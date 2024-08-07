Груз повредился в пути: кто понесет ответственность

Рассказываем, кто и как должен обеспечить сохранность груза, и кто несет ответственность за его порчу.

Новости ЭДО и цифровизации читайте в телеграм-канале СберКорус.

За что отвечает грузоотправитель

В обязанности отправителя входит надлежащая упаковка груза, которая обеспечит его целостность в пути и не допустит повреждения транспорта (п. 2 ст. 10 закона № 259-ФЗ). Погрузку также обеспечивает отправитель, если иное не предусмотрено договором перевозки (п. 8 ст. 11 закона № 259-ФЗ). Поэтому в случае обнаружения недостатков упаковки при сдаче груза получателю, из-за которых произошла порча, ответственность понесет именно отправитель.

На этот счет можно привести пример из судебной практики: перевозчик, будучи ответчиком, выиграл суд с грузоотправителем (истцом), который требовал компенсировать ущерб за испорченный груз.

Перевозчику удалось доказать, что он безопасно выполнил транспортировку, а порча груза произошла из-за ненадлежащей упаковки, которую обеспечивал отправитель.

Перевозчик ответит за плохо упакованный груз только в одном из случаев:

если упаковка находилась в его обязанности;

если во время приемки недостатки упаковки были явно заметны или точно известны по информации, которую предоставил грузоотправитель, но перевозчик не зафиксировал это в транспортной накладной.

За что отвечает перевозчик

Об этом говорится в п. 1 ст. 796 ГК: ответственность перевозчика за сохранность груза начинается с момента погрузки до момента выдачи получателю.

Если перевозчик докажет, что предотвращение порчи, потери или кражи груза было не в его силах и возможностях, он избежит ответственности (п. 1 ст. 796 ГК и ч. 5 ст. 34 закона № 259-ФЗ).

Нужно ли фиксировать ответственность и как это сделать

Для доставки товара грузоотправитель и перевозчик оформляют договор транспортной перевозки, в котором отражают права и обязанности участников сделки.

В нем фиксируются все важные детали, касающиеся доставки груза. При этом ответственность грузоотправителя и перевозчика является одним из существенных условий договора.

В разделе «Ответственность перевозчика» в договоре, как правило, прописывают утрату и порчу груза во время транспортировки с указанием соответствующих штрафов или методов расчета компенсации ущерба. Что же касается ответственности грузоотправителя, то не всегда встречается пункт об обязанности надежно упаковать груз в целях обеспечения его сохранности и безопасности перевозки.

Однако, если такого условия в договоре нет, никто не отменяет закон, а в частности — статьи 10 и 11 Устава автомобильного транспорта, устанавливающие ответственность грузоотправителя. На эти законодательные нормы можно ссылаться в суде, когда порча происходит из-за недостатков упаковки или крепления груза в транспорте.

Вывод

Ответственность за сохранность груза при транспортировке ложится на всех участников на разных этапах: грузоотправитель должен обеспечить надежную упаковку и крепление в транспортном средстве, а перевозчик — аккуратную и безопасную доставку до получателя. И чтобы исключить неприятные ситуации, каждому необходимо строго выполнять свои обязанности.

Сокращать риски в логистических операциях, ускорять и упрощать процессы помогает электронный документооборот. Оформление перевозки на бумаге отнимает много времени, а когда перевозчик и отправитель начинают обмениваться электронными перевозочными документами (ЭПД), у них появляется больше времени на выполнение обязанностей, от которых зависит сохранность груза, безопасность и своевременность доставки.

Кроме того, обмен ЭПД — это возможность сократить расходы на бумагу и печать документов. А подписанные электронной подписью ЭПД являются юридически значимыми документами, поэтому их можно передавать в ФНС и другие контролирующие органы.

Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН: 7801392271, erid: LjN8JzLmW