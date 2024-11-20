Изменения в исчислении НДФЛ с материальной выгоды: что нужно знать о новых правилах

Материальная выгода, полученная от экономии на процентах, облагается НДФЛ при соблюдении хотя бы одного из условий:

физическое лицо получило заем или кредит от взаимозависимого лица либо организации или ИП, с которыми оно состоит в трудовых отношениях;

заемные средства — это фактически материальная помощь или исполнение встречного обязательства, в том числе платеж за товары (работы, услуги).

С 2025 года законодатели добавили в этот список еще одно условие — если работник получает льготный кредит (заем) от организации или ИП, являющихся взаимозависимыми по отношению к работодателю физлица.

Обязанность уплатить НДФЛ с выгоды от экономии на процентах возникает при процентной ставке менее ⅔ ставки рефинансирования, а при получении кредита (займа) в иностранной валюте — при ставке менее 9% годовых. Расчетная ставка НДФЛ — 35% (п. 2 ст. 224 НК).

На период с 2021 по 2023 гг. уплату НДФЛ с материальной выгоды временно отменяли (п. 90 ст. 217 НК). Но, начиная с 2024 года матвыгода снова считается, с нее платится НДФЛ и отражается в отчетности.