Исполнительное производство

Исполнительные производства будут закрывать в течение трех дней. Поправки уже приняты Госдумой в первом чтении

Представители фракции «Единая Россия» предложили поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части установления сроков закрытия исполнительных производств при наличии бесспорных оснований.

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Исполнительные производства будут закрывать в течение трех дней. Поправки уже приняты Госдумой в первом чтении
Иллюстрация: СберКорус

Вопрос актуален, так как ранее сроки не определялись ни одним законодательным актом, при этом должники, которые полностью рассчитались по своим исполнительным листам или имеют другие основания для закрытия исполнительного производства, сталкиваются со сложностями.

Приставы месяцами могут не закрывать исполнительные производства и не снимать ограничения – обременения на недвижимость и транспортные средства, блокировку счетов, запрет на выезд за границу.

4 октября 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении предложенных изменений.

Что изменится

Согласно поправкам, изложенным в первоначальном тексте законопроекта, в течение трех дней сотрудники ФССП должны вынести постановление о прекращении исполнительного производства, если получили:

  • заверенную копию судебного акта, отменяющего или признающего недействительным судебный акт, на основании которого выдан документ на открытие исполнительного производства;
  • информацию об оплате задолженности в полном объёме (в Государственной информационной системе или от должника, если деньги он вернул непосредственно взыскателю);
  • информацию от старшего судебного пристава о наличии обстоятельств, подтверждающих невозможность взыскания по исполнительному документу (в этом случае также в течение трех дней взыскателю направляется извещение о закрытии производства);
  • заверенную копию судебного акта о признании должника банкротом.

Сокращение сроков закрытия исполнительных производств поможет гражданам быстрее избавляться от ограничений, которые возникли из-за образовавшегося долга. Кроме того, это будет способствовать повышению дисциплинированности судебных приставов.

А как быстрее начать исполнительное производство в отношении должников?

Проблема задолженностей всегда актуальна, особенно в бизнесе. Рост дебиторской задолженности приводит к снижению платёжеспособности предприятия или компании.

Поэтому важно контролировать этот вопрос и не затягивать с организацией возврата долгов.

Если прошли сроки оплаты дебиторской задолженности, а должники не торопятся возвращать деньги по требованию кредитора, желательно как можно быстрее инициировать судебное производство. Но на это нужны ресурсы, средства, время.

Освободить время для решения более важных задач и ускорить процесс взыскания дебиторской задолженности поможет сервис «Сбор Долгов». Юристы сервиса окажут услуги по составлению претензии должнику, подготовке иска, защите в суде и сопровождению судебного производства до получения исполнительного листа.

Бесплатно в сервисе можно получить аналитический отчёт о рисках взыскания, расчёт основного долга, штрафов, пеней, неустоек, государственной пошлины и рекомендации по подбору юридической услуги.

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