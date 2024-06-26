Как бухгалтеру сократить время на работу с первичными документами

Какую бы операцию ни совершал бухгалтер, обязательно требуется комплект первичных документов: договор, накладная, счет-фактура, акт. За день через компанию проходит от десятка до сотен таких бумаг. Все их нужно обработать и перенести в базу, что занимает у специалиста несколько часов рабочего времени.

Почему работу с первичкой нужно упрощать

Как обычно происходит обработка первичной документации:

Бухгалтерский документ создается в момент совершения хозяйственной операции (или сразу же после нее) и после подписания сторонами попадает в руки специалисту. Сотрудник должен его тщательно проверить, занести данные в базу, отразить на счетах учета. Бумажные оригиналы подшиваются в папки для хранения в хронологическом порядке и помещаются в архив предприятия. По истечении установленных законом сроков бумаги подлежат уничтожению (утилизации).

В целом выходит, что работа с первичкой — процесс трудоемкий, длительный, требующий максимальной концентрации и внимательности от специалиста. И здесь возникает «коллизия интересов»: заниматься обработкой накладных опытные бухгалтера не хотят, так как это дело скучное, не требующее высокой квалификации, вместе с тем — довольно изматывающее, как любая рутина.

Но делегировать данный участок молодому специалисту или фрилансеру слишком рискованно. Чужая невнимательность или халатность грозит искажением в учете и, как следствие, доначислением налогов и штрафами для предприятия.

Благодаря автоматизации можно быстро и качественно обрабатывать первичную документацию.

Мультисервис Entera действует сразу в двух направлениях: исключает ошибки (человеческий фактор) при вводе данных в 1С;

ускоряет процесс занесения первички в программу.

Статистика не врет: где чаще всего закрадываются ошибки

1. Многостраничные документы.

Считается, что сложнее всего обрабатывать вручную первичные документы со множеством позиций:

товарные накладные;

авансовые отчеты;

путевые листы;

отчеты комиссионера и проч.

Перенос данных в программу из подобных бумаг занимает, как правило, много времени. И даже самому ответственному специалисту бывает физически сложно удержать внимание.

Как эту проблему решает Entera: сервис работает, в том числе, с отчетами комиссионеров. Это актуально для компаний, ведущих сотрудничество с маркетплейсами (Ozon, Wildberries и проч.). Отчеты посредников, как правило, объемные, многостраничные документы, и ручное введение их в программу занимает порой несколько часов. Благодаря автоматической обработке можно сократить это время до 5 минут!

Entera определяет, от какого маркетплейса пришел отчет. Распознает и сопоставляет позиции по артикулам (при необходимости проверяет и наименования). При наличии интеграции с ЭДО доступна также прямая выгрузка документа.

2. Нетипичные документы.

Некоторые виды первички могут быть специфическими и требовать специальных знаний при заведении в 1С: таможенные декларации, документы по учету валютных операций или по учету интеллектуальной собственности.

Если сотрудник никогда прежде не сталкивался с такого рода бумагами, он может легко допустить ошибку, которая потом обернется для компании большими штрафами.

Плюс автоматизации процесса обработки первички: современные сервисы способны принимать любые форматы документов и распознавать сканы, фото, выгруженные из ЭДО файлы и т.д.

Робот-помощник не только удобен, но и выгоден

Тем, кто еще не решился доверить обработку документации специальным сервисам, приведем несколько железных аргументов.

Автоматизация экономит не только время штатного бухгалтера, но средства компании. Например, на:

канцелярии (расходы на бумагу, папки-регистраторы, картриджи для принтера и т.п.);

аренде помещений под архив;

зарплате дополнительного сотрудника, а также оборудовании для него рабочего места.

Средний оклад бухгалтера на первичную документацию стартует от 50 000 рублей в месяц. В то время как подключение к сервису автоматизированной обработки обойдется компании всего 4000–7000 руб./мес., т.е. минимум в 10 раз дешевле.

Прибавим к этому потенциальные штрафы и доначисления налогов, с которыми компания может столкнуться из-за неправильного ведения бухгалтерского учета, и получится уже довольно внушительная сумма экономии.

Но самое главное — автоматизация обработки первичной документации позволяет избавиться от рутинной и монотонной работы, которая редко приносит удовольствие живому человеку. Вполне логично делегировать рутинные задачи роботам-помощникам там, где это возможно благодаря современным технологиям.

Мультисервис Entera позволяет распознавать и переносить данные в 1С в несколько кликов. Точность распознавания достигает сейчас 98%, потоковая загрузка 100 документов за раз.

Программа считывает тексты любого качества (выгоревшие, полустертые), что особенно актуально для первички, прошедшей долгий путь от контрагента в бухгалтерию.

Сервис Entera для автоматического ввода первички в 1С Знаем, как освободить треть времени бухгалтера от рутины Отправьте заявку — мы расскажем, как автоматизировать работу с первичкой: Отправить

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