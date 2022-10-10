Как исключить риски сотрудничества с фирмами-однодневками?

До сих пор в законодательстве нет определения фирмы-однодневки, хотя этот термин на слуху у всех, кто опасается проблем с налоговой службой. Статус фирмы-однодневки — это сомнения государства в реальности бизнеса и подозрения в том, что такая организация создана для уклонения от уплаты налогов другими предприятиями.

Критерии фирмы-однодневки

Признаки фирм-однодневок частично отражены в письме ФНС № ЕД-4-2/13005@ от 24 июля 2015 года. К ним относят:

отсутствие фактической самостоятельности — иными словами, такая организация изначально создавалась для её участия в схемах уклонения от налогообложения, она не занимается реальной предпринимательской деятельностью;

отсутствие налоговой отчётности от компании;

регистрация фирмы по «массовому адресу» — это значит, что на конкретном адресе зарегистрировано 5-10 других компаний.

ФНС в своих разъяснениях также просила налогоплательщиков обращать внимание на следующие «тревожные звоночки» в отношении контрагентов:

отсутствие сведений о предприятии в ЕГРЮЛ;

отсутствие контактов руководителя организации, а также документов, подтверждающих его полномочия;

отсутствие собственного сайта, социальных сетей;

нет точной информации, где находится офис организации;

нет отзывов, рекомендаций от деловых партнёров, рекламных кампаний, упоминаний в СМИ;

отсутствие понимания, где находятся торговые, производственные или складские помещения организации.

В судебной практике также были выделены дополнительные критерии фирм-однодневок:

отсутствие собственных или арендованных помещений, транспортных средств для ведения бизнеса;

отсутствие работников, нанятых как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам;

отсутствие расчётного счёта в банке;

отсутствие основных средств.

Чем опасны фирмы-однодневки для контрагентов?

Сотрудничество с фирмами-однодневками может принести массу проблем её деловым партнёрам.

Среди них:

Претензии со стороны ФНС . Налоговая служба может решить, что контрагент фирмы-однодневки использует это сотрудничество, чтобы неправомерно уклониться от уплаты налогов. При этом деловой партнёр может понести ответственность в случае, если будет доказано, что он не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента. Неисполнение условий договора . Если организация «техническая», то у неё, как правило, нет материальной возможности соблюдать условия сделки. И даже если стороны корректно оформили все документы, прописали взыскание неустойки при несвоевременном исполнении обязательств, взыскать компенсацию будет сложно или попросту невозможно. Ведь даже положительное решение суда не гарантирует, что фирма-однодневка сможет понести это финансовое обязательство. Репутационные риски . Сотрудничество с сомнительными контрагентами может отпугнуть других добросовестных участников от сделок с вами.

Как можно обезопасить себя?

Чтобы избежать нежелательного сотрудничества с фирмами-однодневками, рекомендуется:

Проверять контрагентов перед заключением любых договоров . Например, можно воспользоваться Сервисом проверки контрагентов (СПК) от СберКорус, работа которого построена так, чтобы соблюсти критерий должной осмотрительности, прописанный в ст. 54.1 НК . С помощью СПК можно собрать предварительную информацию о компании из более 20 источников. Сервис предупредит пользователя, какие риски есть при сотрудничестве с конкретной фирмой.

Пересмотреть договоры . Если вероятность того, что вы сотрудничаете с фирмой-однодневкой, высока, рекомендуется расторгнуть все сделки. Если же вы хотите дать шанс сомнительному контрагенту, то стоит пересмотреть действующие договоры и заключить дополнительные соглашения — например, заменив оплату товара по счёту оплатой после фактического получения заказа. Заключать сделки с налоговой оговоркой . Это значит, что если ФНС вдруг сочтёт какой-то договор сомнительным, цель которого — уклонение от уплаты налогов, то контрагент, из-за которого такие подозрения возникли, будет обязан компенсировать другой стороне весь ущерб. Пользоваться аккредитивом — особым методом расчёта с контрагентами, когда деньги поступают от покупателя продавцу (или от заказчика исполнителю) не напрямую, а через специальный банковский счёт. Только после того, как продавец или исполнитель докажет банку, что он выполнил обязательства по договору перед контрагентом, ему будут перечислены деньги, «замороженные» на аккредитиве. Пользоваться преимуществами факторинга . С помощью факторинга, например, покупатель может получить у поставщика любой товар с отсрочкой платежа. Продавец получает деньги сразу же от факторинговой компании (фактора). Последний в дальнейшем будет требовать погашения задолженности за оплаченный товар у покупателя.

Подробнее о финансовом инструменте для расчётов с контрагентами можно узнать в статье СберКорус «Что такое факторинг?» .

По возможности стоит получить дополнительные гарантии. Например, оформить имущество в залог, получить поручительство или банковскую гарантию. Тогда рисков невыполнения обязательств будет меньше.