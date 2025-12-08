USDT без валютного контроля. Как участники ВЭД проводят оплаты без агентов

Свободное использование альтернативных платежных средств в ВЭД стало возможным благодаря комплексу законодательных актов, принятых в ответ на санкции.

Ключевым инструментом для легализации расчетов вне традиционной банковской системы стало действие указа Президента № 529 от 08.08.2022 г. Этот указ временно приостановил действие ряда критически важных норм закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» для российских резидентов – участников ВЭД.

Норма 173-ФЗ Суть Требования Приостановка по Указу № 529 Абзац 1 ч. 2 ст. 14 Обязательное проведение валютных операций через счета в уполномоченных банках. Снято для ВЭД. Позволяет использовать счета и платежные инструменты третьих лиц/систем. Ч. 1 и 2 ст. 19 Требование репатриации (обязательного возврата валютной выручки на счета в РФ). Снято для ВЭД. Позволяет оставлять средства за рубежом или в альтернативных активах.

Вывод: данная норма снимает жесткие ограничения на способы расчетов в ВЭД, позволяя использовать альтернативные инструменты, не проходящие через традиционную банковскую систему (SWIFT).