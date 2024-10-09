Электронная подпись для отчетности в ЕГАИС: чем отличается от других и как ее получить

В первую очередь электронная подпись потребуется для авторизации в личном кабинете ЕГАИС, который должен быть у каждого участника рынка алкогольной продукции.

С помощью электронной подписи пользователь формирует RSA-ключ и устанавливает УТМ (универсальный транспортный модуль) — это необходимо для передачи данных в ЕГАИС и получениях их из системы.

Дальше ЭП в ЕГАИС требуется на каждом этапе движения алкоголя для подтверждения получения и отправки документов: когда производитель передает спиртное поставщику, поставщик — магазину или общепиту, а магазин или общепит — конечному покупателю.