Полное руководство по работе с самозанятыми 

Гибридная модель – тренд 2023 года

Уже две трети российского бизнеса заинтересованы в переходе на сотрудничество с внештатниками – самозанятыми и физлицами по ГПХ. Сами исполнители тоже только за переход на удаленку – реалии пандемийных времен приучили многих к такому формату. По оценкам Gartner, к 2030 году уже 48% людей будут работать удаленно (во время эпидемии COVID-19 было 30%).

Такое положение вещей диктует новое решение в виде гибридной рабочей модели. Она побуждает бизнес отказаться от консервативных подходов и делать ставку на гибкие графики работы, дистанционный персонал и внимание к действительно талантливым и опытным исполнителям – независимо от их места жительства.

Какие плюсы от работы с самозанятыми получает работодатель

Пониженный процент налога: заказчик выплачивает самозанятому лишь оговоренный гонорар. НДФЛ, страховые взносы, больничные и отпускные оплачивать не нужно. Налог на профессиональный доход самозанятый перечисляет сам: 4%, если контрагентами выступают физлица, и 6%, если заказчиками являются ИП, юрлица.

Не нужно платить за полный рабочий день: в договоре с самозанятым прописываются не обязанности, а определенные задачи. Он может выполнять их постепенно, а может справиться за один присест. Заказчик сам определяет, выплачивать ли исполнителю почасовую ставку или некую сумму за единицу работы. В любом случае это выгоднее, чем оплачивать полный рабочий день (включая многочисленные перекуры, пасьянсы и разговоры с коллегами). Сотрудничая с самозанятым, вы сможете рассчитывать на те же KPI, но экономить при этом десятки тысяч рублей.

Оптимизация издержек: сокращение ручного труда, снижение затрат на фонд оплаты труда.

Быстрый доступ к опытным сотрудникам: возможность привлекать настоящих экспертов под конкретный проект (в том числе сезонный), без сложностей, связанных с оформлением работника в штат: исполнители приходят на конкретные задачи и получают гонорар.

Как выбрать самозанятого исполнителя

Разумеется, сам по себе статус самозанятого еще не гарантирует полный профессионализм исполнителя. Вот какие шаги смогут помочь в проверке его компетентности:

Изучить портфолио. Тексты от копирайтера, иллюстрации от художника, ссылки на сайты от дизайнера. Лучше подстраховаться и при личной встрече или созвоне попросить исполнителя описать тот или иной кейс детально: исходная задача, переговоры с заказчиком, этапы работы, сроки исполнения и итог.

Пообщаться с предыдущим заказчиком . Если самозанятый ответственно относится к своей работе, то без проблем даст контакты экс-клиента.

Почитать отзывы . Обращайте внимание на конкретные детали, а также убедитесь, что отзыв исходит от реального человека.

Проанализировать рейтинг на бирже – процент успешно выполненных задач. Учтите, что рейтинг может быть невысоким по объективной причине, например, если человек зарегистрировался на бирже недавно.

Оценить скорость ответа. Серьезный контрагент не будет молчать несколько дней. Стоит насторожиться и если человек моментально соглашается на ваши условия – знающий себе цену специалист для начала выяснит все детали.

Ориентироваться на интуицию. Часто опыт и внутренний голос подсказывают верное решение – не сбрасывайте эти факторы со счетов.

Правовые вопросы, безопасность данных в работе с самозанятыми

В целом, в составлении договора с самозанятым контрагентом нет ничего сложного, но на ряд моментов обязательно нужно обратить внимание.

Статус и его подтверждение. В разделе «Обязанности Исполнителя» важно прописать, что исполнитель самобязан подтвердить статус самозанятого и уплачивать НПД, а вы как заказчик освобождаетесь от этой обязанности на основании п. 8 ст. 2 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Уведомление об утрате статуса. Проверка добросовестности контрагента – прямая обязанность заказчика. Да, вы не сможете узнать, когда его доход достиг 2,4 млн рублей (максимум, разрешенный самозанятому в год), но зато можете обязать исполнителя проинформировать вас об утрате им этого статуса. Тогда у налоговой не будет претензий к вам.

