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Как расторгнуть договор ГПХ с самозанятым

Безопасное и прозрачное сотрудничество с самозанятым предполагает заключение договора ГПХ, особенно если речь идет о выполнении работ или оказании услуг. Это может быть договор возмездного оказания услуг, подряда, комиссии, аренды помещения и пр. Но если в процессе сотрудничества возникают сложности, любой договор гражданско-правового характера можно расторгнуть в одностороннем порядке, по соглашению сторон либо через суд. 
Как расторгнуть договор ГПХ с самозанятым
Иллюстрация: СберКорус

Основные моменты при расторжении договора ГПХ

Вопросы изменения и расторжения договоров освещает глава 29 первой части Гражданского кодекса. Из законодательства можно вынести такие основные моменты:

  • Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения (п. 1 ст. 451 ГК).

  • Договор ГПХ имеет право расторгнуть как исполнитель, так и заказчик, направив уведомление второй стороне (п. 1 ст. 450.1 ГК). Если вторая сторона не отвечает на уведомление в срок, установленный договором, либо в течение 30 дней, если срок не определен, вопрос расторжения решается в судебном порядке (п. 2 ст. 452 ГК). Также обратиться в суд следует, если одна из сторон не согласна на расторжение. 

  • Сторона, которая хочет расторгнуть договор, должна «действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором» (п. 4 ст. 450.1 ГК). Это значит, что если из-за отказа одной стороны от исполнения сделки другая сторона понесет убытки, то их надо возместить.

  • Расторгать договор по соглашению сторон необходимо в том же порядке, в каком и заключался контракт. То есть для письменной договоренности — в письменной форме (п. 1 ст. 452 ГК).

  • Если существенное нарушение договора одной стороной стало основанием для расторжения, другая сторона вправе требовать возмещения причиненных убытков (п. 5 ст. 453 ГК). 

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Расторжение договора ГПХ в одностороннем порядке

У каждой стороны может быть свое основание для прекращения действия договора. Например, заказчика может не устроить, что:

  • исполнитель приступил к работе позже установленного договором срока, вследствие чего срок окончания работ переносится;

  • к выполненной работе есть претензии, о них заказчик заявил, но исполнитель не исправил ошибки в установленный договором срок;

  • в работе допущены ошибки, не подлежащие исправлению;

  • исполнитель заявил о необходимости дополнительных работ, которые увеличивают стоимость, установленную договором.  

Исполнителю также нужна причина, чтобы расторгнуть договор в одностороннем порядке. Это может быть:

  • несвоевременная выплата аванса или оплата этапа работ;

  • несвоевременное предоставление материалов или технической документации, которые заказчик по договору должен передать исполнителю;

  • иное существенное нарушение условий договора. 

При этом сторона, которая изъявила желание расторгнуть договор, имеет право возместить убытки, если они были. Размер убытков и иные уточнения подробно расписывают в претензии, в которой также указывают сроки для ответа. 

Уведомление о желании расторгнуть договор составляется в произвольной форме, но в нем нужно указать:

  • реквизиты договора (номер и дату);

  • статью закона, которая дает право на расторжение договора в одностороннем порядке;

  • основания для отказа от выполнения обязательств. 

Получение уведомления второй стороной означает расторжение договора. 

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Расторжение договора ГПХ по соглашению сторон

Соглашение составляется в произвольной форме, и в нем должны быть такие сведения:

  • данные заказчика и исполнителя;

  • реквизиты аннулируемого договора (номер, дата заключения);

  • дата прекращения действия договора;

  • обязательства сторон по соглашению, и в какие сроки они должны быть выполнены;

  • порядок передачи результатов работ/услуг;

  • место заключения соглашения;

  • дата подписания соглашения;

  • подписи сторон и Ф. И. О.

В соглашение на усмотрение сторон можно добавить и иные условия, которые не противоречат законодательству. Договор считается расторгнутым после подписания его сторонами. 

Расторжение договора ГПХ в судебном порядке

В судебном порядке вопрос расторжения договора ГПХ, как правило, решается, когда:

  • одна из сторон нарушает права другой стороны, тем самым нанося ущерб;

  • существенно изменились обстоятельства, настолько, что если бы стороны могли предвидеть текущие обстоятельства, они бы не заключили договор. 

Одна из сторон может потребовать расторгнуть договор в судебном порядке только после того, как другая сторона откажется расторгнуть договор или не ответит на предложение в указанный срок, либо в течение 30 дней, если иное не определено (п. 2 ст. 452 ГК).

Таким образом, в любом случае необходимо сначала направить уведомление о расторжении в одностороннем порядке, а затем при отсутствии решения вопроса обращаться в суд. 

Срок ответа на претензию или уведомление, а также место, куда ее необходимо направить, можно указать в договоре, например, так:

Основные возможные нарушения, которые могут возникнуть в процессе исполнения сделки, желательно прописать в договоре — так будет легче их доказать и взыскать ущерб. Например, рекомендуется в договоре прописать ответственность для заказчика за задержку оплаты и для исполнителя — за несвоевременное предоставление результатов работы. 

В случае с самозанятым обязательно нужно указать о снятии с учета в качестве налогоплательщика НПД. Например, так:

Уведомление о досудебном урегулировании спора (одностороннем расторжении договора) или претензию лучше направлять по почте с уведомлением о вручении или передавать лично в руки. 

В суд необходимо предоставить:

  • исковое заявление;

  • договор;

  • копию уведомления или претензии;

  • ответ на уведомление или претензию (при наличии). 

А копию искового заявления, принятого судом, необходимо направить ответчику. 

В сервисе «Подписант» самозанятые и заказчики подписывают договоры, акты, технические задания и дополнительные соглашения с использованием электронных подписей. Такие документы юридически значимы и при необходимости могут быть предоставлены в суд для решения споров. «Подписант» упрощает оформление сотрудничества с самозанятыми, сокращает затраты на бумагу, печать и доставку документов, экономит время как заказчика, так и исполнителя. 

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