Чек-лист: 10 важных дел для бизнеса перед новогодними праздниками

Чтобы весело встретить Новый год, хорошо провести выходные и набраться сил на новые свершения, нужно правильно завершить текущий год. Мы подготовили чек-лист важных дел для бизнеса, которые нужно выполнить в декабре. Проверьте, всё ли вы сделали. Если нет — ещё есть шанс успеть!

№ 1. Утвердить график отпусков

Статья 123 ТК гласит: график отпусков нужно утвердить не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года. То есть отправить график на утверждение и подпись руководителя организации нужно до 17 декабря. В 2023 году это воскресенье, поэтому лучше утвердить график до пятницы 15 декабря включительно.

О том, как составить график правильно и не упустить важные детали, читайте в нашем блоге.

№ 2. Выплатить зарплату сотрудникам, а также отпускные до 29 декабря включительно

Заработную плату нужно выдать до новогодних каникул, если дата выплаты попадает в период с 1 по 8 января. А отпускные перечислите сотрудникам, которые идут в отпуск в период с 30 по 12 января, так как выплаты делают не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска.

Выплата зарплаты и отпускных в декабре поможет избежать штрафов. А бизнес на упрощенке также сможет снизить налог на уплаченные до конца года страховые взносы за сотрудников.

О том, что изменится в страховых взносах для бизнеса в 2024 году, читайте в нашей статье.

№ 3. Подготовить бухгалтерскую отчетность

Большую часть бухгалтерских отчетов нужно сдать до 20 января. Поэтому займитесь отчётностью еще в декабре — после новогодних праздников на их подготовку останется совсем мало времени.

Напомним, что с 2021 года бухгалтерскую отчётность ФНС принимает только в электронном виде. Подключите сервис сдачи электронной отчётности бесплатно при открытии РКО в Сбере.

№ 4. Произвести выплаты по договорам и контрактам до 29 декабря

Но учтите, что перечисления в последний рабочий день могут задержаться и «упасть» на счёт контрагентов уже после праздников. Поэтому лучше подстраховаться и сделать выплаты до 25–26 декабря.

Внимательно проверьте все контракты и договоры, чтобы не пропустить те, по которым оплата должна поступить до конца года.

№ 5. Подумать о смене системы налогообложения

О таком решении ФНС нужно уведомить до конца года (до 29 декабря в 2023 году). Только тогда с начала года можно будет применять другую систему налогообложения.

Например, небольшой компании на ОСНО, возможно, будет выгоднее перейти на УСН: это может существенно повлиять на доходы.

Об особенностях разных систем налогообложения мы рассказывали в блоге.

№ 6. Свериться с ФНС

Сверка с ФНС по ЕНС не является обязательной для компаний и предпринимателей, но рекомендуем ее сделать, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Узнайте сальдо по ЕНС и проверьте, совпадает ли оно с данными бухгалтерского учета компании. Сверка с ФНС поможет убедиться, что в расчетах по налогам нет ошибок, а значит, не будет штрафов и пеней.

О том, как запросить сверку с ФНС, подробно рассказали в статье.

№ 7. Проанализировать доходы и расходы и оценить финансовое состояние компании

Если на счету приличный остаток средств, это еще не значит, что финансовое состояние компании в порядке. При оценке учитывайте траты, которые будут после новогодних праздников. Например, арендные платежи, оплата программного обеспечения, сервисов для работы, рекламы. Возможно, анализ покажет необходимость оптимизировать расходы, чтобы положительно повлиять на доходность.

№ 8. Оценить сотрудников и вместе с ними подвести итоги года

Обычно в компании есть сотрудники, которых важно удержать и не допустить их ухода. Есть и те, чью эффективность хотелось бы повысить. Поэтому стоит честно поговорить с сотрудниками, подвести итоги года, наметить планы по развитию навыков и улучшению работы.

№ 9. Продумать финансовые KPI

Ответьте в первую очередь на такие вопросы:

Каких показателей по выручке и прибыли вы хотите достичь в 2024 году?

Сколько клиентов хотите привлечь?

Какие средства можно использовать для достижения KPI?

Сформируйте KPI, поставьте цели, разработайте гипотезы. Это поможет принимать правильные решения в течение года, расти и улучшать финансовое состояние.

№ 10. Пересмотреть бизнес-процессы

Возможно, в ваших бизнес-процессах не все гладко, но что-то можно изменить, чтобы бизнес работал эффективнее. В большинстве случаев глобальные улучшения требуют финансовых затрат. Но есть и исключения.

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