НДС на УСН с 2025 года: топ 5 вопросов, которые волнуют бизнес

Упрощенцы с 2025 года станут плательщиками НДС (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Отвечаем на некоторые вопросы, которые в связи с этим возникают у предпринимателей и компаний, работающих на УСН.

Вопрос 1. Можно ли получить освобождение от НДС и какое заявление для этого подавать в налоговую

Обязанность уплаты НДС с 1 января 2025 года не распространяется на (п. 1 ст. 145 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):

ИП и компании, у которых в прошлом году доходы не превысили 60 млн руб. Из доходов исключаются положительные курсовые разницы и субсидии, полученные при безвозмездной передаче имущества в госсобственность. ИП, совмещающие УСН и патент, суммируют доход по обоим спецрежимам.

Вновь созданные ИП и компании, применяющие упрощенку с даты госрегистрации.

В отличие от других налоговых режимов, на УСН реализация подакцизных товаров или наличие статуса участника проекта по ведению научно-технологической и исследовательской деятельности не является препятствием для получения освобождения от НДС (п. 2 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ).

Никаких заявлений упрощенцы подавать не должны — освобождение от НДС носит беззаявительный характер и происходит автоматически. Освобождение дается на неограниченный период времени — пока не будет превышен установленный лимит дохода.

Освобожденные от НДС упрощенцы обязаны:

выставлять счета-фактуры с отметкой «Без налога (НДС)» *;

вести книгу продаж.

* Эта информация действует на дату публикации статьи. В этой части возможно примут изменения до 01.01.2025, ожидаем разъяснений.

Если в течение года упрощенец получит доход, превышающий 60 млн руб., он утратит право на освобождение от уплаты НДС с 1 числа месяца, следующего за месяцем такого превышения (п. 5 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ).

Например: доход компании с начала года превысил 60 млн руб. в августе, значит с 1 сентября компания должна уплачивать НДС.

Упрощенцы, не освобожденные от НДС, обязаны:

выставлять контрагентам счета-фактуры с указанием суммы НДС по применяемой ставке;

вести книгу продаж и книгу покупок.

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Вопрос 2. Какие ставки НДС смогут применять упрощенцы? Будут ли доступны льготные ставки 0% и 10%

Упрощенцы, обязанные платить НДС, вправе выбрать наиболее оптимальные для себя налоговые ставки (ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

Общие — стандартные 20% , а по некоторым категориям товаров и операций льготные 10% или 0%. Применяя общие ставки, упрощенец вправе принять к вычету НДС, предъявленный ему поставщиками по приобретенным товарам (работам, услугам).

Пониженные — специальные ставки, которые могут использовать только упрощенцы: 5% — если прошлогодний доход не превысил 250 млн руб., или доход текущего года оказался выше 60 млн руб.; 7% — если прошлогодний доход был в пределах 450 млн руб., или если в связи с получением в текущем году дохода свыше 250 млн руб. утрачено право на ставку 5%.



У пониженных ставок есть и свои минусы:

применять пониженные ставки нужно не менее трех лет подряд — то есть, нельзя передумать и перейти на общую ставку раньше этого срока;

нельзя принимать входящий НДС к вычету — начисленный налог придется уплачивать полностью (к вычету можно принять только зачтенный аванс в счет реализации и возвраты);

ставку 0% можно применять только по операциям , перечисленным в пп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7, 11 п. 1 ст. 164 НК (например, при реализации товара на экспорт, предоставлении транспортно-экспедиционных услуг при перевозках ж/д транспортом товаров из-за рубежа и др.);

при ввозе товаров из-за границы и выполнении обязанностей налогового агента НДС все равно уплачивается по общим ставкам (п. 1, 3–6 ст. 161 НК).

Заявлять о выборе налоговой ставки специально не нужно — ее достаточно указать в декларации по НДС.

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Вопрос 3. Как учитывать НДС при УСН

В «упрощенные» доходы выручка включается без учета начисленного НДС (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 248 НК).

В расходы при УСН «доходы минус расходы» начисленный и уплаченный в бюджет НДС тоже не включается.

Если используете обычные ставки по НДС и есть право на вычет, стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) при УСН «доходы минус расходы» включайте в расходы без входящего НДС, а сам налог войдет в состав вычета.

Если платите НДС по пониженным ставкам без права на вычет, на УСН «доходы минус расходы» можете учесть входящий НДС в расходах.

Вопрос 4. Надо ли отражать «входящий» НДС в КУДиР

Тем, кто работает на УСН «доходы», отражать НДС к вычету в КУДиР не нужно.

На УСН «доходы минус расходы» входящий НДС (п. 11, 18, 27 порядка заполнения КУДиР, утв. приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816):

не отражается, если применяются общие ставки НДС;

включается в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) и отражается в графе 5 раздела I КУДиР, если применяются пониженные ставки ;

при освобождении от НДС налог отражают в графе 5 раздела I КУДиР отдельно от стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), а по приобретенным ОС и НМА — в составе их первоначальной стоимости в графе 6 раздела II КУДиР.

Вопрос 5. Как упрощенцам с 2025 года сдавать декларации по НДС и уплачивать налог

Налоговый период по НДС — квартал, поэтому декларации по налогу подаются ежеквартально.

Крайний срок сдачи — 25 число месяца, следующего за истекшим кварталом. Если эта дата совпала с выходным или нерабочим праздником, срок продлевается до следующего ближайшего рабочего дня.

Подавать декларацию по НДС можно только в электронном формате. Ее форма утверждена приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 в ред. от 12.12.2022, но, скорее всего к 2025 году в нее будут внесены соответствующие изменения.

С 2025 года упрощенцы должны подавать декларацию по НДС, если они:

от НДС не освобождены и совершают операции, облагаемые налогом или освобожденные от него;

от НДС освобождены, но выставляют счета-фактуры с выделенным НДС, ввозят в РФ товары из-за рубежа, являются налоговыми агентами по НДС, а также доверительными управляющими, участниками товариществ (простых и инвестиционных), концессионерами.

Фактически, не отчитываться смогут только освобожденные от НДС ИП и компании, которые вообще не совершают облагаемых НДС операций.

Сумму НДС уплачивают в бюджет тремя частями в течение трех месяцев, идущих за налоговым периодом. Срок уплаты — 28 число каждого из месяцев (ст. 174 НК).

Если плательщик освобожден от НДС, но выставил счет-фактуру с НДС, он должен перечислить налог в бюджет не позднее 28 числа месяца, следующего за соответствующим кварталом.

НДС включается в ЕНП (единый налоговый платеж). Поскольку декларация сдается раньше, чем наступает крайний срок уплаты НДС, подавать уведомления о начисленном налоге не нужно.

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