USDT без валютного контроля. Как участники ВЭД проводят оплаты без агентов

Мы разбираем правовую базу, пошаговый регламент и безопасные схемы, позволяющие проводить международные оплаты без прохождения жесткого валютного контроля уполномоченных банков.
1. Законодательный фундамент и валютное регулирование
Свободное использование альтернативных платежных средств в ВЭД стало возможным благодаря комплексу законодательных актов, принятых в ответ на санкции.
1.1. Приостановка действия 173-ФЗ
Ключевым инструментом для легализации расчетов вне традиционной банковской системы стало действие указа Президента № 529 от 08.08.2022 г. Этот указ временно приостановил действие ряда критически важных норм закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» для российских резидентов – участников ВЭД.
Норма 173-ФЗ
Суть Требования
Приостановка по Указу № 529
Обязательное проведение валютных операций через счета в уполномоченных банках.
Снято для ВЭД. Позволяет использовать счета и платежные инструменты третьих лиц/систем.
Требование репатриации (обязательного возврата валютной выручки на счета в РФ).
Снято для ВЭД. Позволяет оставлять средства за рубежом или в альтернативных активах.
Вывод: данная норма снимает жесткие ограничения на способы расчетов в ВЭД, позволяя использовать альтернативные инструменты, не проходящие через традиционную банковскую систему (SWIFT).
1.2. Разделение валюты долга и валюты платежа
Возможность использования стейблкоинов основана на гражданско-правовом принципе, заложенном в статье 317 Гражданского кодекса (ГК).
Валютная оговорка (п. 2 ст. 317 ГК): стороны вправе установить, что денежное обязательство (валюта долга) выражено в иностранной валюте (например, USD), но подлежит оплате в иной форме, согласованной сторонами (валюта платежа).
Механизм USDT: это позволяет российскому резиденту зафиксировать обязательство в долларах США, а выполнить его путем перевода эквивалентной суммы в USDT (стейблкоине, привязанном к USD), по курсу, определенному в контракте (например, по биржевому курсу).
2. Правовой статус USDT
Один из главных вопросов — не нарушает ли использование USDT закон № 259-ФЗ «О ЦФА», который запрещает использование цифровой валюты (ЦВ) как средства платежа на территории РФ?
2.1. Ограничения на использование
Ст. 14 закона № 259-ФЗ «О ЦФА» устанавливает прямой запрет на прием цифровой валюты (ЦВ) в качестве встречного предоставления за товары, работы или услуги.
Важно: данный запрет распространяется на оборот внутри РФ. В контексте ВЭД и действия указа № 529 правоприменительная практика более гибка.
2.2. Правовая природа обеспеченных стейблкоинов (USDT и др.)
Существует правовая позиция, согласно которой обеспеченные стейблкоины (например, USDT) не могут быть однозначно классифицированы как «Цифровая валюта» в терминах 259-ФЗ.
Обоснование: определение ЦВ в законе подразумевает отсутствие обязанного лица. В случае со стейблкоинами (USDT, USDC) существует эмитент (лицо, обязанное перед обладателями электронных данных), что формально выводит эти активы из-под определения ЦВ и, соответственно, из-под действия некоторых ограничений.
3. Процедура: схема прямого расчета USDT
Для легитимного проведения расчетов с использованием криптоактивов необходимо соблюдать следующий регламент документооборота.
3.1. Контрактная обвязка
Для легитимности сделки необходимо тщательно проработать валютную оговорку во внешнеторговом контракте:
Указание валюты долга: (например, доллар США или Юань).
Указание валюты платежа: «Оплата производится в стейблкоинах USDT (Tether)».
Фиксация курса: четкое правило пересчета (фиксированный курс на дату платежа, ссылка на биржевой индикатор или кросс-курс).
Порядок исполнения: указание на то, что обязательство считается исполненным в момент подтверждения транзакции в блокчейне (посредством хеша транзакции).
3.2. Закрытие обязательств перед контролирующими органами
Несмотря на отсутствие прохождения средств через российский банк, участник ВЭД обязан предоставить в банк (для целей ведомости банковского контроля – ВБК) и в таможню документальное подтверждение исполнения сделки.
Основной документ: акт сверки взаиморасчетов (или Соглашение о зачете встречных требований).
Функция акта: документ подтверждает, что обязательство резидента перед нерезидентом в валюте долга (USD) полностью погашено путем перевода согласованного количества USDT.
Экспертный совет: желательно использовать корпоративные криптокошельки или специализированные платформы для учета транзакций.
4. Схема через агента: конвертация в фиат
Эта схема используется, если нерезидент не принимает криптоактивы напрямую, а требует зачисление фиатной валюты (USD, EUR, CNY) на свой банковский счет. Здесь привлекается платежный агент (посредник) в лояльной юрисдикции.
Этапы операции
Российский резидент переводит USDT на кошелек Агента.
Агент конвертирует USDT в фиатную валюту (например, USD).
Агент осуществляет SWIFT-перевод USD на счет конечного поставщика-нерезидента.
Документальное оформление (инфографика)
Для этой схемы требуется расширенный пакет документов, чтобы доказать конечное исполнение обязательства перед российскими контролирующими органами:
Документ
Участники
Функция
Внешнеторговый контракт
Резидент РФ
Конечный Поставщик
Основание сделки.
Агентский договор
Резидент РФ Платежный Агент
Регламент посредничества и комиссии.
Инвойс от агента
Платежный Агент Резидент РФ
Подтверждение получения криптоактива и оказания услуги конвертации.
SWIFT-сообщение / Выписка
Платежный Агент Конечный Поставщик
Фактическое подтверждение фиатного платежа конечному бенефициару.
5. Итоги и чек-лист для безопасной сделки
Использование USDT в ВЭД сегодня — это легальный и эффективный способ поддержания международных расчетов. Однако успех схемы зависит от тщательной документальной проработки.
Чек-лист резидента ВЭД
Проверка контракта: включена ли валютная оговорка о разделении валюты долга (USD) и валюты платежа (USDT) на основании ст. 317 ГК?
Фиксация курса: определен ли четкий и независимый курс пересчета (например, биржевой индикатор)?
Документальное закрытие: готов ли акт сверки взаиморасчетов (или Соглашение о зачете) для предоставления в банк (ВБК) и таможню?
Схема агента (при необходимости): имеются ли на руках копии агентского договора и подтверждение SWIFT-платежа от агента в адрес конечного поставщика?
Юрисдикция: изучена ли юрисдикция агента на предмет «криптофрендли» режима и санкционных рисков для банковских шлюзов?
