Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • СберКорус
  • Тенденции развития ЭДО, или что способствует росту спроса на сервисы электронного документооборота
Логотип СберКорус
СберКорус
ЭДО

Тенденции развития ЭДО, или что способствует росту спроса на сервисы электронного документооборота

Тренд цифровизации бизнес-процессов остается восходящим, и повышение спроса на сервисы ЭДО это демонстрирует. В первом квартале 2023 года на 35% вырос объем документов, передаваемых через сервисы электронного документооборота, по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
45
Тенденции развития ЭДО, или что способствует росту спроса на сервисы электронного документооборота
Иллюстрация: СберКорус

С каждым годом всё больше компаний и предпринимателей подключаются к ЭДО, подталкивая к такому же шагу своих контрагентов.

За первый квартал 2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост по количеству пользователей ЭДО наблюдается в общепите (+ 45%), в FMCG (+ 41%), в прочей торговле (+ 30%), в туризме (+ 27%), в логистике, сфере бизнес-услуг, СМИ и рекламе (+ по 25%), в сферах финансов, строительства и IT (+ по 24%). 

Спрос на сервисы ЭДО формируется не только из-за естественного роста подключений — есть несколько факторов, способствующих распространению электронного документооборота и повышению доверия к цифровизации процессов. Эксперты цифровой платформы для электронного документооборота СберКорус рассказывают об основных тенденциях развития ЭДО. 

Государство одобряет и поддерживает ЭДО

Последние несколько лет государство активно модернизирует нормативно-правовую базу и способствует развитию цифровизации целых областей документооборота. 

Что сделано для развития ЭДО за 2022 год:

  • ФНС России разработала и утвердила 21 формат электронных документов

Уже сейчас в утвержденном электронном формате создают следующие документы:

  • Акт приемки-сдачи работ (услуг).

  • ТОРГ-2.

  • Товарная накладная (ТОРГ-12).

  • Счет-фактура (СФ).

  • Корректировочный СФ.

  • Исправленный СФ.

  • Исправление корректировки счета-фактуры.

  • УПД.

  • УКД.

  • Исправленный УПД.

  • Исправленный УКД.

  • Акт сверки.

  • Договор (PDF/A-3).

  • Электронная транспортная накладная.

  • Электронная сопроводительная ведомость.

  • Электронный заказ-наряд.

  • Машиночитаемая доверенность В2G.

  • Машиночитаемая доверенность B2B (v.1, v.1.0.1).

  • Акт в сфере строительства (КС-2, 3).

  • Расходный ордер на заправку воздушных судов (IATA).

  • Договор XML.

В 2023 году ожидается обновление трех принятых ранее форматов (МЧД, УПД/УКД, транспортной накладной) и появление еще семи новых формализованных документов. Вот список: 

  • Авансовый отчет.

  • Отчет комиссионера (агента).

  • Счет на оплату.

  • Гарантийное письмо.

  • Прейскурант.

  • Реестр оказанных услуг по ДМС.

  • Отчет о выполнении НИОКР.

Важно, что уже формализованные документы по требованиям законодательства нужно создавать только в утвержденном формате. 

  • Введены новые правила документооборота. 

Согласно ч.1 ст. 22.2 ТК, теперь работодатель может принять решение о ведении кадрового электронного документооборота. Почти все кадровые документы можно создавать, подписывать и хранить в электронном виде, не дублируя на бумаге.

С 1 марта 2023 года действуют единые требования к составу и формам электронных документов. Это касается документов о приеме на работу и прекращении трудовых отношений, о материальной ответственности, об оплате труда, о персональных данных и других — в приказе обозначено всего 123 документа. 

  • Некоторых обязали перейти на ЭДО. 

С 1 января 2022 года сведения о переходе права собственности на маркированные товары в систему Честный ЗНАК нужно передавать только через оператора ЭДО.

Например, производитель информирует систему маркировки о передаче товара поставщику или дистрибьютору, поставщик — о продаже товара рознице, розница — о выводе товара из оборота при передаче конечному потребителю. 

С 1 января 2022 года действует электронное актирование в госзакупках по 44-ФЗ: поставщик оформляет приемку товара или услуг только в электронном виде. Это правило действует для всех госконтрактов, заключенных после указанной даты. 

С 1 января 2023 года все государственные и муниципальные учреждения обязаны подключить внутренний ЭДО и оформлять первичные документы и регистры бухгалтерского учета в электронном виде.

  • Появились новые требования к операторам ЭДО.

С 1 января 2023 года операторы ЭДО обязаны представлять в ФНС России электронные документы, в которых содержатся сведения о прослеживаемых импортных товарах (СФ, КСФ, УПД, УКД). Делать это нужно не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документа с реквизитами прослеживаемости в систему ЭДО. 

Активное развитие low-code инструментов

Принципы no-code/low-code начали применять еще лет 10-15 назад, но сейчас такие решения стремятся стандартизировать. Компании-разработчики создают системы электронного документооборота, для кастомизации которых под конкретный проект не требуется помощь программиста.

В стремлении соответствовать трендам СберКорус уже сделал функционал своей системы ЭДО доступным на low-code платформах: пользователям предлагаются коннекторы к платформам ELMA365 и Comindware. Если раньше клиентам этих систем нужно было переключаться между задачами в low-code платформе и сервисе СФЕРА Курьер от СберКорус, то сейчас ЭДО доступно непосредственно на low-code платформе.

