Увеличен срок обязательного хранения счетов фактур. О бумажном и электронном архивах

18 февраля 2020 года вступил в силу приказ от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».

Изменений много, но самое ключевое — счета фактуры теперь нужно хранить 5 лет вместо четырех.

Это значит, что бумажные архивы станут еще больше (хотя, казалось бы, куда уж больше). А нужные документы станет еще сложнее найти.

ЭДО, теоретически, решает эту проблему, но на практике все равно большая часть контрагентов отдает первичку в бумажном виде.

Создать параллельно с бумажным и электронный архив — решение хорошее, но очень трудоемкое.

А между тем, у пользователей Entera проблема электронного архива решается автоматически!

Каждый бумажный документ, введенный в 1С с помощью Entera, сохраняется в личном кабинете в виде электронного документа, а также может быть прикреплен к созданному поступлению в 1С.

С помощью системы поиска и фильтров Вы можете всегда найти нужные документы, скачать их отдельным архивом и выгрузить файл реестра.

Роботы Entera сами «облегчают» скан до минимального размера, чтобы он не занимал много места. Место хранения архива можно настроить.

Также получившиеся файлы полностью соответствуют всем требованиям ФНС к сканам документов.

А еще, если Ваши поставщики пользуются системой учета, в которой нумерация актов и счетов-фактур идет по-разному, роботы Entera могут сами находить подобные комплекты документов, чтобы Вы не тратили на это свое время.

Подробнее об этих функциях сервиса Вы можете прочитать в инструкции по ссылке.

Есть ли у вас проблемы с бумажными и электронными архивами документов?

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