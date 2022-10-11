Маркировка товаров

Маркировка воды: что нужно знать и к чему готовиться предпринимателям

А с 1 ноября 2022 года у участников оборота упакованной воды появляется обязанность использовать электронный документооборот (ЭДО) в процессах отгрузки и приёмки маркированной воды. В статье расскажем, какую воду нужно маркировать и как правильно организовать работу с маркированной продукцией.

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Маркировка воды: что нужно знать и к чему готовиться предпринимателям

С 1 декабря 2021 года производители и импортёры обязательно маркируют минеральную воду. С 1 марта 2022 года обязательной маркировке подлежат и другие категории упакованной воды. А с 1 ноября 2022 года у участников оборота упакованной воды появляется обязанность использовать электронный документооборот (ЭДО) в процессах отгрузки и приёмки маркированной воды. В статье расскажем, какую воду нужно маркировать и как правильно организовать работу с маркированной продукцией. 

Какую воду нужно маркировать?

Маркировке подлежат:

  • упакованная природная минеральная вода, газированная и негазированная (ТН ВЭД 2201 10 и ОКПД-2 11.07.11.110), произведённая после 1 декабря 2021 года;
  • прочие природные и искусственные минеральные воды, в том числе газированные, без добавок — сахара, сахарозаменителя, ароматизаторов (ТН ВЭД 2201 90 000 0 и ОКПД-2 11.07.11.120, 11.07.11.130, 11.07.11.140, 11.07.11.150), произведённые после 1 марта 2022 года. 

Коды указаны в таможенной декларации и сертификате соответствия. 

Продукцию с этими кодами, произведённую до указанных дат, так называемые остатки, маркировать не нужно. Такую воду можно легально продавать без маркировки. 

Также маркировке не подлежат:

  • лёд и снег;
  • вода, предназначенная для детского питания;
  • вода, которую помещают под процедуры таможенного склада, транзита, экспорта в страны, не входящие в ЕАЭС;
  • вода для продажи в магазинах беспошлинной торговли;
  • вода, привезённая физлицами для собственных нужд;
  • вода для дипломатических представительств;
  • вода, которая находится на хранении у производителя;
  • образцы упакованной воды для проведения испытаний. 

Как сейчас маркируют воду?

Производители и импортёры в системе Честный ЗНАК заказывают коды маркировки, распечатывают, наносят их на потребительскую упаковку, этикетку или стикер и только после этого вводят продукцию в оборот. Сведения о вводе в оборот передают в Честный ЗНАК. 

Оптовые и розничные организации при получении маркированной воды от производителя или импортёра сканируют коды маркировки, сверяют данные, тем самым убеждаясь в легальности оборота. 

Как будет с 1 ноября 2022 года?

С 1 ноября 2022 года вводится обязанность передачи сведений об обороте маркированной воды в рамках объёмно-сортового учёта. То есть с этой даты все участники оборота — производители, импортёры, оптовики и розница — должны использовать ЭДО и через оператора ЭДО передавать в Честный ЗНАК сведения об отгрузке и приёмке маркированной воды. 

Маркированную воду нужно будет передавать по электронному универсальному передаточному документу (УПД). Объёмно-сортовой учёт означает, что сведения надо передавать о партиях товаров (в УПД указывается код товара и отгружаемое количество единиц). 

При использовании ЭДО в операциях отгрузки и приёмки маркированной воды информация о движении товара будет автоматически поступать в Честный ЗНАК. 

Кроме того, с 1 ноября 2022 года всем участникам оборота маркированной воды необходимо передавать в Честный ЗНАК сведения о выводе из оборота по причинам, не связанным с реализацией. К ним относятся: 

  • безвозмездная передача;
  • истечение срока годности;
  • утилизация;
  • утрата;
  • использование для собственных нужд. 

Для этого в личном кабинете системы мониторинга нужно будет создавать документ «Вывод товара из оборота». 

Таким образом, организациям, работающим с маркированной водой, до 1 ноября 2022 года необходимо выбрать оператора ЭДО, подключиться к системе электронного документооборота и наладить процессы обмена документами с контрагентами. 

Как подготовиться к изменениям заранее и комфортно перейти на электронный документооборот, чтобы работать с маркированной водой — об этом эксперты СберКорус расскажут на бесплатном вебинаре, который состоится 11 октября в 11:00. Эксперты ответят на все волнующие вопросы.

Какие изменения запланированы на будущее?

С 1 марта 2023 года розничные магазины должны будут передавать сведения о выбытии маркированной воды. Для этого потребуется 2D-сканер, онлайн-касса и заключённый договор с оператором фискальных данных (ОФД). Продавец будет сканировать код на бутылке при продаже, а через оператора ОФД в Честный ЗНАК будут поступать сведения о выбытии товара. 

С 1 декабря 2023 года сведения о выбытии маркированной воды будут передавать в систему мониторинга рестораны, кафе, отели и госучреждения, которые используют воду в целях, не связанных с реализацией. Для этого им также понадобится ЭДО. 

С 1 марта 2025 года планируется ввод поэкземплярного учёта. То есть при приёмке и отгрузке необходимо будет передавать сведения не о партиях, а о каждой единице товара. 

Такая информация представлена на сайте системы мониторинга Честный ЗНАК на момент написания статьи. 

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