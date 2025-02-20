Как правильно выбирать и принимать БАДы

Биологически активные добавки — один из наиболее доступных способов восполнить дефицит питательных веществ. Но только при условии, что БАДы подобраны правильно, а при их приеме учитываются рекомендации специалистов. Рассказываем, как безопасно и с пользой для здоровья выбирать и принимать БАДы.

Что такое БАДы и зачем они нужны

Но сначала — несколько слов о самих БАДах. Биологически активные добавки — дополнительный источник полезных для организма веществ: витаминов, микроэлементов, аминокислот и др.

Их главная задача — компенсация дефицита питательных веществ, который может возникать из-за несбалансированного питания, высокой физической активности, особенностей климата, в силу возраста или как следствие заболеваний. А еще БАДы помогают:

Поддержать организм при определенных состояниях. Некоторые БАДы разработаны специально для поддержки организма в период повышенных физических нагрузок, при постоянном стрессе или, например, для приема на этапе восстановления после болезни.

Снизить вероятность некоторых заболеваний. Утверждать, что лишь прием БАДов способен предотвратить различные заболевания, было бы неправильно. Но способность определенных витаминов и минералов снижать риск развития ряда хронических болезней за счет поступления в организм питательных веществ сомнению не подлежит.

Улучшить общее самочувствие. Правильно подобранные добавки повышают выносливость, положительно сказываются на эмоциональном состоянии, укрепляют иммунитет и поддерживают нервную систему.

Забота о состоянии здоровья человека не ограничивается приемом БАДов. Наряду с биологически активными добавками важно поработать над изменением пищевых привычек и подбором оптимального питания.

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Эффективность и безопасность: что нужно знать о подборе БАДов

Биологически активные добавки способны оказывать влияние на здоровье человека, а потому к их выбору следует подходить максимально ответственно. Ориентация лишь на надписи на упаковке и рекламу может не только не принести желаемого результата, но и навредить организму.

Одно из главных условий эффективности и безопасности — индивидуальный подбор. Каждый человек уникален, и потребности в питательных веществах, витаминах и минералах различаются в зависимости от возраста, пола, образа жизни, физической активности, наличия хронических заболеваний и других факторов.

И то, что полезно одному человеку, может оказаться бесполезным или даже вредным для другого. Итак, при подборе БАДов нужно учитывать:

Возможность дефицита или избытка. Как правило, чаще говорят о дефицитных состояниях. Действительно, с проблемой недостатка определенных веществ сталкиваются очень многие. Но это вовсе не означает, что любая добавка будет полезна любому человеку: прием лишних веществ способен привести к гипервитаминозу, который, как и дефицит, имеет негативные последствия.

Взаимодействие с другими препаратами. БАДы при их одновременном приеме с лекарственными средствами и другими биологически активными добавками способны вступать во взаимодействие с ними, причем способствовать как ослаблению, так и усилению эффекта. А еще при неправильном сочетании возрастает риск нежелательных реакций.

Образ жизни и питание. Активный образ жизни и сбалансированное питание способны сократить потребность в приеме БАДов. В то время как тем, кто мало двигается и имеет однообразный рацион, прием добавок чаще всего необходим.

Качество добавок. Сегодня на рынке представлено большое разнообразие биологически активных добавок, и среди них, к сожалению, можно встретить продукцию сомнительного качества. Подобрать БАДы от проверенного производителя поможет специалист.

Генетические особенности. Доказано, что на потребность в тех или иных веществах (как и на их усвоение) могут влиять генетические особенности человека. И, для того чтобы определить, какие добавки будут эффективны, следует ориентироваться, в том числе, на результаты генетического тестирования.

БАДы не относятся к лекарственным препаратам, но это вовсе не означает, что можно допускать бесконтрольный прием таких добавок. Тем более что в своем составе они могут иметь компоненты, вызывающие аллергические реакции. Поэтому задачей специалиста при подборе БАДа также является учет всех индивидуальных противопоказаний.

Как правильно принимать БАДы

Чтобы биологически активная добавка принесла максимальную пользу, важно позаботиться не только о выборе подходящего продукта, но и о правильном приеме. Универсальных рекомендаций здесь нет: у каждого БАДа свои особенности

Например, ряд витаминов лучше усваивается с пищей: в первую очередь это касается жирорастворимых витаминов — A, D, E, K. Витамин C рекомендуют принимать на голодный желудок (лучше — перед завтраком), а железо нельзя сочетать с чаем, кофе и молочными продуктами.

Значение имеет и время приема БАДов. Так, по мнению специалистов, магний полезен перед сном — он способствует расслаблению мышц. Витамины группы B, напротив, рекомендуют принимать в дневное время, поскольку они обеспечивают организм энергией.

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