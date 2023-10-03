Как проверить самозанятого перед заключением договора

Если говорить в общем, то проверять самозанятых надо не только перед заключением договора, но и перед тем, как перечислять им оплату.

Если контрагент утратит статус плательщика налога на профессиональный доход (НПД), заказчику придётся самому уплачивать за него НДФЛ и страховые взносы, поскольку сотрудничество будет с обычным физическим лицом.

При этом «незнанием» прикрыться не получится: если ФНС проведёт проверку в отношении заказчика и выяснит, что тот обеспечил доход физлицу, а не самозанятому, то помимо НДФЛ и страховых взносов с него взыщут ещё пени и штрафы.

Как проверить статус самозанятого

Заказчик может пойти двумя путями:

Попросить самозанятого предоставить справку. Она формируется в приложении «Мой налог» самим плательщиком НПД. Документ подтверждает, что на конкретную дату гражданин является самозанятым. Лично проверить самозанятого через сервис ФНС. Для этого потребуется знать только ИНН контрагента. Преимущество сервиса в том, что заказчик сможет моментально узнать, является ли гражданин плательщиком НПД на любую интересующую дату.

Также обязательно проверьте, не был ли самозанятый вашим бывшим сотрудником. П. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ напрямую запрещает заключать гражданско-правовые договоры с плательщиками НПД, если они работали по трудовому договору на заказчика менее 2 лет назад.

Что еще нужно проверить

Узнать только о наличии или отсутствии статуса самозанятого мало, если вы хотите выстроить долгосрочные и надежные отношения с контрагентом. Желательно выяснить, что представляет собой человек в целом:

нет ли у него долгов — их наличие может говорить о том, что самозанятый не исполнял обязательства перед другими компаниями, ИП или гражданами;

действительны ли его документы об образовании, если это имеет принципиальное значение — например, вы нанимаете юриста представлять свои интересы;

не занимается ли гражданин экстремистской деятельностью, не находится ли он в розыске;

не начата ли в отношении гражданина процедура банкротства.

Как работать с самозанятыми правильно

Недавно мы писали подробную инструкцию по работе с самозанятыми для юридических лиц. Из статьи вы сможете узнать, как начать работу с плательщиками НПД, как правильно составить договор, как учитывать первичные документы при работе с ними.

Перечислим основные тезисы организации правильной работы с самозанятыми:

договор не должен быть похож на трудовой — не должно быть строго определённого рабочего дня, организованного места работы, прямого руководителя;

услуги должны оплачиваться за результат, а не за время работы, при этом суммы не должны совпадать, как, например, при начислении зарплаты.

Для того чтобы подтвердить весь объем оказанных услуг или выполненных работ, рекомендуется оформлять не только договоры, но и акты. Их нужно запрашивать вместе с чеками из приложения «Мой налог», чтобы в будущем учесть эти расходы для уменьшения налоговой базы.

В случае, если вы сотрудничаете со многими самозанятыми, вдобавок, из разных регионов РФ, удобно, чтобы все документы были под рукой в электронном виде. В этом вам поможет сервис «Подписант». С ним можно бесплатно выпустить ЭП самозанятым, создавать документы в сторонних программах и загружать их в систему. На подписание документов уходит всего 30 секунд. При необходимости все подтверждающие выполнение работ документы можно выгрузить и предоставить сотрудникам налоговых органов, тем самым избежав подозрений в подмене трудовых отношений или необоснованном занижении налоговой базы.

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