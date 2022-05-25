Цифровизация логистической отрасли: планы, риски и новая реальность

По словам руководителя Минтранса:

«последние 2 года ведомство уделяло большое внимание подготовке нормативной документации для установления технических требований к операторам, обслуживающим электронный документооборот, а также порядок ведения реестра операторов и возможность стать таковым».

Есть мнение, что в 2023 году электронный документооборот в перевозках станет обязательным, а значит в электронный вид необходимо будет переводить:

транспортные накладные;

заказ-наряды;

путевые листы;

сопроводительные ведомости.

Помимо этого, Минтранс планирует полностью отказаться от бумажных документов и ввести так называемый «безбумажный сервис». На сегодняшний день ведомство находится в процессе перевода в цифровой формат почти 7 миллионов активных участников логистического рынка автоперевозок.

Как только автоперевозчики полностью «цифровизируются», планируется, что аналогичный переход совершат представитель авиа, железнодорожных и морских перевозок.

Железнодорожники станут следующими в очереди по цифровизации, так как система ЭТРАН для передачи железнодорожных документов уже почти согласована. А к 2024 году Минтранс хочет полностью отказаться от бумажных документов.

Несмотря на то, что сроки внедрения электронного документооборота в логистике уже на подходе, нет уверенности, что сотрудники ГИБДД готовы проверять у дальнобойщиков транспортные накладные в электронном виде, что у них есть соответствующие знания и аппаратура.

Опасение вызывает и готовность нормативного поля для регулирования электронного документооборота. На почти 50 тысяч компаний, работающих в сфере автоперевозок, приходится 80 операторов, получается на каждого оператора в среднем приходится больше 600 компаний. Не все еще готовы оперативно организовать качественный электронный документооборот (ЭДО).

Для того чтобы стать оператором ЭДО нужно подтвердить соответствие требованиям ФНС и попасть в специальный реестр. Требования обозначены в Приказах и уже вступили в силу (№ ЕД-7-26/936@ от 29.10.2021 и № ЕД-7-26/546@ от 08.06.2021). В период с января по март 2022 года Минтранс принимал заявки на включение операторов в данный реестр.

Федеральная налоговая служба со своей стороны утвердила все форматы электронных перевозочных документов:

транспортную накладную;

сопроводительную ведомость;

заказ-наряд.

Переход на электронный путевой лист пока не обязателен, но крайне желателен.

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Для чего нужен электронный документооборот?

Во-первых, это сокращение времени простоя автомобилей на приемке и отгрузке. Во-вторых, получение скорректированных документов от контрагентов, ускорение проверки и расчетов при закрытии рейсов

К тому же, ранее контрагенты в договоре могли указать, какие документы необходимы для подтверждения заключения договора перевозки. Постановление Правительства № 2116 от 30.11.2021 закрепило новые правила: с 1 марта 2022 года подтверждением договора перевозки является исключительно транспортная накладная, оформленная по установленным законодательством требованиям.

Совершать любые операции с грузами (принимать, отправлять и перевозить) можно только при наличии транспортной накладной. При оформлении в бумажном виде предприниматель рискует тем, что водитель может потерять документ, а при оформлении могут быть допущены ошибки, которые не заметили при подписании накладной.

В случае работы с электронным документооборотом вероятность наступления таких рисков сводится к минимуму — потерять электронный документ невозможно, а все контактные данные будут загружены из системы, которая уже исключает наступление ошибок.

Когда переходить на электронные транспортные накладные

Готовь сани летом, а телегу зимой. Так и с ЭДО, лучше подготовиться заранее, тем более, что до обязательного перехода остается не так много времени, а внедрить электронный документооборот и наладить все процессы за пару дней не получится.

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