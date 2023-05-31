Риски при работе с большим количеством самозанятых: что может привлечь внимание налоговой и банков

Если компания нанимает много самозанятых, она проводит и много оплат по договорам за оказанные услуги или выполненные работы. А массовые выплаты физическим лицам — это повод присмотреться к компании и проверить её на наличие нарушений. Причем усомниться в чистоте перед законом может не только налоговая служба, но и банк, обслуживающий счёт компании.

Рассказываем о рисках и о том, как их минимизировать.

Риск № 1: при массовых выплатах самозанятым ФНС может заподозрить умышленное избегание трудовых отношений

Самозанятых становится всё больше: по статистике ФНС, в апреле 2023 года зарегистрировано более 7,4 млн налогоплательщиков НПД.

А если проанализировать динамику, каждый месяц количество растёт на 150-300 тысяч. И это является одной из причин усиления контроля в сфере взаимодействия компаний с самозанятыми физлицами.

Когда компания нанимает много самозанятых и, соответственно, проводит массовые выплаты, налоговая инспекция может заподозрить, что таким образом происходит намеренный уход от трудовых отношений с целью минимизировать «зарплатные» налоги.

Если у налоговой возникнут сомнения, она может организовать проверку совместно с трудовой инспекцией. А при выявлении нарушений последствия будут серьёзными:

штраф в размере от 50 000 до 100 000 рублей (п. 4 ст. 5.27 КоАП);

в некоторых случаях — приостановка деятельности до 90 суток (ч. 2 ст. 3.12 КоАП);

доначисление страховых взносов и НДФЛ, штрафов и пеней за просрочку.

Налоговая служба использует специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени помогает вычислить организации с признаками подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми.

Есть 8 критериев риска, на основании которых работодателям присваивается риск-балл, и чем он выше, тем больше вероятность того, что ФНС начнёт проверку.

Цифровые инструменты ФНС фиксируют такие показатели, указывающие на то, что работодатель злоупотребляет режимом НПД:

Труд самозанятого используется 3 и более месяцев.

Налогоплательщик НПД работает только с одним заказчиком.

Доход самозанятого имеет признаки заработной платы (одна сумма в одну и ту же дату каждого месяца).

Массовая постановка на учёт (самозанятые регистрируются примерно в одно время и становятся исполнителями у одного работодателя).

Массовая регистрация дохода (самозанятые одного работодателя одновременно регистрируют полученный доход).

Групповые переходы (ранее налогоплательщики работали по трудовым договорам в компании, затем перешли в другую, но уже в качестве самозанятых, при этом новая организация подконтрольна предыдущей).

Выплаты периодичны, но не подтверждены документально. Оплата работ может производиться каждый месяц, но в этом случае в договоре с исполнителем должны быть указания на объём и состав работ, срок исполнения и порядок оплаты, а факт выполнения работ необходимо подтверждать актом.

Прямое нарушение — самозанятый ранее имел трудовые отношения с компанией, и не прошло 2 года с момента увольнения.

По этим признакам ФНС может сделать вывод, что компания намеренно переводит работников на НПД.

О том, что компания попала в группу риска, ФНС должна уведомить и запросить разъяснения. При отсутствии реакции на запрос будет организована проверка.

Чтобы минимизировать данный риск, нужно строить работу с самозанятыми, избегая перечисленных 8 показателей. Особенное внимание нужно уделить порядку оплаты услуг временных исполнителей — он должен отличаться от порядка оплаты по трудовым договорам.

Риск № 2: массовые выплаты самозанятым физлицам банк может отнести к подозрительным операциям

Банки строго соблюдают 115-ФЗ и отслеживают подозрительные операции.

В частности, к их разряду могут быть отнесены массовые регулярные выплаты физическим лицам без уплаты налогов и взносов.

Банк может идентифицировать это как попытки обналичивания средств. Соответственно, при систематическом характере операций компания рискует столкнуться с приостановкой переводов и блокировкой расчётного счёта.

Чтобы исключить риск блокировки расчётного счёта, при переводе денег самозанятым нужно подробно расписывать назначение платежа, например:

«Оплата по договору оказания услуг № 10 от 25.05.2023 за технический аудит сайта (исполнитель — плательщик НПД)».

Также важно своевременно реагировать на запросы банка указать подробности операций, предоставляя документы, которые подтверждают сотрудничество с самозанятыми. Это поможет не попасть в список неблагонадёжных клиентов и предотвратить блокировку счёта.

Компания может заключать договоры с неограниченным количеством самозанятых, главное — правильно строить работу с исполнителями.

Важно не только предусмотреть перечисленные риски, но и автоматизировать документооборот с самозанятыми. Это поможет надлежащим образом заключать договоры, подписывать акты и прочие документы.

Сервис «Подписант» позволяет максимально быстро подписывать юридически значимые документы с самозанятыми, обмениваться ими, сокращая расходы на бумагу и логистику. Все документы хранятся в электронном архиве и при необходимости их быстро можно направить в налоговую или банк для подтверждения сотрудничества с самозанятым.

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