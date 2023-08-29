Электронные подписи и МЧД в 2023 году: как будем работать

С 1 сентября 2023 года должен был закончиться переход на КЭП физлиц и машиночитаемые доверенности. Однако право пользования прежними сертификатами продлили еще на год. Рассказываем, как вести кадровый электронный документооборот по новым правилам, и какой окончательный срок для выпуска МЧД.

Кого коснулись изменения

В закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» внесены поправки, согласно которым:

Сертификаты КЭП на руководителя компании и ИП можно получить только в УЦ ФНС или у его доверенных лиц (аккредитованных центров).

Сотрудники должны иметь личную квалифицированную электронную подпись физлица, без привязки к конкретному работодателю.

Для того чтобы сотрудник с сертификатом КЭП физлица мог действовать от имени компании, на него дополнительно оформляется МЧД — машиночитаемая доверенность.

Новшества фактически касаются всех организаций и ИП, если они имеют сотрудников и привлеченных специалистов вне штата, которые:

сдают отчетность в контролирующие органы;

участвуют в тендерах;

обмениваются электронными документами с контрагентами;

ведут кадровый документооборот с удаленными работниками;

иным образом представляют работодателя в процессе ЭДО.

Что будет:

В результате у сотрудника на руках будет один сертификат КЭП и несколько доверенностей — для разных задач от разных работодателей, что удобно, в том числе для самозанятых лиц и фрилансеров. Кроме того, с КЭП физлица можно решать не только рабочие, но и личные дела.

В чем смысл изменений:

Внедрение новых правил исключит ситуации, в которых персонал использует сертификат директора, чтобы подписать электронные документы, в том числе без его ведома и согласия. Теперь точно будет известен подписант, допустивший ошибку или нарушение. Безопасность электронных сделок в бизнесе повысится.

МЧД также позволяет быстро управлять полномочиями работников: менять их при назначении на новую должность или отзывать при увольнении.

Все о КЭДО — в одном подробном гайде: нюансы законодательства, преимущества электронного взаимодействия, алгоритм организации и внедрения на предприятии.

Когда КЭП физлица и МЧД потребуется в кадровой работе

Напомним, что с ноября 2021 года государство на законодательном уровне позволило компаниям вести кадровый документооборот в электронном виде (ст. 22.1-3 ТК, приказ от 20.09.2022 Минтруда № 578н).

Работодатели для оптимизации трудозатрат и экономии финансов могут частично перевести кадровые документы в электронный вид. Дублировать такие экземпляры на бумажном носителе не нужно.

На бумаге остаются только:

трудовые книжки, если сотрудник сохранил право на вед«ние бумажной трудовой книжки;

приказы об увольнении;

акты о несчастных случаях на производстве;

документы, подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда.

Остальные кадровые документы разрешено оцифровать.

Помимо снижения расходов на канцелярию, архив, оплату труда работников отдела кадров, это дает компании: надежную защиту персональных данных, удобное взаимодействие с «удаленщиками, стопроцентную сохранность и быстрый поиск нужного документа в информационной базе.

Если предприятие использует КЭДО, оно обязано придерживаться требований приказа Минтруда № 578н. Этот нормативный акт закрепляет структуру кадрового электронного документа и его составные элементы, в том числе машиночитаемую доверенность как приложение.

Формат использования МЧД и личного сертификата сотрудника в КЭДО такой же, как и во внешнем документообороте.

Руководитель передает часть своих полномочий в кадровой работе сотруднику отдела персонала. XML-файл с машиночитаемой доверенностью в таком случае содержит идентификатор — «Подписание кадровых документов от лица работодателя».

Работник отдела персонала компании может подписать своей КЭП с приложением машиночитаемой доверенности следующие документы:

трудовой договор, дополнительные соглашение и приложения к нему;

соглашения о конфиденциальности (NDA);

соглашения о материальной ответственности;

согласие на перевод на другую работу или должность;

приказы;

информационные письма, уведомления и иные массовые документы;

служебные задания;

ученический договор и т.д.

Какой последний срок для перехода на КЭП физлица и МЧД

Переход к использованию машиночитаемых доверенностей в КЭДО окончательно завершится к 1 сентября 2024 года.

Еще год можно подписывать цифровые документы двумя способами:

КЭП юрлица до окончания срока ее действия, либо

КЭП физлица с приложением файла МЧД.

Далее останется только второй вариант.

Сертификат сотрудника компании в прежнем формате, выданный до 1 сентября 2023 года, будет действителен до окончания своего срока — не позднее 31 августа 2024 года, и продлить его будет уже невозможно.

Рекомендуем позаботиться о переходе на новый порядок работы сейчас, чтобы заранее определиться с оператором, при необходимости обновить ПО, обучить сотрудников и без спешки организовать выпуск КЭП и МЧД.

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