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Самозанятые

Какие типовые договоры можно заключать с самозанятыми, а какие — нельзя

С самозанятыми работать выгоднее, чем с обычными физлицами по договору гражданско-правового характера (ГПХ): условия те же, а уплата налогов — забота самих плательщиков НПД. Однако не любую работу можно поручить самозанятому, соответственно, и не все виды типовых договоров ГПХ подойдут для оформления сотрудничества. 
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Какие типовые договоры можно заключать с самозанятыми, а какие — нельзя
Иллюстрация: СберКорус

Какой договор заключить

Тот факт, что для работы с самозанятым подойдет не каждый типовой договор ГПХ, связан с запретом на некоторые виды деятельности на специальном налоговом режиме НПД.

Так, самозанятые не могут заниматься перепродажей товаров, быть посредниками или агентами, работать за комиссионное вознаграждение. 

Договор с самозанятыми исполнителями на проекты, задачи или услуги — это всегда дополнительная гарантия безопасности. Да и заключить его несложно, если организовать электронный документооборот с самозанятыми. В сервисе «Подписант» от СберКорус договоры и акты подписываются в считанные минуты. Нет бумажной волокиты и долгого ожидания подписания. Все документы хранятся на сервере, и их при необходимости легко найти. 

В таблице отразили, какие договоры с самозанятыми можно заключать, а какие — нельзя:

Можно

Нельзя

Договор подряда

Когда заключают:

  • на проект или отдельную задачу, например, самозанятому поручают сделать рекламный баннер, собрать 10 офисных стеллажей, выполнить косметический ремонт помещения. 

На какой срок: 

  • достаточный для выполнения работы, при этом указывают начальную и конечную даты, при необходимости — промежуточные сроки, если работа разбивается на этапы.

Договор поручения

Самозанятый не может от имени и за счет кого-то совершать определенные юридические действия. Например, агентство недвижимости не может нанять самозанятого для перепродажи квартир в новостройках.  

Договор возмездного оказания услуг

Когда заключают: 

  • на оказание услуг самозанятым, например, проведение мастер-класса, консультации, обучения.

На какой срок:

  • условие о сроках не является существенным для этого типа договора, поэтому его можно не включать. 

Договор комиссии

Самозанятый не может за комиссионное вознаграждение закупать и перепродавать товары. Например, нельзя заключить договор комиссии с самозанятым для перепродажи образовательных онлайн-материалов с условием получения выгоды в размере 30% с продаж. 

Договор авторского заказа

Когда заключают:

  • на творческую работу, результатом которой будет произведение науки, литературы или искусства. 

На какой срок:

  • на срок, достаточный для выполнения работы и согласованный сторонами (без указания срока авторский договор считается незаключенным). 

Агентский договор

Самозанятым запрещено вести деятельность в качестве посредника или агента. Например, продавать товары на маркетплейсе от имени компании самозанятый не сможет.

Договор перевозки

Когда заключают:

  • на перевозку, например, пассажиров (клиентов компании) или груза.

На какой срок:

  • условие о сроке исполнения не является существенным, если срок не указан, перевозка осуществляется в разумный срок. 

Договор транспортной экспедиции

Такой договор представляет собой соглашение между заказчиком и посредником, которым самозанятый быть не может по закону.

Договор хранения

Когда заключают:

  • при размещении на хранение ценных вещей на территории самозанятого. 

На какой срок: 

  • если срок определен, указывают даты передачи на хранение и возврата;

  • если сроки неизвестны, можно указать только дату передачи и формат хранения «до востребования».

Чаще всего самозанятым поручают проекты или конкретные задачи по договору подряда или заказывают у них услуги по договору возмездного оказания услуг. 

Можно ли вообще обойтись без договора

По закону заключение договора не является обязательным условием при сотрудничестве с самозанятым.

Договоренность между сторонами может быть достигнута и в устной форме, если, например, работа выполняется «здесь и сейчас» или речь идет о покупке товаров собственного производства у самозанятого. 

Для подтверждения расходов компании на оплату работы или товаров самозанятого письменный договор налоговая не запросит — понадобится только чек из приложения «Мой налог». 

Во многих случаях договор с самозанятым составлять разумно. Более того, это позволяет снизить риски. Например, если речь идет о большом и сложном проекте, еще и разбитом на этапы.

Тогда в договоре фиксируют сроки выполнения этапов, иные важные договоренности, а по итогам каждого этапа составляют акт.

В актах при необходимости указывают недочеты в работе. А в совокупности договор и акты выполненных работ компания может использовать в качестве доказательства своей позиции, если дело по факту некачественной работы дойдет до суда. 

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Комментарии

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