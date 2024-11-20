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НДФЛ

Изменения в исчислении НДФЛ с материальной выгоды: что нужно знать о новых правилах

Летом 2024 года приняли новый закон от 08.10.2024 № 259-ФЗ, который вносит существенные изменения в некоторые главы НК. Нововведения коснулись и учета НДФЛ. В том числе с 2025 года меняются правила для доходов в виде материальной выгоды. Рассмотрим подробнее.

Что такое «материальная выгода»

Матвыгода — один из видов доходов налогоплательщика, облагаемых НДФЛ. Особенности уплаты НДФЛ с материальной выгоды регулирует статья 212 НК.

Считается, что сотрудник получил материальную выгоду, если:

  • приобрел продукцию своей компании по ценам ниже, чем установлена для сторонних покупателей;

  • получил от своей организации или ИП заем на льготных условиях и сэкономил на процентах.

Кроме того, закон № 259-ФЗ с 1 января 2025 года добавил новый вид матвыгоды — экономию от покупки долей участия в уставном капитале. При этом налоговая база по НДФЛ будет рассчитываться как превышение рыночной стоимости доли участия в УК над фактическими расходами физлица на ее приобретение. 

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НДФЛ с выгоды от экономии на процентах

Материальная выгода, полученная от экономии на процентах, облагается НДФЛ при соблюдении хотя бы одного из условий:

  • физическое лицо получило заем или кредит от взаимозависимого лица либо организации или ИП, с которыми оно состоит в трудовых отношениях;

  • заемные средства — это фактически материальная помощь или исполнение встречного обязательства, в том числе платеж за товары (работы, услуги).

С 2025 года законодатели добавили в этот список еще одно условие — если работник получает льготный кредит (заем) от организации или ИП, являющихся взаимозависимыми по отношению к работодателю физлица.

Обязанность уплатить НДФЛ с выгоды от экономии на процентах возникает при процентной ставке менее ⅔ ставки рефинансирования, а при получении кредита (займа) в иностранной валюте — при ставке менее 9% годовых. Расчетная ставка НДФЛ — 35% (п. 2 ст. 224 НК). 

На период с 2021 по 2023 гг. уплату НДФЛ с материальной выгоды временно отменяли (п. 90 ст. 217 НК). Но, начиная с 2024 года матвыгода снова считается, с нее платится НДФЛ и отражается в отчетности.

Освобождение экономии на процентах от НДФЛ

На настоящий момент освобождается от НДФЛ экономия на процентах при пользовании льготными кредитами (займами), если:

  • средства предоставлены на новое строительство или покупку жилья в РФ (домов, квартир, комнат или долей в них), земельных наделов для ИЖС либо тех, на которых уже находятся покупаемые жилые дома или доли в них;

  • средства предоставлены российскими банками для рефинансирования (перекредитования) займов из пункта выше.

Новый закон № 259-ФЗ с 1 января 2025 года эти преференции отменяет. Но он освобождает от НДФЛ матвыгоду по средствам в рамках программ господдержки. Эти программы могут устанавливаться нормативными актами, Президента и Правительства на различные цели.

Освобождение от НДФЛ коснется не всей суммы матвыгоды. Если сумма процентов, рассчитанная из ⅔ минимальной ставки рефинансирования ЦБ РФ, превысит сумму процентов по условиям договора, НДФЛ заплатить все же придется.

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