Стандартизация криптографической защиты информации

С 1 января 2023 года действует новый предварительный национальный стандарт ПНСТ 799-2022. Он утверждает и систематизирует терминологию в области криптозащиты информации. В нем даны определения видов электронных подписей, ключа проверки, сертификата ключа проверки электронной подписи — всего в стандарт включили 199 терминов

ЭДО — это новая реальность

И в ней рано или поздно окажется весь бизнес. Концепция развития ЭДО в хозяйственной деятельности, размещенная на сайте ФНС, дает понять, что планы государства более чем серьезные.

Так, например, одним из ожидаемых результатов от реализации концепции является перевод до 95% счетов-фактур и до 70% транспортных и товарных накладных в электронный вид до конца 2024 года. Также ожидается увеличение объема электронных документов, которыми обмениваются хозяйствующие субъекты не менее, чем на 20% в год. 

Современные системы ЭДО — это маневренные IT-продукты, которые можно подстраивать под нужды и задачи конкретного бизнеса. По крайней мере, именно так СберКорус может охарактеризовать свои решения ЭДО.

Сервисы СберКорус помогают быстро и удобно организовать электронный обмен юридически значимыми документами с компаниями, ИП и физлицами, кадровыми документами, коммерческими документами с торговыми партнерами, а также сдачу электронной отчетности в госорганы. 

В частности, сервис для электронного документооборота с контрагентами «СФЕРА Курьер» поддерживает свыше 260 типов документов, позволяет отправлять договоры, счета и акты за 5 секунд и экономить от 100 рублей от каждой отправки! 

Узнайте, как получить скидку 20% на сервис ЭДО «СФЕРА Курьер»

СберКорус входит в топ-20 крупнейших поставщиков IT-решений для финансового сектора по версии CNews и в топ-10 операторов ЭДО по версии ФНС России. Кроме того, компания является официальным оператором ГИС ЭПД Министерства транспорта РФ. 

Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН: 7801392271, erid: LjN8KbY3o 

СберКорус

СберКорус

Набор инструментов для удобного и качественного ведения Бизнеса

6641 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    ЭДО

    Тенденции развития ЭДО, или что способствует росту спроса на сервисы электронного документооборота

    Тренд цифровизации бизнес-процессов остается восходящим, и повышение спроса на сервисы ЭДО это демонстрирует. В первом квартале 2023 года на 35% вырос объем документов, передаваемых через сервисы электронного документооборота, по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

    Тенденции развития ЭДО, или что способствует росту спроса на сервисы электронного документооборота
    45
    Логотип Александр42
    Александр42
    Наличные деньги

    Расчеты наличными по внешнеэкономическим сделкам в 2023 году. Новые правила

    С 27.12.2022 начали действовать новые правила расчёта наличными между резидентами и нерезидентами. Правительство значительно упростило правила работы с наличной валютой и рублями по внешнеэкономическим контрактам. Рассмотрим их подробней в статье.

    Расчеты наличными по внешнеэкономическим сделкам в 2023 году. Новые правила
    3
    48
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Алименты

    Открытие счета ребенку для алиментов. Можно так сделать?

    Многих отцов тревожит мысль, что выплачиваемые на детей деньги, мамы тратят на себя. Можно ли открыть ребенку счет для перечисления алиментов, если есть подозрения, что выплаты используются не по целевому назначению.

    Открытие счета ребенку для алиментов. Можно так сделать?
    2
    67
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзоры для бухгалтера

    Оценка депутатов на Госуслугах, запрет рекламы интимуслуг, наказание наркоманов в правовом обзоре

    Рассмотрим хайповые законодательные инициативы за март этого года. В этом правовом обзор все самое интересное.

    Оценка депутатов на Госуслугах, запрет рекламы интимуслуг, наказание наркоманов в правовом обзоре
    1
    43
    Логотип nlukina
    nlukina
    Дробление бизнеса

    Дробление бизнеса – законно или налоговое преступление. Какие способы оптимизации доступны блогерам

    Весь интернет сейчас обсуждает горячие истории об уклонении от налогов известных блогеров. Под гребенку ФНС попали многие инста и не только лица. Некоторые из них просто не платили налоги в бюджет, а более умные занимались дроблением своего бизнеса. Давайте обсудим, что это такое и какие способы оптимизации бизнеса допустимы в блогсфере.

    Дробление бизнеса – законно или налоговое преступление. Какие способы оптимизации доступны блогерам
    2
    221
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НДС

    Общепит могут освободить от НДС. Новость от Минфин

    Налоговая новость связана с возможностью освобождения от НДС услуг общепита, оказываемых в рамках договора товарищества (письмо Минфина от 23 марта 2023 г. № 03-07-07/25410).

    30
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Дробление бизнеса

    Как в публичной отчетности увидеть искусственное дробление. Строим график и смотрим

    Всем любителям упрощенных рукавов, складов на аутсорсинге и прочих продвигаемых в интернетах налоговых схем дробления бизнеса. Ваши схемы очень хорошо видны на графике. Вот прибыль вывели чтобы налоги сэкономить, вот она ушла назад в оборот. Смотрите разбор реального кейса в нашем новом ролике.

    75
    Читать еще