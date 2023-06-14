Какие типовые договоры можно заключать с самозанятыми, а какие — нельзя

Какой договор заключить
Тот факт, что для работы с самозанятым подойдет не каждый типовой договор ГПХ, связан с запретом на некоторые виды деятельности на специальном налоговом режиме НПД.
Так, самозанятые не могут заниматься перепродажей товаров, быть посредниками или агентами, работать за комиссионное вознаграждение.
Договор с самозанятыми исполнителями на проекты, задачи или услуги — это всегда дополнительная гарантия безопасности. Да и заключить его несложно, если организовать электронный документооборот с самозанятыми. В сервисе «Подписант» от СберКорус договоры и акты подписываются в считанные минуты. Нет бумажной волокиты и долгого ожидания подписания. Все документы хранятся на сервере, и их при необходимости легко найти.
В таблице отразили, какие договоры с самозанятыми можно заключать, а какие — нельзя:
Можно
Нельзя
Договор подряда
Когда заключают:
На какой срок:
Договор поручения
Самозанятый не может от имени и за счет кого-то совершать определенные юридические действия. Например, агентство недвижимости не может нанять самозанятого для перепродажи квартир в новостройках.
Договор возмездного оказания услуг
Когда заключают:
На какой срок:
Договор комиссии
Самозанятый не может за комиссионное вознаграждение закупать и перепродавать товары. Например, нельзя заключить договор комиссии с самозанятым для перепродажи образовательных онлайн-материалов с условием получения выгоды в размере 30% с продаж.
Договор авторского заказа
Когда заключают:
На какой срок:
Агентский договор
Самозанятым запрещено вести деятельность в качестве посредника или агента. Например, продавать товары на маркетплейсе от имени компании самозанятый не сможет.
Договор перевозки
Когда заключают:
На какой срок:
Договор транспортной экспедиции
Такой договор представляет собой соглашение между заказчиком и посредником, которым самозанятый быть не может по закону.
Договор хранения
Когда заключают:
На какой срок:
Чаще всего самозанятым поручают проекты или конкретные задачи по договору подряда или заказывают у них услуги по договору возмездного оказания услуг.
Можно ли вообще обойтись без договора
По закону заключение договора не является обязательным условием при сотрудничестве с самозанятым.
Договоренность между сторонами может быть достигнута и в устной форме, если, например, работа выполняется «здесь и сейчас» или речь идет о покупке товаров собственного производства у самозанятого.
Для подтверждения расходов компании на оплату работы или товаров самозанятого письменный договор налоговая не запросит — понадобится только чек из приложения «Мой налог».
Во многих случаях договор с самозанятым составлять разумно. Более того, это позволяет снизить риски. Например, если речь идет о большом и сложном проекте, еще и разбитом на этапы.
Тогда в договоре фиксируют сроки выполнения этапов, иные важные договоренности, а по итогам каждого этапа составляют акт.
В актах при необходимости указывают недочеты в работе. А в совокупности договор и акты выполненных работ компания может использовать в качестве доказательства своей позиции, если дело по факту некачественной работы дойдет до суда.
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