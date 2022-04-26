Четыре трудности в работе бизнеса с самозанятыми и физлицами и способы их решения

С физическими лицами чуть сложнее, но главные выгоды остаются — можно быстро подписать документы и начать работу над новыми задачами почти сразу же. Здесь не нужно собирать большой пакет документов от исполнителя, оформлять огромное количество бумаг по ТК.

В то же время в работе с самозанятыми и физическими лицами могут возникнуть трудности. Рассмотрим главные из них.

Налоговая может увидеть подмену трудовых отношений

В ФНС пообещали не заниматься проверками деятельности самозанятых до 2028 года и не пересматривать режим налога на профессиональный доход (НПД). Однако фискальный орган не пообещал того же их нанимателям. Если налоговая решит, что, привлекая к работе самозанятых или физических лиц по гражданско-правовым договорам, компания или ИП на самом деле так «прячут» трудовые отношения, нанимателей будут ждать проблемы.

Работодателей могут привлечь к ответственности по ст. 5.27 КоАП за нарушение трудового законодательства. Часть 4 указанной статьи предусматривает для нарушителей:

штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. — для организаций;

штраф в 5 — 10 тыс.руб. — для ИП;

штраф в 10 — 25 тыс.руб. — для должностных лиц, которые способствовали подмене фактических трудовых отношений гражданско-правовыми.

Помимо этого, ФНС обяжет нанимателя самозанятых уплатить страховые взносы за фактических работников, доначислит НДФЛ и оштрафует за то, что предприятие или ИП своевременно не заплатили налоги как необходимо. Вне зависимости от того, с кем сотрудничал наниматель — с самозанятыми или физическими лицами — надзорные органы могут вынудить его заключить с исполнителями трудовой договор.

ФНС определяет подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, ориентируясь на ст. 15 ТК. В январе 2022 года фискальный орган выделил несколько критериев, которые помогают отличить фальшивые гражданско-правовые договоры от настоящих.

В подменяющих трудовые отношения сделках наблюдаются следующие особенности:

Наличие трудового места на территории работодателя, при этом исполнитель не выплачивает аренду за него. Все материалы и технику для работы предоставляет наниматель. Самозанятый или физическое лицо по договору подчиняются кому-то или сами имеют в подчинении определённых людей. В соглашении есть признаки контроля времени ( например, фиксированный график работы ), штрафы за прогулы, опоздания, указано время работы. Акты выполненных работ составляются формально, без указания конкретного перечня ( например, формулировка звучит как «Оказание услуг по договору № 1» вместо правильной «Услуга — описание услуги — ссылка на результат услуги» ). В самом договоре с исполнителем прописаны его обязанности, а не необходимость достигнуть какого-то результата ( например, формулировка звучит как «Разработка графических изображений по требованию заказчика», а не «Создание 100 иллюстраций для сайта Х» ). У компании или ИП полностью отсутствует трудовой штат или он минимален, зато количество договоров с самозанятыми и физическими лицами впечатляет. Чеки самозанятых пробиваются 1-2 раза в месяц на почти одинаковые суммы, словно они получают зарплату. Самозанятые работают только на одного работодателя, у них нет других заказчиков. Регулярное перезаключение гражданско-правовых договоров с одними и теми же физическими лицами или плательщиками НПД.

Решение

По словам партнера ООО «Правовая группа», адвоката Владимира Шалаева, операции с самозанятыми не подвергаются дополнительному контролю при соблюдении принципа разумности со стороны нанимателя.

Например, нельзя переводить сотрудников на самозанятость и продолжать выплачивать заработную плату, обналичивать через плательщиков НПД денежные средства, уходить от уплаты налогов.

Чтобы избежать претензий ФНС, эксперт рекомендует:

запросить сведения о наличии профильного образования, подтверждающего квалификацию исполнителя;

подписывать с исполнителями акт выполненных работ или оказанных услуг;

получать от самозанятых чеки о внесении сведений о доходе в приложении «Мой Налог».

При сотрудничестве с самозанятыми также рекомендуется запросить у них справку о постановке на учет ФНС в качестве плательщиков НПД. Справки формируются в приложении «Мой налог» с электронной подписью фискального органа.

Самозанятые и физические лица не хотят заниматься оформлением документов

Если компания или ИП сотрудничают с «себе подобными», то переживать об оформлении документов не приходится. Обеим сторонам нужны надлежаще оформленные документы, чтобы отчитаться перед налоговыми органами. Другое дело, когда нанимателям приходится работать с физическими лицами и самозанятыми. Закон не требует от них оформления каких-либо дополнительных документов (плательщикам НПД нужно лишь формировать чеки в приложении «Мой Налог»). Для физических лиц и самозанятых важно, чтобы заказчик своевременно оплачивал их работу.

По этой причине исполнители часто не утруждают себя оформлением документов, которые необходимы их заказчикам. Более того, если физические лица и самозанятые — удалённые исполнители, они могут затянуть отправку важных для их работодателя документов (подписанных договоров, актов выполненных работ или оказанных услуг и других).

Решение

Решить эту проблему поможет цифровизация документооборота. Благодаря ей обмен документами между заказчиком и самозанятыми или физическими лицами будет занимать всего несколько минут.

Главные преимущества сервиса:

не нужно тратиться на распечатку документов, конверты, марки, отправку писем по городу или в другие населённые пункты России ( средняя цена одного бумажного отправления превышает 200 руб. );

средняя цена одного бумажного отправления превышает 200 руб. достаточно попросить самозанятого или физическое лицо подключиться к сервису и периодически подгружать необходимые документы — вся процедура будет занимать не более 5-10 минут, абсолютно бесплатна для исполнителя;

срок обмена информацией сократится до нескольких минут вместо 3-7 дней, если документы отправляются почтой или курьерами;

Сервис «Подписант» от СберКорус позволяет содержать документы в порядке для возможных проверок.

Сумма налоговых отчислений превышает цену сделки

Такая проблема может возникнуть, если ИП или организация решат сотрудничать с физическим лицом. Как отмечает член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов, за тот или иной гражданско-правовой договор нужно уплатить НДФЛ за исполнителя. При этом закон предусматривает освобождение от уплаты страховых взносов и НДС в некоторых случаях.

Но такая схема может быть невыгодной, поскольку суммы отчислений могут превысить стоимость сделки.

Решение

Решением проблемы может стать предложение физическому лицу оформиться как самозанятому. Тогда наниматель полностью освободится от обязанности уплачивать налоги за гражданина.

Сложность с определением подсудности

Бизнес решает спорные моменты с контрагентами-компаниями или ИП через арбитражные суды. С физическими лицами и самозанятыми такой подход недоступен — если возникнет конфликт, то работодателю придётся его решать в суде общей юрисдикции, указывает доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

С арбитражными судами проще определить подсудность дела. На каждый регион РФ есть один арбитражный суд. С судами общей юрисдикции сложнее — их может быть несколько даже в одном городе. Как правило, один суд общей юрисдикции приходится на одно муниципальное образование, но бывают и исключения. А потому, пока стороны разберутся, в какой суд подавать иск, может пройти много времени, и проблема будет оставаться нерешённой.

Решение

Решение проблемы — заранее определить в договоре, в каком именно суде будет решаться конфликт, если таковой возникнет.

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