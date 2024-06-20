Как расторгнуть договор ГПХ с самозанятым

Безопасное и прозрачное сотрудничество с самозанятым предполагает заключение договора ГПХ, особенно если речь идет о выполнении работ или оказании услуг. Это может быть договор возмездного оказания услуг, подряда, комиссии, аренды помещения и пр. Но если в процессе сотрудничества возникают сложности, любой договор гражданско-правового характера можно расторгнуть в одностороннем порядке, по соглашению сторон либо через суд.

Основные моменты при расторжении договора ГПХ

Вопросы изменения и расторжения договоров освещает глава 29 первой части Гражданского кодекса. Из законодательства можно вынести такие основные моменты:

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Расторжение договора ГПХ в одностороннем порядке

У каждой стороны может быть свое основание для прекращения действия договора. Например, заказчика может не устроить, что:

исполнитель приступил к работе позже установленного договором срока, вследствие чего срок окончания работ переносится;

к выполненной работе есть претензии, о них заказчик заявил, но исполнитель не исправил ошибки в установленный договором срок;

в работе допущены ошибки, не подлежащие исправлению;

исполнитель заявил о необходимости дополнительных работ, которые увеличивают стоимость, установленную договором.

Исполнителю также нужна причина, чтобы расторгнуть договор в одностороннем порядке. Это может быть:

несвоевременная выплата аванса или оплата этапа работ;

несвоевременное предоставление материалов или технической документации, которые заказчик по договору должен передать исполнителю;

иное существенное нарушение условий договора.

При этом сторона, которая изъявила желание расторгнуть договор, имеет право возместить убытки, если они были. Размер убытков и иные уточнения подробно расписывают в претензии, в которой также указывают сроки для ответа.

Уведомление о желании расторгнуть договор составляется в произвольной форме, но в нем нужно указать:

реквизиты договора (номер и дату);

статью закона, которая дает право на расторжение договора в одностороннем порядке;

основания для отказа от выполнения обязательств.

Получение уведомления второй стороной означает расторжение договора.

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Расторжение договора ГПХ по соглашению сторон

Соглашение составляется в произвольной форме, и в нем должны быть такие сведения:

данные заказчика и исполнителя;

реквизиты аннулируемого договора (номер, дата заключения);

дата прекращения действия договора;

обязательства сторон по соглашению, и в какие сроки они должны быть выполнены;

порядок передачи результатов работ/услуг;

место заключения соглашения;

дата подписания соглашения;

подписи сторон и Ф. И. О.

В соглашение на усмотрение сторон можно добавить и иные условия, которые не противоречат законодательству. Договор считается расторгнутым после подписания его сторонами.

Расторжение договора ГПХ в судебном порядке

В судебном порядке вопрос расторжения договора ГПХ, как правило, решается, когда:

одна из сторон нарушает права другой стороны, тем самым нанося ущерб;

существенно изменились обстоятельства, настолько, что если бы стороны могли предвидеть текущие обстоятельства, они бы не заключили договор.

Одна из сторон может потребовать расторгнуть договор в судебном порядке только после того, как другая сторона откажется расторгнуть договор или не ответит на предложение в указанный срок, либо в течение 30 дней, если иное не определено (п. 2 ст. 452 ГК).

Таким образом, в любом случае необходимо сначала направить уведомление о расторжении в одностороннем порядке, а затем при отсутствии решения вопроса обращаться в суд.

Срок ответа на претензию или уведомление, а также место, куда ее необходимо направить, можно указать в договоре, например, так:

Основные возможные нарушения, которые могут возникнуть в процессе исполнения сделки, желательно прописать в договоре — так будет легче их доказать и взыскать ущерб. Например, рекомендуется в договоре прописать ответственность для заказчика за задержку оплаты и для исполнителя — за несвоевременное предоставление результатов работы.

В случае с самозанятым обязательно нужно указать о снятии с учета в качестве налогоплательщика НПД. Например, так:

Уведомление о досудебном урегулировании спора (одностороннем расторжении договора) или претензию лучше направлять по почте с уведомлением о вручении или передавать лично в руки.

В суд необходимо предоставить:

исковое заявление;

договор;

копию уведомления или претензии;

ответ на уведомление или претензию (при наличии).

А копию искового заявления, принятого судом, необходимо направить ответчику.

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