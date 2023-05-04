Тенденции развития ЭДО, или что способствует росту спроса на сервисы электронного документооборота

Тренд цифровизации бизнес-процессов остается восходящим, и повышение спроса на сервисы ЭДО это демонстрирует. В первом квартале 2023 года на 35% вырос объем документов, передаваемых через сервисы электронного документооборота, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С каждым годом всё больше компаний и предпринимателей подключаются к ЭДО, подталкивая к такому же шагу своих контрагентов.

За первый квартал 2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост по количеству пользователей ЭДО наблюдается в общепите (+ 45%), в FMCG (+ 41%), в прочей торговле (+ 30%), в туризме (+ 27%), в логистике, сфере бизнес-услуг, СМИ и рекламе (+ по 25%), в сферах финансов, строительства и IT (+ по 24%).

Спрос на сервисы ЭДО формируется не только из-за естественного роста подключений — есть несколько факторов, способствующих распространению электронного документооборота и повышению доверия к цифровизации процессов. Эксперты цифровой платформы для электронного документооборота СберКорус рассказывают об основных тенденциях развития ЭДО.

Государство одобряет и поддерживает ЭДО

Последние несколько лет государство активно модернизирует нормативно-правовую базу и способствует развитию цифровизации целых областей документооборота.

Что сделано для развития ЭДО за 2022 год:

ФНС России разработала и утвердила 21 формат электронных документов

Уже сейчас в утвержденном электронном формате создают следующие документы:

Акт приемки-сдачи работ (услуг).

ТОРГ-2.

Товарная накладная (ТОРГ-12).

Счет-фактура (СФ).

Корректировочный СФ.

Исправленный СФ.

Исправление корректировки счета-фактуры.

УПД.

УКД.

Исправленный УПД.

Исправленный УКД.

Акт сверки.

Договор (PDF/A-3).

Электронная транспортная накладная.

Электронная сопроводительная ведомость.

Электронный заказ-наряд.

Машиночитаемая доверенность В2G.

Машиночитаемая доверенность B2B (v.1, v.1.0.1).

Акт в сфере строительства (КС-2, 3).

Расходный ордер на заправку воздушных судов (IATA).

Договор XML.

В 2023 году ожидается обновление трех принятых ранее форматов (МЧД, УПД/УКД, транспортной накладной) и появление еще семи новых формализованных документов. Вот список:

Авансовый отчет.

Отчет комиссионера (агента).

Счет на оплату.

Гарантийное письмо.

Прейскурант.

Реестр оказанных услуг по ДМС.

Отчет о выполнении НИОКР.

Важно, что уже формализованные документы по требованиям законодательства нужно создавать только в утвержденном формате.

Введены новые правила документооборота.

Согласно ч.1 ст. 22.2 ТК, теперь работодатель может принять решение о ведении кадрового электронного документооборота. Почти все кадровые документы можно создавать, подписывать и хранить в электронном виде, не дублируя на бумаге.

С 1 марта 2023 года действуют единые требования к составу и формам электронных документов. Это касается документов о приеме на работу и прекращении трудовых отношений, о материальной ответственности, об оплате труда, о персональных данных и других — в приказе обозначено всего 123 документа.

Некоторых обязали перейти на ЭДО.

С 1 января 2022 года сведения о переходе права собственности на маркированные товары в систему Честный ЗНАК нужно передавать только через оператора ЭДО.

Например, производитель информирует систему маркировки о передаче товара поставщику или дистрибьютору, поставщик — о продаже товара рознице, розница — о выводе товара из оборота при передаче конечному потребителю.

С 1 января 2022 года действует электронное актирование в госзакупках по 44-ФЗ: поставщик оформляет приемку товара или услуг только в электронном виде. Это правило действует для всех госконтрактов, заключенных после указанной даты.

С 1 января 2023 года все государственные и муниципальные учреждения обязаны подключить внутренний ЭДО и оформлять первичные документы и регистры бухгалтерского учета в электронном виде.

Появились новые требования к операторам ЭДО.

С 1 января 2023 года операторы ЭДО обязаны представлять в ФНС России электронные документы, в которых содержатся сведения о прослеживаемых импортных товарах (СФ, КСФ, УПД, УКД). Делать это нужно не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документа с реквизитами прослеживаемости в систему ЭДО.

Активное развитие low-code инструментов

Принципы no-code/low-code начали применять еще лет 10-15 назад, но сейчас такие решения стремятся стандартизировать. Компании-разработчики создают системы электронного документооборота, для кастомизации которых под конкретный проект не требуется помощь программиста.

В стремлении соответствовать трендам СберКорус уже сделал функционал своей системы ЭДО доступным на low-code платформах: пользователям предлагаются коннекторы к платформам ELMA365 и Comindware. Если раньше клиентам этих систем нужно было переключаться между задачами в low-code платформе и сервисе СФЕРА Курьер от СберКорус, то сейчас ЭДО доступно непосредственно на low-code платформе.

Стандартизация криптографической защиты информации

С 1 января 2023 года действует новый предварительный национальный стандарт ПНСТ 799-2022. Он утверждает и систематизирует терминологию в области криптозащиты информации. В нем даны определения видов электронных подписей, ключа проверки, сертификата ключа проверки электронной подписи — всего в стандарт включили 199 терминов.

ЭДО — это новая реальность

И в ней рано или поздно окажется весь бизнес. Концепция развития ЭДО в хозяйственной деятельности, размещенная на сайте ФНС, дает понять, что планы государства более чем серьезные.

Так, например, одним из ожидаемых результатов от реализации концепции является перевод до 95% счетов-фактур и до 70% транспортных и товарных накладных в электронный вид до конца 2024 года. Также ожидается увеличение объема электронных документов, которыми обмениваются хозяйствующие субъекты не менее, чем на 20% в год.

Современные системы ЭДО — это маневренные IT-продукты, которые можно подстраивать под нужды и задачи конкретного бизнеса. По крайней мере, именно так СберКорус может охарактеризовать свои решения ЭДО.

Сервисы СберКорус помогают быстро и удобно организовать электронный обмен юридически значимыми документами с компаниями, ИП и физлицами, кадровыми документами, коммерческими документами с торговыми партнерами, а также сдачу электронной отчетности в госорганы.

В частности, сервис для электронного документооборота с контрагентами «СФЕРА Курьер» поддерживает свыше 260 типов документов, позволяет отправлять договоры, счета и акты за 5 секунд и экономить от 100 рублей от каждой отправки!

Узнайте, как получить скидку 20% на сервис ЭДО «СФЕРА Курьер»

СберКорус входит в топ-20 крупнейших поставщиков IT-решений для финансового сектора по версии CNews и в топ-10 операторов ЭДО по версии ФНС России. Кроме того, компания является официальным оператором ГИС ЭПД Министерства транспорта РФ.

Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН: 7801392271, erid: LjN8KbY3o