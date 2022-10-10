Как исключить риски сотрудничества с фирмами-однодневками?

До сих пор в законодательстве нет определения фирмы-однодневки, хотя этот термин на слуху у всех, кто опасается проблем с налоговой службой. Статус фирмы-однодневки — это сомнения государства в реальности бизнеса и подозрения в том, что такая организация создана для уклонения от уплаты налогов другими предприятиями.
Критерии фирмы-однодневки
Признаки фирм-однодневок частично отражены в письме ФНС № ЕД-4-2/13005@ от 24 июля 2015 года. К ним относят:
- отсутствие фактической самостоятельности — иными словами, такая организация изначально создавалась для её участия в схемах уклонения от налогообложения, она не занимается реальной предпринимательской деятельностью;
- отсутствие налоговой отчётности от компании;
- регистрация фирмы по «массовому адресу» — это значит, что на конкретном адресе зарегистрировано 5-10 других компаний.
ФНС в своих разъяснениях также просила налогоплательщиков обращать внимание на следующие «тревожные звоночки» в отношении контрагентов:
- отсутствие сведений о предприятии в ЕГРЮЛ;
- отсутствие контактов руководителя организации, а также документов, подтверждающих его полномочия;
- отсутствие собственного сайта, социальных сетей;
- нет точной информации, где находится офис организации;
- нет отзывов, рекомендаций от деловых партнёров, рекламных кампаний, упоминаний в СМИ;
- отсутствие понимания, где находятся торговые, производственные или складские помещения организации.
В судебной практике также были выделены дополнительные критерии фирм-однодневок:
- отсутствие собственных или арендованных помещений, транспортных средств для ведения бизнеса;
- отсутствие работников, нанятых как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам;
- отсутствие расчётного счёта в банке;
- отсутствие основных средств.
Чем опасны фирмы-однодневки для контрагентов?
Сотрудничество с фирмами-однодневками может принести массу проблем её деловым партнёрам.
Среди них:
- Претензии со стороны ФНС. Налоговая служба может решить, что контрагент фирмы-однодневки использует это сотрудничество, чтобы неправомерно уклониться от уплаты налогов. При этом деловой партнёр может понести ответственность в случае, если будет доказано, что он не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента.
- Неисполнение условий договора. Если организация «техническая», то у неё, как правило, нет материальной возможности соблюдать условия сделки. И даже если стороны корректно оформили все документы, прописали взыскание неустойки при несвоевременном исполнении обязательств, взыскать компенсацию будет сложно или попросту невозможно. Ведь даже положительное решение суда не гарантирует, что фирма-однодневка сможет понести это финансовое обязательство.
- Репутационные риски. Сотрудничество с сомнительными контрагентами может отпугнуть других добросовестных участников от сделок с вами.
Как можно обезопасить себя?
Чтобы избежать нежелательного сотрудничества с фирмами-однодневками, рекомендуется:
- Пересмотреть договоры. Если вероятность того, что вы сотрудничаете с фирмой-однодневкой, высока, рекомендуется расторгнуть все сделки. Если же вы хотите дать шанс сомнительному контрагенту, то стоит пересмотреть действующие договоры и заключить дополнительные соглашения — например, заменив оплату товара по счёту оплатой после фактического получения заказа.
- Заключать сделки с налоговой оговоркой. Это значит, что если ФНС вдруг сочтёт какой-то договор сомнительным, цель которого — уклонение от уплаты налогов, то контрагент, из-за которого такие подозрения возникли, будет обязан компенсировать другой стороне весь ущерб.
- Пользоваться аккредитивом — особым методом расчёта с контрагентами, когда деньги поступают от покупателя продавцу (или от заказчика исполнителю) не напрямую, а через специальный банковский счёт. Только после того, как продавец или исполнитель докажет банку, что он выполнил обязательства по договору перед контрагентом, ему будут перечислены деньги, «замороженные» на аккредитиве.
- Пользоваться преимуществами факторинга. С помощью факторинга, например, покупатель может получить у поставщика любой товар с отсрочкой платежа. Продавец получает деньги сразу же от факторинговой компании (фактора). Последний в дальнейшем будет требовать погашения задолженности за оплаченный товар у покупателя.
По возможности стоит получить дополнительные гарантии. Например, оформить имущество в залог, получить поручительство или банковскую гарантию. Тогда рисков невыполнения обязательств будет меньше.