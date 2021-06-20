Коммерческая осмотрительность при выборе контрагента: как не заработать проблем с налоговиками и не потерять бюджет

Всегда есть вероятность, что контрагент не выполнит условия сделки или решит уйти от НДС незаконным способом, а в результате претензии по уплате налога в бюджет инспекторы предъявят вашей компании. И вам придется доказывать проявление предусмотрительности по отношению к бизнес-партнерам. Расскажем, как организовать в компании проверку контрагентов, выполнив указания налоговиков, и не перегрузить своих сотрудников.
Зачем проверять контрагентов
Основных целей проявления осторожности при выборе партнеров две:
1. Снижение предпринимательских рисков.
Главная задача — предотвратить ситуации, когда:
- поставщик не привез вам товар;
- производитель продал продукцию ненадлежащего качества;
- исполнитель взял аванс за работу и исчез в неизвестном направлении;
- клиент взял товар по отсрочке, но не смог его оплатить и т. д.
2. Сбор доказательств для налоговой инспекции.
Главная задача — подтвердить реальными данными, что партнер порядочный, а сделка с ним — экономически обоснована. Тогда, если вдруг контрагент проявит недобросовестность: перестанет платить налоги, сдавать отчетность или свяжется с однодневками, то вашей компании не придется отвечать за его действия. Ведь все возможные меры предосторожности были приняты и надежность контрагента оценена.
Какие ошибки допускает бизнес
Часто компании допускают две серьезные ошибки.
1. Подходят к проверке контрагентов формально.
Выглядит это так: при заключении договора запросили у контрагента копии учредительных документов, распечатали выписку из ЕГРЮЛ, сложили бумаги в папку и забросили в дальний угол.
2. Проводят проверку только единожды — при первичном заключении договора.
А потом годами не отслеживают, как себя чувствует бизнес партнера. Но ситуация может кардинально измениться в любой момент. Например, в прошлом году ваш контрагент залез в кредиты и расширил производство, а сейчас у него изымают имущество за долги. Или у контрагента поменялся владелец, который решил, что платить налоги не обязательно, и фирма серьезно задолжала бюджету.
Часто эти ошибки непреднамеренны. В потоке текучки сотрудники компании просто не успевают проводить проверочные мероприятия. Ручной сбор данных занимает много времени. А так как строгих регламентов нет, то проверку откладывают на потом или не проводят вовсе.
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Как организовать работу с контрагентами в компании
Для начала необходимо разработать Положение о договорной работе и довести его до сведения сотрудников. Это нужно, чтобы каждый отдел четко знал и выполнял свой объем работ.
Например:
- отдел закупок — находит поставщиков, собирает первичные сведения, ведет переговоры;
- юридический отдел — проверяет и согласовывает договоры;
- бухгалтерия — проверяет реквизиты контрагента и условия сделок со стороны налогового законодательства, есть ли угроза несоответствия критериям налоговой;
- служба безопасности — проверяет сведения о контрагенте, его руководителе в базах данных;
- финансовый директор — отслеживает сроки оплаты, занимается штрафами и неустойками и т. д.
В положении важно отразить, в каком порядке происходит согласование каждого договора и его передача из одного отдела в другой. Схема взаимодействия между сотрудниками должна быть понятной и наглядной..
Далее нужно разработать внутренний Регламент должной осмотрительности и закрепить в нем перечень мероприятий по проверке контрагентов. В регламенте указывают:
- какие документы нужно запрашивать у контрагентов;
- какие сведения, и из каких источников нужно собрать в дополнение к документам, полученным от контрагента;
- в какой момент это нужно сделать;
- кто направляет запрос, осуществляет мониторинг, анализирует полученные данные, контролирует выполнение необходимых действий со стороны сотрудников;
- какой признак будет сигнализировать о недобросовестности контрагента — методика оценки;
- как часто нужно актуализировать сведения;
- какая ответственность грозит сотрудникам за невыполнение регламента.
Сотрудники должны быть ознакомлены с регламентом под роспись.
Всю информацию о контрагенте, которую ваши сотрудники получили от него или собрали самостоятельно, нужно укомплектовать в отдельное досье и бережно его хранить. Добросовестность доказывается зачастую путем предоставления конфиденциальных данных и сведений о сотрудниках, которые требуют особого режима хранения.
Что положить в досье на контрагента
В первую очередь документы, которые можно запросить у самого контрагента:
- копию устава;
- приказ о назначении директора;
- доверенность на представителя (если договор заключается по доверенности);
- копию паспорта директора,
- ИНН, ОГРН (ОГРНИП);
- справку из Росстата.
- копии лицензий;
- копию договора аренды или свидетельство о собственности;
- копии документов, которые подтверждают, что у контрагента есть имущество, производственные мощности, сотрудники нужной квалификации;
- бухгалтерскую и налоговую отчетность (желательно за 2-3 года).
Отметим, что контрагент не обязан отвечать на ваш запрос по документам и может отказать предоставлять отдельные данные, например сведения о паспорте руководителя, сославшись на закон о персональных данных. Не стоит связывать это с недобросовестностью и желанием что-то скрыть. В большинстве случаев бизнесмены понимают, с чем связана необходимость запроса и предоставляют максимум возможных данных.
Далее, сведения из открытых источников:
- выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);.
- информацию о непогашенных задолженностях по исполнительным листам;
- данные о судебных разбирательствах контрагента;
- результат проверки паспорта лица, подписывающего договор, с ресурса МВД;
- информацию о заключенных госконтрактах.
И это еще не все. У ФНС естьсвои критерии осмотрительности. По мнению налоговиков, для оценки надежности контрагента важно проверять его деловую репутацию. Поэтому досье стоит дополнить:
- информацией с сайта контрагента: историю бизнеса, опыт работы, сведения о значимых клиентах;
- отзывы о контрагенте на других ресурсах;
- упоминаниями в СМИ.
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Если вы не уверены в надежности своего контрагента, запросите доступ к его рейтингу, который основан на закрытых данных банка. Рейтинг проверяет компанию по стандартам службы безопасности и показывает финансовую устойчивость компании по таким критериям как: кредитная история, история транзакций, взаимодействие с продуктами банка. Оценка обновляется регулярно при поступлении свежих данных.