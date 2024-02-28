Чек-лист: ЭТрН как закрывающий документ для бухгалтерии

Закрывающие документы подтверждают, что сделка завершена и стороны договора выполнили обязательства. На основании таких документов подтверждают расходы в бухгалтерском и налоговом учете.

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — цифровой аналог соответствующего бумажного документа — подтверждает факт перевозки грузов автотранспортом, а также расходы на логистику и транспортные услуги.

В каких случаях оформляют ЭТрН

ЭТрН нужна:

Для любых коммерческих грузоперевозок, в которых грузоотправитель или грузополучатель привлекает перевозчика.

ЭТрН не нужна:

Для перевозок, которые осуществляются силами отправителя или получателя груза, с использованием собственного транспорта.

Зачем ЭТрН бухгалтерии

Оформленная в установленном порядке и подписанная всеми участниками перевозки электронная транспортная накладная — это первичный документ бухгалтерского учета, который подтверждает, что:

грузоотправитель передал груз перевозчику;

перевозчик доставил груз получателю;

грузополучатель принял груз и не имеет претензий.

ЭТрН предполагает указание стоимости доставки, а значит, с ее помощью заказчик транспортных услуг может подтвердить произведенные расходы, а перевозчик — полученные доходы.

Налоговая может истребовать транспортную накладную в качестве обоснования расходов на транспортировку и уменьшения базы при расчёте налога на прибыль. Кроме того, транспортная накладная подтверждает принятый к вычету НДС.

Как заполнять ЭТрН

ЭТрН содержит 4 обязательных файла обмена (называют также титулами или разделами) и 4 опциональных. Формат транспортной накладной утверждён приказом ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@.

Обязательные разделы:

1 — Погрузка. Грузоотправитель вносит информацию о сторонах перевозки, условиях договора, сведения о водителе, грузе и сопроводительных документах.

2 — Погрузка. Перевозчик вносит информацию о состоянии груза на момент приёма к перевозке.

3 — Выгрузка. Грузополучатель вносит сведения о приёме товара от перевозчика и состоянии груза.

4 — Выгрузка. Перевозчик вносит информацию о сдаче груза получателю.

Опциональные разделы:

5 — Фиксация стоимости. Перевозчик указывает финальную стоимость перевозки.

6 — Фиксация стоимости. Грузоотправитель подтверждает стоимость перевозки.

7 — Переадресация. Перевозчик вносит информацию об изменении грузополучателя или адреса доставки.

8 — Эстафета. Перевозчик вносит информацию о смене водителя или транспортного средства.

Все титулы подписывают квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Что нужно для признания ЭТрН первичным и закрывающим документом

Электронная транспортная накладная станет подтверждением факта хозяйственной деятельности и произведённых расходов при соблюдении следующих условий:

Она оформлена в утверждённом ФНС формате (приказ ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@).

Все файлы обмена ЭТрН заполнены верно.

Документ подписан действительными ЭП.

В письме № ЕА-4-26/3976@ от 03.04.2023 ФНС разъясняет, что электронная транспортная накладная для признания первичным документом должна содержать реквизиты, указанные в статье 9 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». То есть первичным и закрывающим документом ЭТрН, оформленная в утверждённом ФНС формате, будет исключительно при наличии правильно заполненных:

файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки (раздел 5);

файла обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки (раздел 6).

Разделы 5 и 6 не являются обязательными к заполнению, если участники грузоперевозки не планируют использовать ЭТрН как первичный и закрывающий документ.

Кроме того, для признания электронной версии документа равнозначной бумажному нужно использовать действительную квалифицированную электронную подпись (КЭП). При этом:

сертификат КЭП должен содержать актуальную информацию о владельце;

в сертификате КЭП должны быть указаны даты начала и окончания срока действия;

подпись может содержать метку доверенного времени — тогда проверка действительности будет осуществляться на дату подписания электронного документа.

Почему бизнесу выгодно использовать ЭТрН

У электронного аналога бумажной транспортной накладной есть несколько весомых плюсов:

Документ не потеряется, не порвётся и не испачкается в пути. Контрагент получит ЭТрН в неизменном виде, а значит, не будет задержек с взаиморасчётами.

В электронную ТН можно быстро внести изменения. Это также обеспечивает оперативность взаиморасчётов при обнаружении ошибок в процессе грузоперевозки.

ЭТрН не нужно дублировать на бумаге. Это гарантирует существенное сокращение затрат на бумагу и хранение документов.

«Транспортный ЭДО»— удобный сервис для обмена ЭТрН и другими юридически значимыми электронными перевозочными документами. Сервис поможет:

оперативно отслеживать и контролировать все процессы доставки груза и подписания документа;

быстро вносить изменения, отправлять и получать скорректированные документы;

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