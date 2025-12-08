🔴 Вебинар: НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН →
USDT без валютного контроля. Как участники ВЭД проводят оплаты без агентов

В условиях санкций и блокировки SWIFT участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в России столкнулись с кризисом трансграничных платежей. Однако действующее законодательство и контрсанкционные меры открыли возможность для легального использования стейблкоинов, таких, как USDT, в расчетах с нерезидентами.

Мы разбираем правовую базу, пошаговый регламент и безопасные схемы, позволяющие проводить международные оплаты без прохождения жесткого валютного контроля уполномоченных банков.

1. Законодательный фундамент и валютное регулирование

Свободное использование альтернативных платежных средств в ВЭД стало возможным благодаря комплексу законодательных актов, принятых в ответ на санкции.

1.1. Приостановка действия 173-ФЗ

Ключевым инструментом для легализации расчетов вне традиционной банковской системы стало действие указа Президента № 529 от 08.08.2022 г. Этот указ временно приостановил действие ряда критически важных норм закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» для российских резидентов – участников ВЭД.

Норма 173-ФЗ

Суть Требования

Приостановка по Указу № 529

Абзац 1 ч. 2 ст. 14

Обязательное проведение валютных операций через счета в уполномоченных банках.

Снято для ВЭД. Позволяет использовать счета и платежные инструменты третьих лиц/систем.

Ч. 1 и 2 ст. 19

Требование репатриации (обязательного возврата валютной выручки на счета в РФ).

Снято для ВЭД. Позволяет оставлять средства за рубежом или в альтернативных активах.

Вывод: данная норма снимает жесткие ограничения на способы расчетов в ВЭД, позволяя использовать альтернативные инструменты, не проходящие через традиционную банковскую систему (SWIFT).

1.2. Разделение валюты долга и валюты платежа

Возможность использования стейблкоинов основана на гражданско-правовом принципе, заложенном в статье 317 Гражданского кодекса (ГК).

  • Валютная оговорка (п. 2 ст. 317 ГК): стороны вправе установить, что денежное обязательство (валюта долга) выражено в иностранной валюте (например, USD), но подлежит оплате в иной форме, согласованной сторонами (валюта платежа).

  • Механизм USDT: это позволяет российскому резиденту зафиксировать обязательство в долларах США, а выполнить его путем перевода эквивалентной суммы в USDT (стейблкоине, привязанном к USD), по курсу, определенному в контракте (например, по биржевому курсу).

2. Правовой статус USDT 

Один из главных вопросов — не нарушает ли использование USDT закон № 259-ФЗ «О ЦФА», который запрещает использование цифровой валюты (ЦВ) как средства платежа на территории РФ?

2.1. Ограничения на использование

 Ст. 14 закона № 259-ФЗ «О ЦФА» устанавливает прямой запрет на прием цифровой валюты (ЦВ) в качестве встречного предоставления за товары, работы или услуги. 

Важно: данный запрет распространяется на оборот внутри РФ. В контексте ВЭД и действия указа № 529 правоприменительная практика более гибка. 

2.2. Правовая природа обеспеченных стейблкоинов (USDT и др.) 

Существует правовая позиция, согласно которой обеспеченные стейблкоины (например, USDT) не могут быть однозначно классифицированы как «Цифровая валюта» в терминах 259-ФЗ.

 Обоснование: определение ЦВ в законе подразумевает отсутствие обязанного лица. В случае со стейблкоинами (USDT, USDC) существует эмитент (лицо, обязанное перед обладателями электронных данных), что формально выводит эти активы из-под определения ЦВ и, соответственно, из-под действия некоторых ограничений.

3. Процедура: схема прямого расчета USDT  

Для легитимного проведения расчетов с использованием криптоактивов необходимо соблюдать следующий регламент документооборота.

3.1. Контрактная обвязка

Для легитимности сделки необходимо тщательно проработать валютную оговорку во внешнеторговом контракте:

  • Указание валюты долга:  (например, доллар США или Юань).

  • Указание валюты платежа: «Оплата производится в стейблкоинах USDT (Tether)».

  • Фиксация курса: четкое правило пересчета  (фиксированный курс на дату платежа, ссылка на биржевой индикатор или кросс-курс).

  • Порядок исполнения: указание на то, что обязательство считается исполненным в момент подтверждения транзакции в блокчейне (посредством хеша транзакции).

3.2. Закрытие обязательств перед контролирующими органами

Несмотря на отсутствие прохождения средств через российский банк, участник ВЭД обязан предоставить в банк (для целей ведомости банковского контроля – ВБК) и в таможню документальное подтверждение исполнения сделки.

  1. Основной документ: акт сверки взаиморасчетов (или Соглашение о зачете встречных требований).

  2. Функция акта: документ подтверждает, что обязательство резидента перед нерезидентом в валюте долга (USD) полностью погашено путем перевода согласованного количества USDT.

Экспертный совет: желательно использовать корпоративные криптокошельки или специализированные платформы для учета транзакций.

4. Схема через агента: конвертация в фиат

Эта схема используется, если нерезидент не принимает криптоактивы напрямую, а требует зачисление фиатной валюты (USD, EUR, CNY) на свой банковский счет. Здесь привлекается платежный агент (посредник) в лояльной юрисдикции.

Этапы операции

  1. Российский резидент переводит USDT на кошелек Агента.

  2. Агент конвертирует USDT в фиатную валюту (например, USD).

  3. Агент осуществляет SWIFT-перевод USD на счет конечного поставщика-нерезидента.

Документальное оформление (инфографика)

Для этой схемы требуется расширенный пакет документов, чтобы доказать конечное исполнение обязательства перед российскими контролирующими органами:

Документ

Участники

Функция

Внешнеторговый контракт

Резидент РФ 

Конечный Поставщик

Основание сделки.

Агентский договор

Резидент РФ Платежный Агент

Регламент посредничества и комиссии.

Инвойс от агента

Платежный Агент Резидент РФ

Подтверждение получения криптоактива и оказания услуги конвертации.

SWIFT-сообщение / Выписка

Платежный Агент Конечный Поставщик

Фактическое подтверждение фиатного платежа конечному бенефициару.

5. Итоги и чек-лист для безопасной сделки 

Использование USDT в ВЭД сегодня — это легальный и эффективный способ поддержания международных расчетов. Однако успех схемы зависит от тщательной документальной проработки.

Чек-лист резидента ВЭД

  1. Проверка контракта: включена ли валютная оговорка о разделении валюты долга (USD) и валюты платежа (USDT) на основании ст. 317 ГК?

  2. Фиксация курса: определен ли четкий и независимый курс пересчета (например, биржевой индикатор)?

  3. Документальное закрытие: готов ли акт сверки взаиморасчетов (или Соглашение о зачете) для предоставления в банк (ВБК) и таможню?

  4. Схема агента (при необходимости): имеются ли на руках копии агентского договора и подтверждение SWIFT-платежа от агента в адрес конечного поставщика?

  5. Юрисдикция: изучена ли юрисдикция агента на предмет «криптофрендли» режима и санкционных рисков для банковских шлюзов?

