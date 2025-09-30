Единый транспортный документ: что это, кто должен применять с 1 сентября 2025 года

Что такое ЕТД и зачем он нужен

С 1 сентября 2025 года в России начал действовать закон от 08.08.2024 № 288-ФЗ. Он установил правовые основы организации грузо- и пассажирских перевозок разными видами транспорта с использованием единого документа.

Единый транспортный документ (ЕТД) нужен для случаев, когда груз или пассажиров везут разными видами транспорта подряд, но по одному договору.

Такой формат называют прямой смешанной перевозкой. Например, груз сначала забирают машиной, а потом везут поездом. Вместо разных бумаг (транспортная накладная для авто, ж/д накладная) оформляют один документ — ЕТД.

Единый транспортный документ выполняет две ключевые роли:

подтверждает, что стороны заключили договор о прямой смешанной перевозке;

заменяет собой все отдельные накладные, фиксируя маршрут и условия доставки.

Документ включает всю нужную информацию: кто перевозит, кто отправитель и получатель, какой груз (или пассажир/багаж), полный маршрут, стоимость.

Главная идея ЕТД — упростить жизнь перевозчикам и отправителям:снизить количество ошибок, внедрить единый формат для всей цепочки доставки.