исполнителя в сервис и начните с ним работу менее чем за час. Все закрывающие документы по каждой задаче формируются автоматически в вашем личном кабинете, полностью соответствуют требованиям ФНС РФ и подходят для составления налоговой отчетности. С EasyStaff вы сэкономите время на бумажной работе и деньги на оплате услуг бухгалтера или ассистента.

За обслуживание компаний из России EasyStaff берет до 10% комиссии за каждую выплату. Но в зависимости от масштабов компании и количества удаленных контрагентов EasyStaff может предложить индивидуальный тариф на выгодных условиях. Это удобно, если вы постоянно работаете с фрилансерами за рубежом и планируете расширяться. А на первые выплаты удаленным сотрудникам сервис предоставляет бонус.

Чтобыоставить заявку на подбор тарифа, переходите на сайт EasyStaff.