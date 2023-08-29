  • Главная
  • Блоги
  • ELMA
  • Электронные подписи и МЧД в 2023 году: как будем работать
Логотип ELMA
ELMA
ЭДО в кадровом учете

Электронные подписи и МЧД в 2023 году: как будем работать

С 1 сентября 2023 года должен был закончиться переход на КЭП физлиц и машиночитаемые доверенности. Однако право пользования прежними сертификатами продлили еще на год. Рассказываем, как вести кадровый электронный документооборот по новым правилам, и какой окончательный срок для выпуска МЧД.
18
Электронные подписи и МЧД в 2023 году: как будем работать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кого коснулись изменения

В закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» внесены поправки, согласно которым:

  • Сертификаты КЭП на руководителя компании и ИП можно получить только в УЦ ФНС или у его доверенных лиц (аккредитованных центров).

  • Сотрудники должны иметь личную квалифицированную электронную подпись физлица, без привязки к конкретному работодателю.

  • Для того чтобы сотрудник с сертификатом КЭП физлица мог действовать от имени компании, на него дополнительно оформляется МЧД — машиночитаемая доверенность.

Новшества фактически касаются всех организаций и ИП, если они имеют сотрудников и привлеченных специалистов вне штата, которые:

  • сдают отчетность в контролирующие органы;

  • участвуют в тендерах;

  • обмениваются электронными документами с контрагентами;

  • ведут кадровый документооборот с удаленными работниками;

  • иным образом представляют работодателя в процессе ЭДО. 

Что будет:

В результате у сотрудника на руках будет один сертификат КЭП и несколько доверенностей — для разных задач от разных работодателей, что удобно, в том числе для самозанятых лиц и фрилансеров. Кроме того, с КЭП физлица можно решать не только рабочие, но и личные дела.

В чем смысл изменений:

Внедрение новых правил исключит ситуации, в которых персонал использует сертификат директора, чтобы подписать электронные документы, в том числе без его ведома и согласия. Теперь точно будет известен подписант, допустивший ошибку или нарушение. Безопасность электронных сделок в бизнесе повысится.

МЧД также позволяет быстро управлять полномочиями работников: менять их при назначении на новую должность или отзывать при увольнении. 

Все о КЭДО — в одном подробном гайде: нюансы законодательства, преимущества электронного взаимодействия, алгоритм организации и внедрения на предприятии.

Когда КЭП физлица и МЧД потребуется в кадровой работе

Напомним, что с ноября 2021 года государство на законодательном уровне позволило компаниям вести кадровый документооборот в электронном виде (ст. 22.1-3 ТК, приказ от 20.09.2022 Минтруда № 578н).

Работодатели для оптимизации трудозатрат и экономии финансов могут частично перевести кадровые документы в электронный вид. Дублировать такие экземпляры на бумажном носителе не нужно.

На бумаге остаются только:

  • трудовые книжки, если сотрудник сохранил право на вед«ние бумажной трудовой книжки;

  • приказы об увольнении;

  • акты о несчастных случаях на производстве;

  • документы, подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда.

Остальные кадровые документы разрешено оцифровать

Помимо снижения расходов на канцелярию, архив, оплату труда работников отдела кадров, это дает компании: надежную защиту персональных данных, удобное взаимодействие с «удаленщиками, стопроцентную сохранность и быстрый поиск нужного документа в информационной базе.

Если предприятие использует КЭДО, оно обязано придерживаться требований приказа Минтруда № 578н. Этот нормативный акт закрепляет структуру кадрового электронного документа и его составные элементы, в том числе машиночитаемую доверенность как приложение.

Формат использования МЧД и личного сертификата сотрудника в КЭДО такой же, как и во внешнем документообороте. 

Руководитель передает часть своих полномочий в кадровой работе сотруднику отдела персонала. XML-файл с машиночитаемой доверенностью в таком случае содержит идентификатор — «Подписание кадровых документов от лица работодателя».

Работник отдела персонала компании может подписать своей КЭП с приложением машиночитаемой доверенности следующие документы:

  • трудовой договор, дополнительные соглашение и приложения к нему;

  • соглашения о конфиденциальности (NDA);

  • соглашения о материальной ответственности;

  • согласие на перевод на другую работу или должность;

  • приказы;

  • информационные письма, уведомления и иные массовые документы;

  • служебные задания;

  • ученический договор и т.д.

Какой последний срок для перехода на КЭП физлица и МЧД

Переход к использованию машиночитаемых доверенностей в КЭДО окончательно завершится к 1 сентября 2024 года.

