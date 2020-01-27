Про отставку правительства и автоматизацию ввода первички из ЭДО

Добрый день!
Вы следите за политическими новостями? Кажется, что смена премьера и глав министерств повлечет за собой много изменений для бухгалтеров.
Обещают и «обеление экономики», и кучу новшеств в налоговом и бухгалтерском учете. Впрочем, ничего нового — когда это бухгалтерам было легко?
Раньше обещали, что внедрение систем ЭДО сделает обмен первичными документами простым и легким.
По нашим данным, около половины документов от контрагентов, поступающих через ЭДО, приходит в формате сканов. А это значит, что в 1С ее вбивают как и встарь — ручками. И часто для этого распечатывают приходящие сканы на бумаге, потому что так удобнее.
В чем тогда разница?
«Если хочешь что-то поменять — сделай это сам». Мы так и сделали. :)
Рады сообщить Вам, что теперь можно интегрировать Entera с системами ЭДО, и наш сервис будет автоматически распознавать входящие сканы первичных документов и подготавливать их к загрузке в 1С — вам останется только проверить и нажать кнопку «загрузить».
Теперь Entera позволяет с помощью одного сервиса завести любые документы в вашу 1С — будь то бумажные документы, сканы, ЭДО документы или эксель-таблицы.
В общем, НАСТОЯЩИЙ Электронный ДокументоОборот.
Ознакомиться с нашим сервисом можно тут: ссылка.