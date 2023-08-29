Как организовать работу с самозанятым: инструкция для юридических лиц

В сотрудничестве с самозанятыми есть нюансы, несоблюдение которых может грозить разбирательствами с ФНС и штрафами. Поэтому мы разберем особенности работы и условия, которые сделают работу взаимовыгодной.

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Проверьте статус самозанятого на сайте налоговой. Физлицо или ИП могут потерять статус, если превысят лимит годового дохода, займутся запрещенной для самозанятого экономической деятельностью или откажутся от него сами. При долгосрочном сотрудничестве лучше проверять статус регулярно, чтобы не выплачивать НДФЛ и не получить штраф до 20% от неуплаченной суммы в дополнение к сумме налога. Узнайте, не был ли самозанятый вашим сотрудником за последние два года. Если был, вам придется платить за него НДФЛ. Если вы это не учли и работали с ним как с самозанятым, вас оштрафуют и обяжут выплатить налог за все время сотрудничества. Проверьте вид работ самозанятого. Самозанятый не может работать курьером, агентом, нанимать сотрудников и исполнять обязательства по вашему договору в формате простого товарищества. Для этого ему потребуется статус ИП или юрлица. Перечень запрещенной работы в 4 ст. 422-ФЗ.

С самозанятым заключают гражданско-правовой договор, в зависимости от особенности сделки это может быть купля-продажа, оказание услуг/работ, авторский заказ и др. Оферта тоже подходит.

Главное, чтобы договор не был похож на трудовой. Поэтому вы не можете прописать обязательное посещение офиса, строгие часы работы, ставку. Работа с самозанятым временная, и после ее окончания должен быть конкретный результат. Любые материалы для работы самозанятого закупает он сам, а не заказчик.

Чтобы обезопасить себя от штрафов и уплаты НДФЛ, укажите в договоре, что самозанятый обязан сообщить, если его статус потерян. И пропишите штраф за нарушение. Заодно вы избавите себя от постоянных проверок самозанятого перед оплатой по договору.

Укажите, что исполнитель на специальном налоговом режиме и применяет НПД. Для бухгалтерского учета компании это подтверждение, что самозанятый не платит НДС.

Как вычесть расходы на услуги самозанятого из налоговой базы

Учесть расходы можно, если у вас ОСНО, ЕСХН и УСН «Доходы минус расходы». Для этого потребуются чеки от самозанятого на каждую операцию. Акт не подойдет.

Внимательно проверьте данные, любая ошибка может привести к штрафу. После учета расходов не уничтожайте чеки, они могут пригодится для подтверждения фактов сотрудничества при запросе налоговой. Хранить их можно в электронном виде.

Если самозанятый не присылает чеки, на него можно пожаловаться.

Как оформить расчет и какие нужны закрывающие документы

Оплатить услуги самозанятого можно наличными или со счета компании по банковским реквизитам физлица. Электронный кошелек тоже подходит. Комиссия за перевод оплачивается заказчиком.

После получения оплаты самозанятый обязан предоставить чек с помощью сервиса «Мой налог», для работы физлицу не нужна касса.

Чек — единственный обязательный документ. Акт оказанных услуг или выполненных работ можно использовать для подтверждения периода расходов.