Как вести учет на маркетплейсах: гайд для бухгалтера

Учет интернет-торговли через специальные площадки имеет свои особенности, о которых бухгалтер должен знать. В чем состоит отличие от обычной торговли и как правильно отражать в учете операции при работе с маркетплейсами.

Особенности торговли через маркетплейс

Для начала нужно разобраться, что такое маркетплейс. Это — посредник, который торгует чужим товаром, то есть товаром продавцов, размещенным на его площадке. И как всякий посредник маркетплейс получает вознаграждение. Это могут быть выплаты по агентскому договору или договору оказания услуг.

Согласно агентскому договору маркетплейс выполняет поручение по продаже товара. Для этого онлайн-площадка размещает товар на своей платформе, принимает деньги от покупателя, доставляет полученные заказы до пункта выдачи.

Кроме того, маркетплейсы могут оказывать продавцу другие услуги, в первую очередь услуги рекламы и продвижения товара.

Для каждого продавца площадка открывает личный кабинет, в котором отражаются разнообразные сведения по его товару и продажам.

Кто и на каких налоговых режимах может работать

Продавцами на маркетплейсах могут быть организации или индивидуальные предприниматели. Такие продавцы для интернет-торговли могут применять общую или упрощенную системы налогообложения. При этом ИП лишены возможности применять патент. Налоговый кодекс в п. 3 ст. 346.43 не признает торговлю через интернет розничной продажей. Соответственно, для такого вида торговли патент не применяется.

Есть маркетплейсы, которые работают с самозанятыми. При этом самозанятые должны работать с ограничениями, присущими этому режиму. А именно, продавать только самостоятельно изготовленные товары и с соблюдением общего лимита выручки в 2,4 млн руб. в год.

Документы и проводки: общая схема

Товарооборот с маркетплейсами построен по агентской схеме работы.

Агентские отношения подразумевают, что агент отчитывается о проданном товаре в своих отчетах. В этих документах он указывает, какие товары проданы, по какой цене и сколько составила комиссия посредника.

Маркетплейс принимает деньги от покупателей, включая выдачу кассовых чеков. Он может так поступать — это подтвердил Минфин в своем письме от 27.05.2020 № 03-01-15/44636. Поскольку чек уже выдан маркетплейсом, повторно выбивать чек продавец не обязан. Соответственно, у селлера нет необходимости покупать и регистрировать кассовый аппарат.

Из полученных от покупателей денег маркетплейс, как правило, вычитает свою комиссию и остаток перечисляет продавцу.

Для бухгалтера продавца здесь главным положением будет следующее. Деньги, которые пришли на расчетный счет, не являются его выручкой. Даже если продавец применяет УСН и признает доход при оплате. Выручка — это то, что заплатил покупатель, и именно ее нужно признавать в доходах. Делается это на основании полученного от маркетплейса отчета агента.

Комиссия маркетплейса — это расход продавца. К сожалению, плательщики УСН с объектом «доходы» и самозанятые этот расход для расчета своего налога учесть не смогут. Для них он будет потерян.

Бухгалтерские проводки при торговле на маркетплейсах

Для товара, который передается для продажи маркетплейсу, используется счет 45 «Товары отгруженные». Этот счет применяется для товаров, которые отгружены со склада продавца, но право собственности на них еще не перешло покупателю.

Дт 45 Кт 41 — товар передан маркетплейсу. Для отражения этой операции, как правило, в кабинете продавца на сайте площадки формируется транспортная накладная на передачу товара.

Дт 62 Кт 90 — признается выручка по проданному товару по той цене, которую заплатил за нее конечный покупатель.

Дт 90 Кт 45 — списана себестоимость реализованного товара.

Дт 90 Кт 68 — начислен НДС, если продавец применяет общую систему.

Последние три проводки формируются на основании отчета агента, который создает площадка.

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Маркетплейс, который перечисляет деньги продавцу, не является по отношению к нему покупателем, поэтому для расчетов с ним используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Поскольку нужно отражать расчеты и по товару, и по вознаграждению агента, имеет смысл открыть отдельные субсчета к 76 счету. Проводки будут такими:

Д 76товар К 62 — отражена задолженность площадки за проданные конечным покупателям товары;

Д 51 К 76товар — маркетплейс перечислил деньги;

Д 44 К 76вознаграждение — отражено вознаграждение агента;

Д 19 К 76вознаграждение — начислен НДС с вознаграждения агента у продавца, применяющего ОСНО;

Д 76вознаграждение К 51 — перечислено вознаграждение агента.

Чаще всего маркетплейс самостоятельно удерживает вознаграждение из перечисляемых продавцу сумм. В этом случае проводки будут выглядеть немного иначе.

Д 51 К 76товар — деньги перечислены продавцу за минусом вознаграждения;

Д 76вознаграждение К 76товар — отражен взаимозачет.

Момент определения доходов на ОСНО

Момент признания доходов для продавцов на общей системе очевиден. Основанием для этой операции будет служить отчет агента, полученный от маркетплейса. На его основании в целях налога на прибыль отражается доход, а также расход на комиссию площадки.

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Момент определения доходов на УСН

Поскольку большинство продавцов работает на упрощенке и этот вопрос является основным для расчета налога, остановимся на нем подробнее.

Упрощенная система подразумевает использование кассового метода для определения даты дохода. П. 1 ст. 346.17 НК говорит о том, что на УСН датой дохода будет:

день поступления денег на расчетный счет или в кассу;

день поступления иного имущества в счет оплаты товаров;

погашение задолженности другим способом.

Фактически при поступлении денег на расчетный счет сумма поступления, как правило, полной суммой выручки не является. В итоге на рассмотрении есть три даты:

поступления денег на расчетный счет;

отчета агента о продаже товаров;

поступления денег от покупателя на расчетный счет площадки.

В этом спорном вопросе мнения ведомств расходятся.

ФНС в своих письмах от 04.08.2017 №СД-4-3/15363@, от 09.08.2018 №АС-4-20/15481@ для признания дохода высказывалась в пользу даты поступления денег от покупателя посреднику. Но есть затруднение в том, что площадка может не доводить до продавца эту информацию, даже в отчете агента.

В таком случае представляется закономерным, что продавец будет признавать выручку на основании отчета агента. Налог УСН исчисляется на основании данных Книги учета доходов и расходов. Записи в нее заносятся на основании первичных документов, коим отчет агента и является. Согласно п. 1 ст. 346.17 НК датой дохода также признается дата погашения задолженности другим способом, что и происходит при отражении дохода согласно отчета агента.

Тем не менее Минфин придерживается по этому поводу другой точки зрения, которая сформулирована в его письмах от 03.04.2020 № 03-11-11/26872, от 18.05.2020 №03-11-11/40176. Это ведомство высказывается в пользу признания дохода на дату поступления денег на расчетный счет продавца.

Налогоплательщик должен принять решение, какой точки зрения он будет придерживаться и отразить выбранный метод в учетной политике по налоговому учету.

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