Единый транспортный документ: что это, кто должен применять с 1 сентября 2025 года

Что такое ЕТД и зачем он нужен
С 1 сентября 2025 года в России начал действовать закон от 08.08.2024 № 288-ФЗ. Он установил правовые основы организации грузо- и пассажирских перевозок разными видами транспорта с использованием единого документа.
Единый транспортный документ (ЕТД) нужен для случаев, когда груз или пассажиров везут разными видами транспорта подряд, но по одному договору.
Такой формат называют прямой смешанной перевозкой. Например, груз сначала забирают машиной, а потом везут поездом. Вместо разных бумаг (транспортная накладная для авто, ж/д накладная) оформляют один документ — ЕТД.
Единый транспортный документ выполняет две ключевые роли:
подтверждает, что стороны заключили договор о прямой смешанной перевозке;
заменяет собой все отдельные накладные, фиксируя маршрут и условия доставки.
Документ включает всю нужную информацию: кто перевозит, кто отправитель и получатель, какой груз (или пассажир/багаж), полный маршрут, стоимость.
Главная идея ЕТД — упростить жизнь перевозчикам и отправителям:снизить количество ошибок, внедрить единый формат для всей цепочки доставки.
ЕТД решает проблему дублирования и упрощает документооборот в перевозках. По сути, он снижает бумажную нагрузку на участников цепочки.
Кто обязан использовать ЕТД с 1 сентября 2025 года
ЕТД применяют только при оформлении перевозки как прямой смешанной. То есть стороны заключают единый договор на всю цепочку — от первого вида транспорта до последнего.
На практике есть две модели работы:
Модель перевозки
Как оформляется
Какие документы нужны
Смешанный договор
Один перевозчик берет на себя ответственность за маршрут целиком. С отправителем заключают единый договор на всю цепочку.
Перевозчик обязан выписать единый транспортный документ (ЕТД).
Отдельные договоры
Отправитель заключает договоры отдельно с авто, морским, ж/д, авиаперевозчиком. Каждый из них отвечает только за свой участок маршрута.
У каждого вида транспорта остаются свои привычные документы: транспортная накладная, ж/д накладная, коносамент и др.
ЕТД — это не обязательный для всех перевозочный документ, а новый формат для тех, кто работает по схеме прямого смешанного сообщения.
Бумажный и электронный ЕТД
Единый транспортный документ можно оформить в двух вариантах — на бумаге или в электронном виде.
Бумажный ЕТД утвержден приказом Минтранса от 11.06.2025 № 187. Его заполняют на бланке формата А4, на титульном листе обязательно указывают серию и номер.
Порядок нумерации перевозчик устанавливает сам. Запрещено вносить исправления, печатать документ с двух сторон или делать копии. Если в бланке допущена ошибка, документ нужно переоформить заново. Когда информации не хватает на одном листе, можно использовать дополнительные страницы — каждая с той же серией и сквозной нумерацией.
В ЕТД указывают:
сведения о перевозчике;
предмет договора перевозки (что именно перевозят: пассажиров, багаж, груз и т. д.);
полный маршрут следования от пункта отправления до конечного пункта;
данные о пассажире или грузоотправителе;
информацию о ручной клади, багаже, грузе или грузобагаже;
условия перевозки каждым видом транспорта — в последовательности, соответствующей маршруту;
сведения о грузополучателе;
особые отметки, отражающие специфические условия перевозки;
размер платы за перевозку, включая все составляющие;
служебную информацию перевозчика: номер терминала, номер заказа, дату и время оформления ЕТД.
Электронный ЕТД формируется в автоматизированной системе перевозчика по формату, который разрабатывает и утверждает ФНС. Каждому электронному документу присваивают уникальный номер.
При грузовых перевозках такой документ обязательно передают в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Порядок обмена определен постановлением Правительства от 10.07.2025 № 1036.
Чтобы работать с электронным ЕТД, участники перевозки должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и заключить договор с оператором электронных перевозочных документов, через которого осуществляется обмен.
Как работать с ЕТД
Оформление документа зависит от того, какой вариант обмена выбран: бумажный или электронный. Но цель у них одна — отразить полный маршрут и согласовать действия всех участников перевозки.
Бумажный ЕТД
За бумажный документ отвечает перевозчик, заключивший договор о прямой смешанной перевозке. Он вносит все сведения в бланк, подписывает его, несет ответственность за достоверность данных. Отправитель и получатель работают с этим документом как с подтверждением заключенного договора и условий перевозки.
Электронный ЕТД
Все участники подключены к оператору электронных перевозочных документов, а обмен файлами проходит через ГИС ЭПД.
Как выглядит обмен:
Грузоотправитель формирует файл со сведениями о грузе, участниках и пунктах маршрута.
Перевозчик добавляет информацию о приемке и условиях перевозки, а затем формирует файл при передаче груза между видами транспорта.
Грузополучатель заполняет файл о фактической приемке и характеристиках груза.
Перевозчик завершает процесс, создавая файл выдачи груза. Он закрывает цикл обмена ЕТД.
Важно обратить внимание:
Все обязательные разделы должны быть заполнены. Неполный документ считается недействительным.
Для работы в электронном формате заранее оформите УКЭП и выберите оператора ЭПД.
В бумажном варианте ошибки недопустимы — исправить нельзя, поэтому придется выписывать новый документ.
Подведем итоги
ЕТД с 1 сентября 2025 года не становится обязательным для всех. Он нужен только тем, кто оформляет перевозки в формате прямого смешанного сообщения. Если партнеры заключают такие договоры, перевозчик обязан выписывать ЕТД.
Компании, которые раньше начнут использовать электронный ЕТД, отработают обмен документами через оператора ЭПД и ГИС ЭПД и сократят количество бумажных операций.
Если стороны предпочитают работать по-старому, можно продолжать оформлять привычные документы на каждый вид транспорта отдельно: транспортную накладную для автомобиля, ж/д накладную для поезда и т. д.






