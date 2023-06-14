Какие типовые договоры можно заключать с самозанятыми, а какие — нельзя

С самозанятыми работать выгоднее, чем с обычными физлицами по договору гражданско-правового характера (ГПХ): условия те же, а уплата налогов — забота самих плательщиков НПД. Однако не любую работу можно поручить самозанятому, соответственно, и не все виды типовых договоров ГПХ подойдут для оформления сотрудничества.

Какой договор заключить

Тот факт, что для работы с самозанятым подойдет не каждый типовой договор ГПХ, связан с запретом на некоторые виды деятельности на специальном налоговом режиме НПД.

Так, самозанятые не могут заниматься перепродажей товаров, быть посредниками или агентами, работать за комиссионное вознаграждение.

Договор с самозанятыми исполнителями на проекты, задачи или услуги — это всегда дополнительная гарантия безопасности. Да и заключить его несложно, если организовать электронный документооборот с самозанятыми. В сервисе «Подписант» от СберКорус договоры и акты подписываются в считанные минуты. Нет бумажной волокиты и долгого ожидания подписания. Все документы хранятся на сервере, и их при необходимости легко найти.

В таблице отразили, какие договоры с самозанятыми можно заключать, а какие — нельзя:

Можно Нельзя Договор подряда Когда заключают: на проект или отдельную задачу, например, самозанятому поручают сделать рекламный баннер, собрать 10 офисных стеллажей, выполнить косметический ремонт помещения. На какой срок: достаточный для выполнения работы, при этом указывают начальную и конечную даты, при необходимости — промежуточные сроки, если работа разбивается на этапы. Договор поручения Самозанятый не может от имени и за счет кого-то совершать определенные юридические действия. Например, агентство недвижимости не может нанять самозанятого для перепродажи квартир в новостройках. Договор возмездного оказания услуг Когда заключают: на оказание услуг самозанятым, например, проведение мастер-класса, консультации, обучения. На какой срок: условие о сроках не является существенным для этого типа договора, поэтому его можно не включать. Договор комиссии Самозанятый не может за комиссионное вознаграждение закупать и перепродавать товары. Например, нельзя заключить договор комиссии с самозанятым для перепродажи образовательных онлайн-материалов с условием получения выгоды в размере 30% с продаж. Договор авторского заказа Когда заключают: на творческую работу, результатом которой будет произведение науки, литературы или искусства. На какой срок: на срок, достаточный для выполнения работы и согласованный сторонами (без указания срока авторский договор считается незаключенным). Агентский договор Самозанятым запрещено вести деятельность в качестве посредника или агента. Например, продавать товары на маркетплейсе от имени компании самозанятый не сможет. Договор перевозки Когда заключают: на перевозку, например, пассажиров (клиентов компании) или груза. На какой срок: условие о сроке исполнения не является существенным, если срок не указан, перевозка осуществляется в разумный срок. Договор транспортной экспедиции Такой договор представляет собой соглашение между заказчиком и посредником, которым самозанятый быть не может по закону. Договор хранения Когда заключают: при размещении на хранение ценных вещей на территории самозанятого. На какой срок: если срок определен, указывают даты передачи на хранение и возврата;

если сроки неизвестны, можно указать только дату передачи и формат хранения «до востребования».

Чаще всего самозанятым поручают проекты или конкретные задачи по договору подряда или заказывают у них услуги по договору возмездного оказания услуг.

Можно ли вообще обойтись без договора

По закону заключение договора не является обязательным условием при сотрудничестве с самозанятым.

Договоренность между сторонами может быть достигнута и в устной форме, если, например, работа выполняется «здесь и сейчас» или речь идет о покупке товаров собственного производства у самозанятого.

Для подтверждения расходов компании на оплату работы или товаров самозанятого письменный договор налоговая не запросит — понадобится только чек из приложения «Мой налог».

Во многих случаях договор с самозанятым составлять разумно. Более того, это позволяет снизить риски. Например, если речь идет о большом и сложном проекте, еще и разбитом на этапы.

Тогда в договоре фиксируют сроки выполнения этапов, иные важные договоренности, а по итогам каждого этапа составляют акт.

В актах при необходимости указывают недочеты в работе. А в совокупности договор и акты выполненных работ компания может использовать в качестве доказательства своей позиции, если дело по факту некачественной работы дойдет до суда.

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