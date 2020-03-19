Коронавирус, наличка, дезинфекция первички и безопасность бухгалтера

Добрый день! Паника вокруг коронавируса набирает обороты: и даже в нашем суровом мужском коллективе участились случаи мытья рук с дезинфицирующими средствами. :)

Сегодня получили рекомендацию от «Магистрали Северной Столицы» избегать оплаты наличными:

Наши программисты наличными и так уже лет 7 не пользуются. И всем рекомендуют — не только из-за коронавируса, но и просто потому, что так гораздо удобнее. :)

Некоторые компании вообще начали принимать первичку только после дезинфекции:

После небольшого расследования мы выяснили, что это и правда имеет смысл — на предметах (и, следовательно, деньгах и документах) вирус сохранятся от нескольких часов до нескольких дней.

Мы не могли пройти мимо такого факта и придумали собственный лайфхак!

Отложите бумагу на потом, требуйте от поставщиков первичку в виде сканов: электронным путем вирус не передается. Заводите первичку с помощью Entera, так риск заражения будем самым минимальным. :)

А если серьезно — не паникуйте, ситуация объективно пока совсем не страшная.

Принимайте адекватные меры предосторожности и все будет хорошо. Желаем всем здоровья и крепкого иммунитета!