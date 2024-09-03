Тест-драйв транспортного ЭДО с 1 августа 2024 года: что известно 

С 2020 года в России ведется работа по повышению эффективности бизнеса в сфере грузоперевозок: создается законодательная база для транспортного электронного документооборота, внедряются цифровые решения и сервисы.

Расскажем о новом этапе цифровой трансформации в сфере логистики, который стартовал 1 августа 2024 года, заглянем в историю внедрения транспортного ЭДО и рассмотрим перспективы обязательного перехода на электронные перевозочные документы.

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Эксперимент по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП)

С 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года в России проводится эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы НЦТЛП для оформления грузоперевозок (основание — постановление Правительства от 3 июля 2024 г. № 908). Это новый масштабный этап в цифровизации транспортно-логистической сферы, в которой заинтересованы бизнес и государство.

Цели создания платформы такие:

повышение эффективности компаний, работающих в сфере грузоперевозок;

внедрение электронного документооборота на всех этапах перевозок грузов автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом;

создание унифицированного механизма обмена перевозочными, разрешительными и сопроводительными документами;

интеграция государственных и корпоративных платформ;

формирование возможности взаимодействия с аналогичными системами дружественных стран;

увеличение пропускной способности портовой и транспортно-логистической инфраструктуры.

В целом, платформа должна способствовать решению основных проблем, которые испытывает транспортно-логистическая отрасль сейчас.

Оператором цифровой платформы выступает Минтранс, а разработку системы осуществляет ФГБУ «СИЦ Минтранса России».

К тестированию новой информационной системы можно подключиться добровольно. В рамках эксперимента проверят несколько мультимодальных маршрутов с целью выявления узких мест, где бизнес и государство пока еще не могут взаимодействовать через ЭДО. А по результатам будут приняты решения и внесены изменения в законодательную базу, в частности — в стандарты обмена электронными перевозочными документами (ЭПД).

Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа должна помочь бизнесу эффективнее решать операционные вопросы и создать доверенную среду обмена данными между бизнесом и государством. А ее тестирование необходимо для точного определения принципов, на которых она будет работать.

Участвовать в тестировании, скорее всего, будут крупные транспортные компании. Однако сейчас любой бизнес, осуществляющий грузовые перевозки, может перейти на обмен электронными перевозочными документами и оценить все его преимущества, подключившись к сервису оператора ИС ЭПД. К примеру, сервис транспортного ЭДО предоставляет СберКорус.

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Как перевозочные документы переводили в цифру

2020 год: законодательная база о применении электронных перевозочных документов и эксперимент Минтранса по внедрению электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ)

21 декабря 2020 года опубликовали постановление Правительства № 2200, утверждающее правила перевозок грузов автомобильным транспортом и возможность использования в таких перевозках ЭТрН наравне с бумажной, а также электронных заказа (заявки) и сопроводительной ведомости. Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.

С 1 по 30 октября 2020 года Минтранс проводил эксперимент по внедрению ЭТрН и ЭПЛ на автомобильном транспорте. В нем принимали участие крупнейшие российские грузоперевозчики и операторы ЭДО.

В рамках эксперимента провели тестирование механизмов оформления первичных перевозочных документов в электронном виде, а цифровое взаимодействие между представителями бизнеса и государства обеспечил прототип единой государственной информационной системы, разработанный ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

2021 год: ФНС утверждает форматы электронных перевозочных документов

30 ноября 2021 года опубликовали постановление Правительства № 2116, которое вносит изменения в постановление № 2200 в части применения электронного документооборота в грузоперевозках. Постановление вступило в силу с 1 января 2022 года.

9 декабря 2021 года выходит приказ ФНС № ЕД-7-26/1065@, утверждающий форматы электронных перевозочных документов — транспортной накладной, сопроводительной ведомости, заказ-наряда. И если ранее транспортные компании могли использовать свои форматы электронных перевозочных документов, то с 1 января 2022 года вводится обязанность применять стандартизированные форматы ФНС.

2022 год: электронные перевозочные документы «вписывают» в госсистему

С 1 сентября 2022 года, на основании постановлений Правительства № 281 и № 931, заработала ГИС ЭПД — государственная информационная система электронных перевозочных документов. Новые законы регламентировали правила обмена ЭПД.

ГИС ЭПД становится неотъемлемым участником обмена электронными перевозочными документами, и через систему начинают проходить все стандартизированные ЭПД.

Появляются аккредитованные операторы ИС ЭПД, которые направляют в ГИС поступающие в их сервисы электронные перевозочные документы. В свою очередь, ГИС ЭПД предоставляет доступ к ЭПД различным ведомствам: ФНС, МВД, Минтрансу, Ространснадзору, Минцифры.

2023–2024: ФНС разрабатывает форматы других перевозочных документов

Появляются стандартизированные форматы электронного путевого листа, заказа (заявки), договора фрахтования. Они становятся обязательными с 1 марта 2023 года.

В 2024 году ФНС продолжает работу по стандартизации ЭПД. Так, с 1 сентября 2024 года вступает в силу приказ от 14.05.2024 № ЕД-7-26/383@, утверждающий форматы таких электронных документов: договор перевозки груза, транспортная накладная, дорожная ведомость, квитанция о приеме груза для перевозки.

Когда ЭТрН и другие электронные перевозочные документы станут обязательными

Сейчас транспортные документы можно оформлять как через ЭДО, так и на бумажных носителях.

Ожидается обязательный переход на ЭТрН для алкогольной отрасли: до 1 сентября 2026 года в качестве сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, допускается использование бумажной товарно-транспортной накладной (п. 3 ст. 3 закон от 29.05.2024 № 102-ФЗ).

Сроки обязательного перехода на ЭПД для других отраслей пока неизвестны. Но все больше компаний подключаются к сервисам обмена электронными перевозочными документами, стремясь упростить оформление сопроводительной документации, сократить расходы и повысить эффективность деятельности.

Как подготовиться к переходу на электронные транспортные документы

Цифровая платформа СберКорус одной из первых начала разрабатывать сервис для обмена электронными транспортными документами и с 2022 года является аккредитованным Минтрансом оператором ИС ЭПД. Эксперты компании входят в рабочие группы по применению ЭПД, следят за изменениями в законодательстве и своевременно проводят доработки сервиса. Сейчас в «Транспортном ЭДО» от СберКорус можно обмениваться ЭТрН, ЭПЛ и другими стандартизированными форматами ЭПД, а также иными документами, для которых формат еще не разработан ФНС.

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