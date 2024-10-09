Электронная подпись для отчетности в ЕГАИС: чем отличается от других и как ее получить

Примечание: для упрощения терминов мы пишем «получить электронную подпись», но на самом деле получают инструмент для ее создания в системе, то есть сертификат квалифицированной электронной подписи.
Для чего при работе в ЕГАИС нужна электронная подпись
В первую очередь электронная подпись потребуется для авторизации в личном кабинете ЕГАИС, который должен быть у каждого участника рынка алкогольной продукции.
С помощью электронной подписи пользователь формирует RSA-ключ и устанавливает УТМ (универсальный транспортный модуль) — это необходимо для передачи данных в ЕГАИС и получениях их из системы.
Дальше ЭП в ЕГАИС требуется на каждом этапе движения алкоголя для подтверждения получения и отправки документов: когда производитель передает спиртное поставщику, поставщик — магазину или общепиту, а магазин или общепит — конечному покупателю.
Какая подпись нужна для работы в ЕГАИС
Для сдачи электронной отчетности и передачи данных в государственные информационные системы нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП) на любом типе носителя. А для работы в ЕГАИС требуется КЭП на специальном носителе. Ранее, в основном, использовали Рутокен ЭЦП 2.0, но 1 июня 2024 у этого токена истек сертификат соответствия ФСБ, что запрещает записывать на него новые сертификаты ЭП.
С 1 июня 2024 года для работы в ЕГАИС нужен сертификат КЭП, записанный на Рутокен ЭЦП 3.0 или аналогичный токен.
Этот токен имеет встроенные средства криптографической защиты (СКЗИ), поэтому ПО дополнительно устанавливать не нужно. Он обладает повышенной производительностью криптографических и файловых операций, поддерживает российские (ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012) и международные стандарты безопасности, поэтому может использоваться в системах, требующих высокого уровня защиты информации. Рутокен 3.0 для шифрования данных использует метод двухфакторной аутентификации с применением PIN-кода. Аутентификация возможна только при наличии самого токена и после ввода пользовательского PIN-кода.
Электронная подпись для ЕГАИС Алкоголь
Пройдем весь путь от оформления сертификата электронной подписи до настройки вашего компьютера, чтобы подпись работала корректно
Где получить КЭП для ЕГАИС
Руководителю компании или ИП:
Необходимо обратиться в Удостоверяющий центр ФНС или к его доверенному лицу. Купить Рутокен 3.0 для записи сертификата КЭП в ФНС можно в СберКорус.
Сотруднику компании или ИП:
Необходимо обратиться в коммерческий аккредитованный удостоверяющий центр и заказать сертификат электронной подписи физического лица. К этому сертификату руководитель компании или ИП выпустит машиночитаемую доверенность (МЧД), в которой укажет полномочия сотрудника. МЧД обязательно подписывается КЭП руководителя.
Если у предпринимателя или компании несколько торговых точек по продаже алкоголя, то для каждой нужна своя электронная подпись для работы в ЕГАИС.
Как получить электронную подпись для ЕГАИС
В аккредитованном удостоверяющем центре СберКорус вы можете получить сертификат КЭП физлица для ЕГАИС, а в сервисе ЭДО СФЕРА Курьер — бесплатно выпустить машиночитаемую доверенность на сотрудника с соответствующими полномочиями.
Как получить КЭП:
Отправьте заявку на сайте. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.
Подготовьте документы и оплатите счет. Оплата возможна онлайн или банковской картой в офисе удостоверяющего центра.
Посетите офис для получения сертификата ЭП или закажите доставку.
Специалисты СберКорус при необходимости помогут настроить все компоненты для работы с ЭП, а если с подписью возникнут проблемы, вы сможете обратиться в любое время суток в техподдержку.
Отметим, что электронная подпись для ЕГАИС подходит и для других задач: ее можно использовать для юридически значимого ЭДО с контрагентами, участия в госзакупках и коммерческих торгах, сдачи отчетности в госорганы и Честный ЗНАК.
Электронная подпись для ЕГАИС Алкоголь
Пройдем весь путь от оформления сертификата электронной подписи до настройки вашего компьютера, чтобы подпись работала корректно
Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН: 7801392271, erid: LjN8KZHLV
Начать дискуссию