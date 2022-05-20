Недобросовестные контрагенты: кто они и почему с ними чревато сотрудничать

Чем опасен недобросовестный контрагент?

Сотрудничая с сомнительной компанией вы можете остаться без товара, получить некачественную работу или услугу. Но это еще не все. Вы рискуете нарушить налоговое или гражданское законодательство. Возможно, вам удастся доказать свою невиновность и сохранить репутацию, но сколько времени, сил и средств это потребует — страшно представить!

Признаки ненадежного контрагента

Партнер не представляет полный пакет документов о себе

Вы запросили документы, а вам прислали, например, только свидетельство о регистрации. Остальное обещают дослать завтра, в начале следующей недели, после праздников... такое поведение — повод проверить контрагента на благонадежность.

Часть данных из представленных документов не совпадает с реестром ФНС

Получили документы от контрагента — запросите выписку из ЕГРЮЛ /ЕГРИП и сверьте данные. Если они не совпадают (адрес, реквизиты) или в реестре нет вида деятельности, в рамках которого вы собирались сотрудничать — контрагент может быть ненадежным.

Директор контрагента вызывает подозрения

Можно выделить несколько моментов, которые должны вас насторожить:

у директора нет полномочий на заключение договора;

руководитель номинальный или управляет еще несколькими компаниями;

директор уволился до того, как вам были сданы работы (оказаны услуги).

Проверить руководителя нужно по нескольким параметрам:

не состоит ли он в реестре дисквалифицированных лиц;

есть ли у него необходимые полномочия;

действителен ли его паспорт.

Контрагент зарегистрирован по массовому адресу.

Адреса массовой регистрации часто используют технические компании, ведь его легко купить в интернете. Если вы придете на такой адрес, то нужной организации вы там не найдете.

Проверить массовость адреса легко на сайте ФНС. Если по указанному адресу числится много организаций — это может стать поводом для отказа от сделки.

Ответственность за сотрудничество с недобросовестным контрагентом

Налоговики досконально проверяют все вычеты по НДС. Если в ходе проверки инспекторы обнаружат, что организация применила вычет незаконно — ей доначислят налог и оштрафуют.

Налоговики вправе отказать в вычете по следующим критериям:

налогоплательщик намеренно исказил в декларации сведения о сделке или налогооблагаемой базе;

сделка была заключена с целью уменьшения налога (налогооблагаемой базы).

Конечно, если сделка проведена согласно требованиям закона — решение ФНС можно оспорить в судебном порядке. Однако, если проблема в неблагонадежном контрагенте, то, к сожалению, виноватой останется сторона, которая не проявила должную осмотрительность.

Зачем проверять контрагентов и нужно ли это делать с любым партнером?

Сделки с контрагентами внимательно проверяют налоговая и банки. Не нужно надеяться на удачу и заключать договоры с сомнительными поставщиками и клиентами.

Проверка контрагентов поможет избежать 3 проблем.

Блокировка расчетного счета

Если банк заподозрит, что клиент проводит сомнительные операции (переводы в адрес неблагонадежных контрагентов), он заблокирует компании доступ в банк-клиент.

Доначисление налогов, штрафы и пени от ФНС

Именно ваша компания будет виновата, если не проявила должную осмотрительность или могла знать о нарушениях, которые допустил контрагент.

Убытки

Ненадежный контрагент может не заплатить вам деньги, не поставить товар, не выполнить работы (не оказать услуги) или сделать это некачественно. В результате ваш бизнес может попасть в кассовый разрыв, потеряет деньги или погрязнет в судебных тяжбах.

Для разных категорий контрагентов проверку нужно проводить по следующему принципу:

Мелких поставщиков, крупные компании с надежной репутацией и постоянных партнеров, с которыми вы уже сотрудничаете много лет — нужно мониторить время от времени, чтобы не пропустить возможных проблем. Например: судебных разбирательств с другими контрагентами.

Например: судебных разбирательств с другими контрагентами. Новых контрагентов важно тщательно проверить перед началом сотрудничества и проанализировать их деятельность по всем параметрам.

Как быстро проверить контрагента

Полную информацию о контрагенте вы можете получить в сервисе СберКорус. Всего два клика и нужная информация: от выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и реестров ФНС до судебных актов и финанализа компании — уже перед вами.

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