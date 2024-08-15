Гайд для бизнеса: как (и зачем!) переводить логистику в цифру 

Сегодня логистическим компаниям крайне важно повышать эффективность бизнес-процессов, обеспечивать прозрачность и точность операций, сокращать издержки для устойчивого экономического развития и сохранения конкурентоспособности. Этому способствует цифровизация, которая предполагает внедрение и применение различных цифровых инструментов.

В статье расскажем, какие технологии используют в логистике сейчас и как начать цифровизацию.

Новости ЭДО и цифровизации читайте в телеграм-канале СберКорус.

Почему логистическим компаниям нужна цифровизация

Транспортная отрасль быстро развивается. Рынок автоперевозок растет на 5-8 % в год, при этом большую долю занимает сегмент FTL (Full Truck Load — перевозка, при которой автотранспорт наполняется грузом одного клиента). Постоянно появляются новые перевозчики, конкурировать становится сложнее.

Чтобы выбиваться в лидеры, логистическим компаниям необходимо пересматривать бизнес-процессы, оптимизировать их, повышать скорость всех операций. А цифровизация помогает модернизировать логистику в комплексе: в закупочной деятельности и продажах, складском хранении и грузоперевозках, управлении финансами информационном обмене.

Для чего нужны цифровые технологии в логистике

Цифровизация помогает:

оптимизировать поставки и хранение на складе;

улучшить управление и контроль в цепочках поставок;

сократить ошибки и повысить точность операций;

ускорить выполнение операций;

совершенствовать взаимодействие с партнерами;

повысить качество клиентского сервиса.

Благодаря применению современных цифровых технологий компании могут составлять оптимальные маршруты и увеличивать скорость доставки, эффективнее организовывать хранение и перераспределение товаров на складах, прогнозировать расходы на техобслуживание транспорта, отслеживать перемещение грузов.

Три сегмента логистической деятельности, в которых необходимо внедрять цифровые технологии

Выделим три направления, которые можно и нужно улучшать с помощью цифровизации:

1. Информационный обмен.

В этом сегменте мы можем говорить о целесообразности перехода на электронный документооборот.

С 2022 года ЭДО необходим для работы с маркированными и прослеживаемыми товарами. А в других случаях, когда электронный документооборот не является обязательным, перевод документов в цифровой вид помогает оптимизировать обмен данными и документами, снизить издержки на бумагу и печать.

Например, на основе электронной бухгалтерской первички, которая составляется в перевозках, легче и оперативнее формируется отчетность для контролирующих органов.

Благодаря ЭДО в грузоперевозках автоматизируется и упрощается обмен транспортной документацией. В 2024 году компании могут обмениваться транспортными накладными, сопроводительными ведомостями, путевыми листами, договорами фрахтования, заказами (заявками), заказ-нарядами в электронном формате, утвержденном ФНС.

В сервисе «Транспортный ЭДО» от СберКорус возможен обмен всеми формализованными электронными перевозочными документами, другими документами, для которых еще не разработан единый формат, а также УПД на услуги перевозки.

2. Операционная деятельность.

Цифровые технологии, например, роботизированные системы, помогают эффективно распределять и искать товары на складе. Машинное обучение и искусственный интеллект используют для построения маршрутов, прогнозирования техобслуживания и ремонтов транспорта, а также спроса на товары.

3. Взаимодействие участников логистических процессов.

Системы SRM помогают управлять взаимодействием с поставщиками, а CRM — отношениями с клиентами. Платформенные решения, например, порталы-агрегаторы помогают грузоперевозчикам быстро находить заказы, а отправителям — подходящих исполнителей.

Транспортный ЭДО Электронные транспортные накладные (ЭТРН) и другие электронные логистические документы в сервисе Транспортный ЭДО Заказать звонок

Какие цифровые технологии уже сейчас работают в логистике

1. Системы для построения маршрутов.

Это незаменимый инструмент в логистике: ручной сбор и анализ данных о погодных условиях, заторах на дорогах, ремонтных работах займет огромное количество времени, тогда как искусственному интеллекту потребуется пара минут. А уже на основе полученной информации логист составляет оптимальный маршрут, который займет меньше времени и обеспечит наибольшую эффективность перевозки.

2. Цифровые двойники.

Они формируют виртуальные модели объектов на складе и способствуют оптимизации управления потоками товаров.

3. Системы прогнозирования техобслуживания.

Благодаря анализу условий эксплуатации искусственным интеллектом появляется возможность спрогнозировать необходимость техобслуживания и ремонтов. В результате автопарк может точно спланировать расходы и минимизировать простои, возникающие по причине несвоевременного ТО.

4. Роботизированные системы.

С роботами на складе становится меньше рутины и ручного труда, они же позволяют производить больше продукции за счет автоматизации операций.

5. Инструменты и системы для отслеживания грузов.

Смарт-контейнеры, оснащенные различными датчиками, позволяют следить за местонахождением груза и его состоянием в реальном времени. RFID-метки используются для автоматической идентификации объектов.

С чего начать цифровизацию в логистике

Как правило, цифровизация проводится постепенно, сначала затрагивая один или несколько процессов. И в первую очередь ориентироваться нужно на потребности и возможности логистического предприятия.

Подготовка к цифровизации включает три шага:

1. Анализ логистической деятельности и отдельных процессов.

На этом этапе выясняется, в каких процессах цифровые технологии помогут сократить расходы и временные потери, где изменения помогут повысить эффективность работы и привести к наилучшим результатам деятельности.

2. Формирование плана цифровизации.

На основе собственных возможностей и потребностей компании необходимо определить, в каких процессах начинать внедрение инноваций. Например, можно начать с автоматизации склада или перехода на электронный документооборот. Можно улучшать один или сразу несколько бизнес-процессов, запланировать этапы и сроки цифровизации.

3. Выбор формата цифровизации.

Рынок цифровых технологий предлагает много готовых решений, которые внедряются достаточно быстро и не требуют длительной адаптации. Если нужен индивидуальный продукт для достижения целей цифровизации, необходимо выбрать компанию-разработчика.

В целом, чтобы провести эффективную цифровизацию в логистике, необходимо провести переоценку принципов работы, сформировать новые подходы к реализации операционной деятельности и постепенно масштабировать внедрение цифровых технологий.

Вывод

Логистике нужна цифровизация. Отрасль быстро растет и развивается, конкуренция возрастает. Быть на одной линии или на шаг впереди конкурентов логистическим компаниям помогают цифровые технологии.

Выбор цифровых инструментов, которые помогают оптимизировать деятельность и улучшать процессы, достаточно много. Главное — проанализировать процессы, найти слабые места и правильную отправную точку для цифровизации.

Транспортный ЭДО Электронные транспортные накладные (ЭТРН) и другие электронные логистические документы в сервисе Транспортный ЭДО Заказать звонок

Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН: 7801392271, erid: LjN8KPVhk