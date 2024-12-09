Как с 2025 года предоставлять стандартные вычеты сотрудникам

Бухгалтеру предстоит освоить изменения в НК, которые вступают в силу с 1 января 2025 года. Налоговая реформа затронула практически все налоги и режимы. Существенные поправки внесли в порядок предоставления стандартных вычетов по НДФЛ. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как предоставлять сотруднику стандартные вычеты с 2025 года.

Новый налоговый вычет по НДФЛ за сдачу ГТО

В предстоящем году появится новый налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО. Лимит по нему равен 18 000 рублей. При наличии дохода, облагаемого ставкой 13 % НДФЛ, сотрудник может получить до 2 340 рублей в год. Применяется вычет единовременно в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца, когда сотрудник подтвердит свое право воспользоваться «льготой».

Право на вычет подтверждается официальным документом прохождения и успешной сдачи испытаний во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». При этом необходимо получить знак отличия либо подтвердить его (п. 28 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Обязательное условие для получения вычета — прохождение диспансеризации, в том же году, в котором сотрудник сдавал нормативы ГТО.

Новый вычет предоставляет, как и прежде, налоговый агент или налоговая инспекция. Для получения вычета у работодателя, сотруднику необходимо написать заявление в произвольной форме, указав основания и приложив перечень документов.

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Детские налоговые вычеты по НДФЛ: что изменится с 2025

Чтобы получить детские налоговые вычеты у работодателя сотруднику больше не нужно писать заявление. Налоговому агенту рекомендуем наладить работу с персоналом с целью получения информации о количестве детей, их возрасте, обучении и т.д. Фактически это означает, что сотрудник для вычета, как и прежде, должен предоставить налоговому агенту пакет документов.

К документам, которые подтверждают право на детский вычет, относятся:

свидетельство о рождении, справка об инвалидности;

иные документы, например, заявление об отказе от детского вычета второго родителя и т.д.

Уже сейчас, в компаниях можно самостоятельно разработать правила предоставления необходимых сведений в бухгалтерию и порядок их передачи закрепить в локальном акте. Оформить передачу и получение бумаг можно любым документом. Например, справкой или актом о приеме-передаче документов. Все больше компаний используют электронные сервисы для учета кадров, здесь можно разработать онлайн форму для фиксации передачи сведений.

Налоговому агенту больше нет необходимости контролировать, получает ли сотрудник вычет на детей у другого работодателя. Безусловно, беззаявительный способ применения детского вычета несет риски предоставления вычетов сразу у нескольких работодателей. Устанавливать данный факт будет налоговая инспекция по итогам года. Излишек вычета сотрудник сам должен будет вернуть в бюджет, при получении уведомления из ИФНС.

Стандартные налоговые вычеты на детей положены работникам-резидентам, имеющим на обеспечении детей:

В возрасте до 18 лет.

Учащихся на очной форме обучения — аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.

Признанных недееспособными — независимо от возраста. Правило применяют к доходам, полученным с 1 января 2023 года (ч. 24 ст. 13 закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Учет налоговой базы при определении лимита по детским вычетам не изменился. Вычет можно получить с доходов, относящихся к основной налоговой базе: зарплата, премии, надбавки, отпускные и компенсации за неиспользованный отпуск, больничные. Также стандартный налоговый вычет на детей полагается с выплат по ГПХ физлицам, не зарегистрированными в качестве ИП.

С 1 января 2025 года увеличили максимальный доход для детских вычетов, учитываемый нарастающим итогом, с 350 000 рублей до 450 000 рублей. Правило учета остается прежним — в том месяце, когда совокупный доход превысил установленный лимит 450 000 рублей, а также во всех последующих месяцах в пределах одного календарного года, вычет не предоставляется.

Размер вычета не изменился только на первого ребенка, в остальных случаях расчет придется вести с учетом внесенных поправок.

Изменения по суммам стандартных вычетов на детей, начиная с 2025 года, привели в таблице.

Вид вычета Сумма в 2024 году, руб. Сумма в 2025 году, руб. Предельный доход для вычета 350 000 450 0000 Вычет на первого ребенка 1 400 1 400 Вычет на второго ребенка 1 400 2 800 Вычет на третьего и каждого последующего ребенка 3 000 6 000 Вычет на ребенка-инвалида, предоставляемый опекуну, попечителю, приемному родителю и его супруге (супругу) 6 000 12 000

Налоговый кешбэк для семей с детьми

Начиная с 2026 года можно получить так называемый налоговый кешбэк для семей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Установлен размер денежного возврата в сумме 7% от уплаченного НДФЛ в пределах одного года (закон от 13.07.2024 № 179-ФЗ).

Перечень условий для получения кешбэка является закрытым. Возраст детей не должен быть больше 18 лет, а в случае, если ребенок получает образование по очной форме обучения — 23 лет. Каждый из родителей может получать вычет, в случае отсутствия задолженности по алиментам. Наличие имущества у родителей будет рассматриваться в отдельном порядке, который пока не определен и требует дополнительных разъяснений.

Возврат НДФЛ будет осуществляться СФР. Впервые кешбэк семьи с низкими доходами получат по итогам 2025 года. Для этого нужно в период с 1 июня по 1 октября 2026 года обратиться с заявлением в Социальный фонд. Для этой процедуры будут подключены необходимые опции в сервисе «Госуслуги» либо можно обратиться через МФЦ.

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