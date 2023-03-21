Роуминг в ЭДО: сложно или возможно 

Когда же операторы ЭДО у контрагентов разные, они настраивают роуминг – это позволяет обмениваться электронными документами без перехода к другому оператору. В СберКорус услуга настройки роуминга бесплатная.

Что такое роуминг

В основе роуминга лежит технология РОСЭУ, обеспечивающая обмен электронными документами между операторами ЭДО. Благодаря роумингу контрагенты, подключённые к разным операторам, могут обмениваться электронными документами внутри одной системы.

В роуминге контрагенты могут отправлять, получать, подписывать и аннулировать документы.

Как настроить роуминг

Предположим, компания ООО «Рассвет» работает с ЭДО СберКорус (сервис СФЕРА Курьер) и хочет начать обмениваться документами с контрагентом, подключённым к другому оператору ЭДО. В этом случае необходимо, чтобы сначала сами операторы ЭДО настроили взаимосвязь по конкретному контрагенту.

Для этого:

ООО «Рассвет» направляет в техподдержку СФЕРА Курьер обращение с запросом на подключение партнёра в роуминге, указав данные компании (наименование, ИНН) и его оператора ЭДО. СберКорус делает запрос указанному оператору ЭДО и инициирует настройку «роуминговой пары» по конкретному контрагенту. Этот процесс может занять до 7 дней, но, как правило, настройка происходит в течение 2-3 дней. По завершении настройки роуминга СберКорус уведомит ООО «Рассвет», после чего компания сможет направить своему контрагенту приглашение на настройку взаимосвязи.

С любым оператором ЭДО настройка роуминга происходит по одному алгоритму. Точно также настроить роуминг может и контрагент ООО «Рассвет», обратившись к своему оператору.

Автоматический роуминг

Автоматический роуминг (автороуминг) операторы ЭДО по договорённости настраивают между собой. Если такой есть, то компании не нужно направлять запрос в техподдержку для настройки роуминга с контрагентом.

Потребуется просто найти контрагента по ИНН или наименованию, выбрать его оператора из списка, а затем – выбрать его идентификатор участника ЭДО.

На скрине первые три символа перед наименованием оператора из выпадающего списка – это и есть идентификатор участника ЭДО.

Сейчас у СберКорус настроен автороуминг со следующими операторами:

2JD АО «НИИАС». 2BM АО «ПФ СКБ КОНТУР». 2AE ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ». 2LB ООО «ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ». 2BE ООО «Тензор». 2AD ООО «Русь-Телеком». 2AL ООО «Такском». 2VO ООО «Эвотор ОФД». 2LT ЭДО LITE (ЦРПТ).

Если контрагент подключён к одному из перечисленных операторов, то процесс настройки взаимосвязи для начала обмена электронными документами не займёт много времени.

ЭДО от от 250 рублей в месяц с бесплатной настройкой роуминга. С помощью роуминга обменивайтесь документами с партнерами, которые работают с другими операторами ЭДО. Все настроим бесплатно, на стоимость документов это не повлияет. Узнать подробнее

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