Например, в договоре можно прописать, что если исполнитель снимается с учета как плательщик налога на профессиональный доход, он обязан уведомить вас об этом письменно в течение трех суток. Правильным будет предусмотреть свое право взыскать с контрагента штраф, если он нарушит эту обязанность.

Формат договора . Налоговая может усмотреть в вашем гражданско-правовом договоре сходство с договором трудовым и уличить вас в желании уклониться от «лишних» налогов. Проверьте, нет ли их в вашем договоре ГПХ информации о том, что определенное лицо будет: исполнять обязанности в конкретной должности; соблюдать внутренний трудовой распорядок, принятый в вашей организации; присутствовать в офисе в рабочее время; использовать материально-техническую базу организации для выполнения своей работы и отвечать за ее сохранность.



Любой их этих пунктов в гражданско-правовом договоре подвергает вас риску административной ответственности по п. 4 ст. 5.27 КоАП. Штраф для организации может составить 50 – 100 тыс. рублей, для должностного лица 10 – 20 тыс.

Кроме того, налоговая может доначислить все налоги и страховые взносы, не выплаченные с момента заключения переквалифицированного договора. Учтите, что могут последовать и неожиданности со стороны самозанятого, – требования оплаты больничных, отпусков и прочих выплат, положенных сотруднику, работающему по трудовому договору.

Обязанности самозанятого . Если у вас не будет подтверждающих документов, вы не сможете отнести вознаграждение, выплаченное по договорам ГПХ, в расходную часть. Чтобы избежать этого, вам необходимы: акт выполненных работ или оказанных услуг. В нем должны быть конкретные формулировки: кто, какие услуги или работы выполнил, в чем они заключались (подробно); чек от самозанятого из приложения «Мой налог». Он может быть в виде электронного изображения или ссылки на него. Отдельной строкой зафиксируйте в договоре: «После оказания услуги и оплаты Исполнитель обязан предоставить Заказчику чек, а в случае его невыдачи обязан выплатить Заказчику штраф» (например, 100% от суммы, фигурирующей в чеке).



Долгосрочные отношения с самозанятыми

Учитывая удаленный формат сотрудничества с самозанятыми, логичнее всего перевести общение с ними в плоскость электронного документооборота. Так вы сможете сократить время получения подтверждающих актов со стороны исполнителя до 30 секунд, и научитесь обходиться без почты, кипы бумаг и курьерских служб.

Однако многие представители бизнеса опасаются, что самозанятые не захотят нести лишние материальные и временные издержки на выпуск электронной подписи и подключение к системе ЭДО: все-таки для многих из них это просто подработка.

Принимая во внимание эти опасения, СберКорус создал сервис «Подписант» специально для организации документооборота с самозанятыми и физлицами. Причем для них самих переход на «цифру» не повлечет никаких трат и лишних телодвижений.

Работает это так:

Компания анализирует, каким количеством документов она обменивается с самозанятыми исполнителями в течение года. На основе этой информации выбирается и оплачивается тариф (все входящие документы бесплатны, затраты – только на исходящие).

Самозанятому, с которым заключён договор ГПХ, высылается ссылка-инвайт на подключение. Специальное ПО не потребуется – «Подписант» совместим с любым браузером и адаптирован под любое устройство.

Человек проходит авторизацию в сервисе с помощью Сбер ID и получает собственную простую электронную подпись – ему не нужно платить, идти в удостоверяющий центр и заключать договор. ПЭП придает юридическую силу всем документам, которые будет подписывать самозанятый.

Работа ведется в едином окне: отправка и подписание документов занимает до 30 секунд.

При этом тариф всегда можно поменять в выгодную для себя сторону – если снизилось количество самозанятых контрагентов и, соответственно, объем документооборота.

Работа с самозанятыми сегодня – уже не просто тренд. Это открывает новые возможности работодателю – начиная от пониженной налоговой ставки и заканчивая простотой оформления таких сотрудников. Если вы организуете работу с самозанятыми, то получите от этого только выгоды – главное заблаговременно создать все условия для комфортного сотрудничества с обеих сторон.

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