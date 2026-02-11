DREX vs цифровой рубль: битва за лидерство в CBDC внутри БРИКС

В центре внимания — цифровой рубль и бразильский DREX. Однако после того, как Бразилия официально свернула свой амбициозный блокчейн-проект, гонка за лидерство превратилась в демонстрацию прагматизма против технологической воли.
1. Философский разлом: контроль против прагматизма
Российский цифровой рубль (ЦР), массовый запуск которого Банк России утвердил на 1 сентября 2026 года, создавался как «цифровая крепость».
Российский подход: РФ сохранила верность гибридной модели. ЦР использует элементы распределенного реестра (DLT) для защиты данных и внедрения смарт-контрактов. Это позволяет «окрашивать» деньги: с 1 января 2026 года платежи в бюджет (налоги и штрафы) стали полностью бесплатными, а путь каждого бюджетного рубля стал прозрачным для регулятора.
Бразильский откат (DREX): в августе 2025 года ЦБ Бразилии шокировал индустрию, объявив об отказе от блокчейна в первой версии DREX, сославшись на проблемы с конфиденциальностью. К ноябрю того же года проект был официально заморожен. Таким образом, в 2026 году DREX — это не «PIX на стероидах», а скорее стратегическая пауза. Бразилия выбрала путь прагматичного отступления, а не быстрого запуска упрощенной системы.
2. Технологическая дуэль: Россия остается на поле боя
Ситуация в начале 2026 года выглядит показательно: Россия, находящаяся под санкциями, остается единственным игроком, последовательно внедряющим сложную технологическую архитектуру.
Цифровой рубль в своей основе уже имеет функционал смарт-контрактов, который тестируется в пилотах. Это открывает бизнесу путь к сделкам с автоматическим исполнением. Потенциальная комиссия для бизнеса на уровне 0,3% (C2B) в будущем может сделать систему самым дешевым инструментом приема платежей в стране.
DREX, отказавшись от блокчейна, не превратился в новую систему, а был отложен в долгий ящик. Обещания бразильского регулятора вернуться к токенизации активов (RWA) к 2027–2028 годам теперь звучат как далекая перспектива, а не четкий план.
3. Практический кейс: как это могло бы работать
Несмотря на технологический разрыв и заморозку DREX, в рамках БРИКС продолжают обсуждаться модели будущего.
Гипотетический кейс. Экспорт зерна и удобрений:
Россия могла бы использовать смарт-контракт на своей платформе ЦР. Это гарантировало бы, что оплата за удобрения будет заморожена на счете и перечислена экспортеру мгновенно после пересечения границы.
Если бы Бразилия имела работающую систему, она могла бы интегрировать этот процесс через технологический шлюз.
Итог в теории: благодаря гипотетическому шлюзу BRICS Pay две разные системы могли бы быть «сшиты» в единый контур. Время расчетов могло бы сократиться с 10 дней до нескольких минут.
4. Сводное сравнение систем (февраль 2026)
Характеристика
Цифровой рубль (РФ)
DREX (Бразилия)
Статус проекта
Активная подготовка к массовому запуску с 01.09.2026
Проект пересматривается, разработка приостановлена
Главная цель
Финансовый суверенитет, контроль, снижение издержек
Первоначально: токенизация активов Текущая: не определена
Технология
Платформа на основе DTL (распределенный реестр)
Первоначальный выбор (отменен): Hyperledger Besu Новая архитектура: не представлена
Смарт-контракты
Функционал тестируется в пилотах
Реализация отложена на неопределенный срок
Ключевое преимущество для пользователей
0% комиссия на платежи и Р2Р-переводы
Пока не определено в связи с пересмотром проекта
5. Реакция БРИКС: раскол или новая иерархия
Заморозка бразильского DREX отозвалась волной по всему глобальному Югу. Пока аналитики обсуждают «провал бразильской модели», другие участники БРИКС спешно пересматривают свои дорожные карты.
Индия с ее пилотом цифровой рупии (e-Rupee), который также борется с низкой активностью пользователей, получила трезвый сигнал: построить CBDC сложнее, чем кажется. Нью-Дели теперь внимательнее смотрит на гибридную модель, предлагаемую Москвой.
Китай, пионер цифрового юаня (e-CNY), изначально выбрал путь, близкий к бразильской мечте о тотальной отслеживаемости, но с государственным контролем. Теперь же китайские эксперты открыто заявляют, что «российский подход с DLT-платформой, независимой от глобальных альянсов, выглядит стратегически более устойчивым в условиях фрагментации финансового мира».
ЮАР и ОАЭ, сделавшие ставку на токенизацию активов, оказались в идеологическом вакууме. Их будущие CBDC рискуют стать «технологическими островами» без сильного ядра, каким мог бы стать DREX.
6. Интеграция на разных скоростях: как технологический дисбаланс ставит под вопрос будущее BRICS Pay
В то время как РФ демонстрирует железную решимость в продвижении собственной цифровой валюты, а Бразилия свернула свой флагманский проект DREX, вопрос о создании единой платежной системы БРИКС BRICS Pay повисает в воздухе. Станет ли она рабочим инструментом дедолларизации или останется лишь геополитическим лозунгом?
Эксперты сходятся во мнении, что главный барьер сегодня не политика, а технологическая и регуляторная разнородность стран-участниц. Пока у России есть реально работающая DLT-платформа, а у Китая — масштабный пилот e-CNY, другие партнеры по блоку либо только начинают путь, либо, как Бразилия, его приостановили.
Ключевым условием успеха называет политическую волю Виктория Панова, проректор НИУ ВШЭ и руководитель Экспертного совета БРИКС — Россия: «Если есть политическая воля, и все лидеры действительно согласны с тем, что нужно ввести единую систему, я думаю, что это может быть реализовано довольно быстро... Проблема в том, что развитая инфраструктура для цифровой валюты есть пока не везде».
Эта оценка как нельзя лучше отражает парадокс февраля 2026 года. С одной стороны, санкционное давление создает беспрецедентную мотивацию для ухода от доллара. С другой — технологическое лидерство России в области CBDC внутри блока может оказаться как преимуществом, так и вызовом для интеграции: будет ли цифровой рубль де-факто техническим ядром будущей системы или же его архитектура окажется слишком специфичной для остальных.
Таким образом, судьба BRICS Pay теперь зависит не столько от амбициозных заявлений, сколько от сухой технической работы по «сшиванию» разнородных систем, где у России сегодня самая сильная позиция.
Вывод
Ситуация, сложившаяся в 2026 году, наглядно демонстрирует действительный парадокс, который заключается в том, что битва превратилась в монолог. Россия строит «будущее, которое работает уже сейчас», в то время как Бразилия отложила свою цифровую модернизацию. Для объединения БРИКС это означает, что в ближайшей перспективе именно российская технологическая и регуляторная модель будет задавать тон в дискуссиях о единой финансовой сети, способной работать без доллара. К сентябрю 2026 года цифровой рубль получит не конкурента, а тестовый полигон для своей амбициозной архитектуры.