Еще год можно подписывать цифровые документы двумя способами:

  • КЭП юрлица до окончания срока ее действия, либо

  • КЭП физлица с приложением файла МЧД.

Далее останется только второй вариант.

Сертификат сотрудника компании в прежнем формате, выданный до 1 сентября 2023 года, будет действителен до окончания своего срока — не позднее 31 августа 2024 года, и продлить его будет уже невозможно.

Рекомендуем позаботиться о переходе на новый порядок работы сейчас, чтобы заранее определиться с оператором, при необходимости обновить ПО, обучить сотрудников и без спешки организовать выпуск КЭП и МЧД.

ELMA 365 КЭДО обеспечивает комплексную автоматизацию кадрового документооборота.

Сервис объединяет более 25 процессов, что позволяет консолидировать весь кадровый цикл в одной системе: от приема нового сотрудника до оформления командировки или сверхурочной работы.

  • Гибкие маршруты согласования и удобная адаптация под потребности компании.

  • Интеграция с разными учетными системами.

  • Распознавание бумажных документов и перевод их в цифровой вид.

  • Конструктор новых документов.

Получите пробный период ELMA 365 КЭДО бесплатно через 1 рабочий час после уточнения вводных по настройке!

Реклама: ООО «ЭЛМА» ИНН 1831197044, erid:

ELMA

ELMA

283 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип natalya_s_08@bk.ru
    natalya_s_08@bk.ru
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Подходит ли вам бухгалтерский аутсорсинг? Сравним все способы ведения бухучета

    Я сравню все способы ведения бухучета: наемный бухгалтер, фрилансер, аутсорсинговая компания. И расскажу, кому точно подойдет бухгалтерский аутсорсинг.

    Подходит ли вам бухгалтерский аутсорсинг? Сравним все способы ведения бухучета
    20
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Forbes назвал 20 богатейших женщин России. Старые и новые лица. Кто эти женщины?

    Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2023 году. В нем появилось сразу семь новичков. Разбираемся, как выглядит элита страны, и чем занимаются сегодня самые богатые и успешные женщины. Обсудим, позавидуем, а может и порадуемся успеху.

    Forbes назвал 20 богатейших женщин России. Старые и новые лица. Кто эти женщины?
    3
    131
    Логотип Такском
    Такском
    Отпуска

    Как заменить отпуск денежной компенсацией

    Замена отпуска денежной компенсацией допускается только в определенных случаях. Разберем, при соблюдении каких условий работник может получить денежную выплату взамен неотгуленных дней ежегодного отдыха, как оформить замену отпуска компенсацией и что нужно учесть при этом.

    Как заменить отпуск денежной компенсацией
    45
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Автоматизация учета

    Зачем автоматизировать бизнес? Как убедить собственника это сделать

    Основная проблема заключается в том, что большинство из нас неправильно смотрит на сам процесс автоматизации. У вас ведь не возникает вопрос, зачем вы берёте на работу новых сотрудников. Так и здесь. Когда мы автоматизируем какой-то процесс, мы как бы берём программный продукт на работу и делегируем ему свои задачи.

    Зачем автоматизировать бизнес? Как убедить собственника это сделать
    15
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!

    Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!
    2
    926
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Товарный знак

    Внесение товарного знака в ТРОИС: зачем это нужно

    В 2023 году даже люди, не сталкивающиеся на постоянной основе с миром юриспруденции или интеллектуальной собственности, в большинстве случаев слышали, что в России для получения товарным знаком надлежащей защиты его необходимо зарегистрировать в Роспатенте. Однако еще одна процедура, связанная с товарными знаками, уже менее известна и многим практикующим юристам.

    Внесение товарного знака в ТРОИС: зачем это нужно
    57
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    УК РФ

    Все что Вы хотели знать про уголовные дела по налогам, но спросить было не у кого

    Сегодня у нас в гостях лучшие адвокаты по экономическим преступлениям в РФ (мое мнение единодушно разделяют многие юридические рейтинги). Кстати, Денис является экспертом Уполномоченного по правам предпринимателей при Президенте РФ и поделился «инсайдом» из «высоких» кабинетов

    50
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: СОПФ Дом РФ на размещении

    Новый флоатер с купоном, привязанным к значению RUONIA от Дом РФ. Давно флоатеры не смотрели, обычно это ОФЗ, но если уж честно, то Дом РФ не менее государственный, чем федеральный займ (или заём?). Первые выплаты будут 13%+, а далее — всё будет зависеть от RUONIA.

    Свежие облигации: СОПФ Дом РФ на размещении
    35
    Читать еще