Про отставку правительства и автоматизацию ввода первички из ЭДО

Добрый день!

Вы следите за политическими новостями? Кажется, что смена премьера и глав министерств повлечет за собой много изменений для бухгалтеров.

Обещают и «обеление экономики», и кучу новшеств в налоговом и бухгалтерском учете. Впрочем, ничего нового — когда это бухгалтерам было легко?

Раньше обещали, что внедрение систем ЭДО сделает обмен первичными документами простым и легким.

По нашим данным, около половины документов от контрагентов, поступающих через ЭДО, приходит в формате сканов. А это значит, что в 1С ее вбивают как и встарь — ручками. И часто для этого распечатывают приходящие сканы на бумаге, потому что так удобнее.

В чем тогда разница?

«Если хочешь что-то поменять — сделай это сам». Мы так и сделали. :)

Рады сообщить Вам, что теперь можно интегрировать Entera с системами ЭДО, и наш сервис будет автоматически распознавать входящие сканы первичных документов и подготавливать их к загрузке в 1С — вам останется только проверить и нажать кнопку «загрузить».

Теперь Entera позволяет с помощью одного сервиса завести любые документы в вашу 1С — будь то бумажные документы, сканы, ЭДО документы или эксель-таблицы.

В общем, НАСТОЯЩИЙ Электронный ДокументоОборот.

Ознакомиться с нашим сервисом можно тут: ссылка.