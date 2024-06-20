Как расторгнуть договор ГПХ с самозанятым

Основные моменты при расторжении договора ГПХ
Вопросы изменения и расторжения договоров освещает глава 29 первой части Гражданского кодекса. Из законодательства можно вынести такие основные моменты:
Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения (п. 1 ст. 451 ГК).
Договор ГПХ имеет право расторгнуть как исполнитель, так и заказчик, направив уведомление второй стороне (п. 1 ст. 450.1 ГК). Если вторая сторона не отвечает на уведомление в срок, установленный договором, либо в течение 30 дней, если срок не определен, вопрос расторжения решается в судебном порядке (п. 2 ст. 452 ГК). Также обратиться в суд следует, если одна из сторон не согласна на расторжение.
Сторона, которая хочет расторгнуть договор, должна «действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором» (п. 4 ст. 450.1 ГК). Это значит, что если из-за отказа одной стороны от исполнения сделки другая сторона понесет убытки, то их надо возместить.
Расторгать договор по соглашению сторон необходимо в том же порядке, в каком и заключался контракт. То есть для письменной договоренности — в письменной форме (п. 1 ст. 452 ГК).
Если существенное нарушение договора одной стороной стало основанием для расторжения, другая сторона вправе требовать возмещения причиненных убытков (п. 5 ст. 453 ГК).
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Расторжение договора ГПХ в одностороннем порядке
У каждой стороны может быть свое основание для прекращения действия договора. Например, заказчика может не устроить, что:
исполнитель приступил к работе позже установленного договором срока, вследствие чего срок окончания работ переносится;
к выполненной работе есть претензии, о них заказчик заявил, но исполнитель не исправил ошибки в установленный договором срок;
в работе допущены ошибки, не подлежащие исправлению;
исполнитель заявил о необходимости дополнительных работ, которые увеличивают стоимость, установленную договором.
Исполнителю также нужна причина, чтобы расторгнуть договор в одностороннем порядке. Это может быть:
несвоевременная выплата аванса или оплата этапа работ;
несвоевременное предоставление материалов или технической документации, которые заказчик по договору должен передать исполнителю;
иное существенное нарушение условий договора.
При этом сторона, которая изъявила желание расторгнуть договор, имеет право возместить убытки, если они были. Размер убытков и иные уточнения подробно расписывают в претензии, в которой также указывают сроки для ответа.
Уведомление о желании расторгнуть договор составляется в произвольной форме, но в нем нужно указать:
реквизиты договора (номер и дату);
статью закона, которая дает право на расторжение договора в одностороннем порядке;
основания для отказа от выполнения обязательств.
Получение уведомления второй стороной означает расторжение договора.
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Расторжение договора ГПХ по соглашению сторон
Соглашение составляется в произвольной форме, и в нем должны быть такие сведения:
данные заказчика и исполнителя;
реквизиты аннулируемого договора (номер, дата заключения);
дата прекращения действия договора;
обязательства сторон по соглашению, и в какие сроки они должны быть выполнены;
порядок передачи результатов работ/услуг;
место заключения соглашения;
дата подписания соглашения;
подписи сторон и Ф. И. О.
В соглашение на усмотрение сторон можно добавить и иные условия, которые не противоречат законодательству. Договор считается расторгнутым после подписания его сторонами.
Расторжение договора ГПХ в судебном порядке
В судебном порядке вопрос расторжения договора ГПХ, как правило, решается, когда:
одна из сторон нарушает права другой стороны, тем самым нанося ущерб;
существенно изменились обстоятельства, настолько, что если бы стороны могли предвидеть текущие обстоятельства, они бы не заключили договор.
Одна из сторон может потребовать расторгнуть договор в судебном порядке только после того, как другая сторона откажется расторгнуть договор или не ответит на предложение в указанный срок, либо в течение 30 дней, если иное не определено (п. 2 ст. 452 ГК).
Таким образом, в любом случае необходимо сначала направить уведомление о расторжении в одностороннем порядке, а затем при отсутствии решения вопроса обращаться в суд.
Срок ответа на претензию или уведомление, а также место, куда ее необходимо направить, можно указать в договоре, например, так:
Основные возможные нарушения, которые могут возникнуть в процессе исполнения сделки, желательно прописать в договоре — так будет легче их доказать и взыскать ущерб. Например, рекомендуется в договоре прописать ответственность для заказчика за задержку оплаты и для исполнителя — за несвоевременное предоставление результатов работы.
В случае с самозанятым обязательно нужно указать о снятии с учета в качестве налогоплательщика НПД. Например, так:
Уведомление о досудебном урегулировании спора (одностороннем расторжении договора) или претензию лучше направлять по почте с уведомлением о вручении или передавать лично в руки.
В суд необходимо предоставить:
исковое заявление;
договор;
копию уведомления или претензии;
ответ на уведомление или претензию (при наличии).
А копию искового заявления, принятого судом, необходимо направить ответчику.
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