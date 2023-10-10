Личное дело на каждого. Как упростить оформление сотрудников

Вести личные дела сотрудников обязан не каждый работодатель. Обязанность установлена российским законодательством только в отношении определенных категорий работников, например, госслужащих. Однако практика многих компаний показала, что ведение личных дел помогает систематизировать кадровую информацию, получать сведения о работе и необходимых документах в короткие сроки. А навести и поддерживать идеальный порядок в личных делах стало гораздо проще с введением кадрового электронного документооборота (КЭДО).

Как оформлять сотрудников, чтобы избежать проблем с надзорными органами? И как правильно вести личные дела, не нарушая закон о персональных данных?

Составили для вас список из 7 вещей, которые важно помнить при оформлении личных дел в 2023 году.

Документы в личном деле

Коммерческие организации ведут личные дела по своей инициативе. Порядок, формы, состав этого комплекса документов утверждается работодателем самостоятельно в локальных нормативных актах.

Очевидно одно: в папке личного дела должны быть документы, которые так или иначе относятся к трудовой деятельности работника или необходимы для подтверждения различных сведений о нем.

Вот примерный перечень документов, которые можно хранить в личном деле:

согласие на обработку персональных данных;

соглашение о неразглашении сведений, относящихся к тайне;

трудовой договор и доп. соглашения к нему;

должностная инструкция;

приказ о приеме, о внутренних переводах;

договор об индивидуальной материальной ответственности (если должность ее предусматривает) и т.д.

В отдельных случаях при трудоустройстве на определенную должность сотрудник должен предъявлять работодателю дополнительные документы. Например, если работа предполагает обязательные медосмотры, то к общему пакету прикладывается медицинское заключение о профпригодности работника.

Если речь идет о сотрудниках, которые приняли решение не переходить на КЭДО, каждый документ личного дела ответственный специалист отдела кадров подшивает в папку, соблюдая хронологический порядок, и составляет опись.

Оформление личного дела

Формирование комплекса документов начинается в момент приема на работу. Ведение и хранение личного дела происходит в течение всей трудовой деятельности сотрудника в организации. Закрытие личного дела оформляется в день увольнения, затем документы передаются на архивное хранение.

Сроки передачи в архив документов по личному составу установлены Правилами организации использования документов Архивного фонда, закрепленными в приказе Минкульта от 31.03.2015 № 526.

Передача в архив должна произойти не ранее, чем через год, и не позднее, чем через 3 года после завершения дела в делопроизводстве. Закрытые дела должны быть подготовлены, то есть правильно оформлены и описаны, для передачи в архив организации.

Хранение личной информации

Все личные дела содержат персональные данные работника. Значит, работодатель обязан строго соблюдать все требования по их защите, предусмотренные главой 14 ТК и ФЗ №152-ФЗ.

Ответственный кадровый работник должен обеспечить документам сохранность, а сведениям — конфиденциальность.

Недопустимо оставлять личные дела на рабочем столе без присмотра. Для оперативного учета и быстрого поиска личные дела выстраиваются по порядковым номерам, по алфавиту или по структурным подразделениям. Хранятся они в запирающихся несгораемых шкафах, исключающих доступ других работников.

Три условия, при которых можно хранить личную информацию о человеке, определены законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных»:

работник сам дал письменное согласие;

четко обозначены цели обработки и хранения;

сведения не избыточны относительно целей.

Регулярные обновления в личном деле

К ним относятся текущие документы, которые добавляются в процессе работы. Это дополнительные соглашения, сведения о поощрениях или дисциплинарных взысканиях, о медосмотрах, приказы о переводе и т.д. Если появляются новые документы, то их также нужно вносить во внутреннюю опись.

Польза КЭДО

С введением КЭДО стало возможным вести личные дела в электронном виде, не тратя время на встречи с сотрудниками и бумагу на печать документов. Перевод работы отдела кадров в автоматический режим позволяет кадровикам максимально упростить все, что раньше приходилось делать вручную. Архивация с учетом долговременного хранения происходит автоматически, поэтому любой кадровый документ можно найти без каких-либо усилий.

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Цифровой формат делает прозрачными процесс подписания документов, имеет возможность автоматически обновлять их в соответствии с актуальными требованиями законодательства и защищать компании от потери информации. Последнее особенно важно, поскольку утрата отдельных документов грозит работодателю серьезными последствиями.

Неправильное ведение личных дел или потеря документов

Если в компанию нагрянет проверка трудовой инспекции, то работодатель обязан предоставить актуальную документацию по каждому работнику. Это документы, которые подтверждают соблюдение обязательных требований ТК: трудовые договора, приказы об их заключении, изменении, прекращении, а также уведомления работников, должностные инструкции, трудовые книжки и (или) сведения о трудовой деятельности. За утрату или отказ в предоставлении важных документов организациям грозит штраф.

Простота оформления, ведения и хранения личных дел

Для удобства рекомендуется использовать различные технологии и программы кадрового электронного документооборота. Современные цифровые решения закрывают все кадровые процессы. В платформах ЭДО на сегодняшний день реализован рабочий интерфейс для мгновенного доступа к необходимой информации по каждому работнику: личным данным, кадровым документам, различным сценариям и процессам, в которых этот сотрудник задействован.

КЭДО помогает структурировать информацию, правильно хранить личные дела и защищать конфиденциальные данные, что снижает риск их утери.

Он ощутимо сокращает использование бумажных документов, включая формирование личных дел и архивов. Упрощает процесс обработки, поиска и передачи сведений, экономя время кадровиков и руководителей.

Выбор технологического решения для улучшения кадрового документооборота в любом случае остается за руководством компании. Но для надежной защиты персональных данных рекомендуется выбирать платформу, которая использует в работе проверенные и безопасные технологии хранения и обмена информацией.

ELMA 365 КЭДО обеспечивает комплексную автоматизацию кадрового документооборота.

Решение объединяет более 25 процессов, что позволяет консолидировать весь кадровый цикл в одной системе: от приема нового сотрудника до оформления командировки или сверхурочной работы.

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