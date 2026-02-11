DREX vs цифровой рубль: битва за лидерство в CBDC внутри БРИКС

6. Интеграция на разных скоростях: как технологический дисбаланс ставит под вопрос будущее BRICS Pay

В то время как РФ демонстрирует железную решимость в продвижении собственной цифровой валюты, а Бразилия свернула свой флагманский проект DREX, вопрос о создании единой платежной системы БРИКС BRICS Pay повисает в воздухе. Станет ли она рабочим инструментом дедолларизации или останется лишь геополитическим лозунгом?

Эксперты сходятся во мнении, что главный барьер сегодня не политика, а технологическая и регуляторная разнородность стран-участниц. Пока у России есть реально работающая DLT-платформа, а у Китая — масштабный пилот e-CNY, другие партнеры по блоку либо только начинают путь, либо, как Бразилия, его приостановили.

Ключевым условием успеха называет политическую волю Виктория Панова, проректор НИУ ВШЭ и руководитель Экспертного совета БРИКС — Россия: «Если есть политическая воля, и все лидеры действительно согласны с тем, что нужно ввести единую систему, я думаю, что это может быть реализовано довольно быстро... Проблема в том, что развитая инфраструктура для цифровой валюты есть пока не везде».

Эта оценка как нельзя лучше отражает парадокс февраля 2026 года. С одной стороны, санкционное давление создает беспрецедентную мотивацию для ухода от доллара. С другой — технологическое лидерство России в области CBDC внутри блока может оказаться как преимуществом, так и вызовом для интеграции: будет ли цифровой рубль де-факто техническим ядром будущей системы или же его архитектура окажется слишком специфичной для остальных.

Таким образом, судьба BRICS Pay теперь зависит не столько от амбициозных заявлений, сколько от сухой технической работы по «сшиванию» разнородных систем, где у России сегодня самая сильная позиция.