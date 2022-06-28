Транспортные расходы в торговле. Виды, формы, документы и учет

Сегодня поговорим о том, какие группы транспортных расходов бывают, как настроить их учет и как могут облегчить бухгалтерские будни электронные транспортные накладные.

Несмотря на все разнообразие транспортной логистики условно, все издержки, связанные с транспортом можно отнести к трем укрупненным группам:

расходы на доставку купленных товаров (приобретение сырья, материалов, имущества и прочее);

расходы на доставку созданных товаров (отгрузка покупателям товаров собственного производства);

расходы, связанные с обслуживанием транспортных средств (ТО, аренда, лизинг, ремонт и прочее).

Объем транспортных затрат в компаниях может быть очень разным все зависит от задач, видов деятельности организации и масштабов. Допустим, компания занимающаяся геологоразведкой может тратить на транспортные расходы до 90% бюджета, в то время как юридическая компания может обойтись и 10% от бюджета.

Логика ФНС простая — чем больше затрат, тем пристальнее внимание.

Прямые и косвенные транспортные расходы

В бухгалтерском учете к прямым расходам относятся те, которые связаны с производством продукции, и учет по ним ведется непосредственно по процессу сбыта.

Косвенные расходы, как правило, списываются сразу и учитываются в составе прочих расходов. Организация сама принимает решение какие расходы отнести к прямым, а какие к косвенным, но иногда проверяющие органы могут не принять ваше распределение, вследствие чего будет доначислен налог на прибыль.

Потому некоторые расходы могут иметь переменный характер: быть отнесены в один период к косвенным, в другой — к прямым.

Затраты по транспортировке сырья и материалов

В случае, когда компания для производства продукции приобретает сырье или материалы у поставщиков, а для доставки их на производство использует собственные транспортные средства или нанимает компанию-перевозчика, то такие расходы обычно относят к прямым. В бухгалтерском учете такие расходы можно списать не полностью на собственную стоимость сырья, а распределить между проданной и нереализованной продукцией с помощью специальных формул.

Если организация приобретает объект основных средств, то стоимость его транспортировки необходимо включить в состав фактических расходов по приобретению основного средства. Производственные организации включают расходы на доставку сырья в материальные расходы и считает прямыми.

Расходы на доставку продукции потребителю

Налоговый кодекс относит расходы на доставку продукции конечному потребителю к косвенным расходам. Все остальные транспортные расходы также можно отнести к косвенным. Для того, чтобы принять такие расходы к учету необходимо оформить для перевозки комплект документов: товарную накладную ТОРГ-12 и ТТН.

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Расходы на эксплуатацию и обслуживание транспортных средств

Приобретая транспортное средство компания получает еще целый блок дополнительных расходов по страхованию, обслуживанию и эксплуатации автомобиля. Расходы на топливо как правило относят к прочим и списывают их на производство и сбыт. Часто их еще можно отнести и к материальным расходам.

Покупка запасных частей и ремонт автомобиля — это косвенные расходы, чтобы их списать необходимы такие документы как:

смета на ремонт;

акт выполненных работ;

накладные на запчасти.

Главное, чтобы все затраты на ремонт были действительными и необходимыми, иначе проверяющие органы откажут в принятии таких расходов к учету и доначислят налог.

Каждое транспортное средство, которое выезжает на дорогу должно быть застраховано. Расходы на обязательное автострахование (ОСАГО) являются косвенными и относятся к прочим. Траты по КАСКО также являются прочими расходами компании.

Оплата стоянки транспортного средства тоже относится к косвенными расходам, а вот оплату штрафов списать на расходы нельзя никак, поэтому лучше не получать их.

В случае, если организация берет транспортное средство в аренду, то расходы на аренду учитываются в составе прочих, относящихся к производству продукции. Если компания использует автомобиль временно для основной деятельности, то расходы относятся к прямым.

Электронные транспортные накладные

Чтобы оптимизировать процессы документооборота в организации можно воспользоваться цифровым сервисом от СберКорус.

В сервисе можно создавать не только электронные транспортные накладные, но и много других сопровождающих документов: заявки на перевозку, УПД, реестр рейсов, поручение на перевозку и прочее.

С 2023 года электронный документооборот в транспортной логистике станет обязательным, поэтому стоит задуматься о выборе оператора, который избавит вас от лишних бумаг в офисе и вопросов со стороны проверяющих органов.